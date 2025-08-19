Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Smart TV LG QNED evo AI QNED92 MiniLED 4K 2025 de 75 polegadas
75QNED92A6A_EU E.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Smart TV LG QNED evo AI QNED92 MiniLED 4K 2025 de 75 polegadas

75QNED92A6A_EU E.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Smart TV LG QNED evo AI QNED92 MiniLED 4K 2025 de 75 polegadas

75QNED92A6A
Funcionalidades principais

  • Paleta de cores incrivelmente rica graças à nova cor Dynamic QNED Pro
  • Qualidade de imagem 4K, imagem melhorada e som surround do processador alpha 8 AI Gen2
  • Novo botão de IA, controlos de voz, funções de arrastar e largar no AI Magic Remote
  • Nitidez melhorada e contraste excecional com MiniLED
  • Alta resolução num enorme ecrã TV Ultragrande
Mais
Logótipo Trusted Reviews

Trusted Reviews (QNED93A, 65”)

Pretos impressionantemente profundos e um grande poder de HDR

Logótipo T3.

T3

“É muito brilhante, sem dúvida. E também consegue criar muito bem um tom preto verdadeiro.” (03/2025)

Emblema do CES Innovation Awards com uma menção de 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Cibersegurança

Logótipo da AVForums Editor's Choice para o LG webOS 24 como Melhor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor’s Choice: Melhor sistema de Smart TV 24/25

“O webOS 24 continua a oferecer uma experiência inteligente, elegante, rápida, intuitiva, moderna e organizada.”

*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.

LG QNED TV sobre um fundo escuro colorido. O ecrã apresenta uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cor QNED e a capacidade de apresentar um vasto espetro de tonalidades com grande contraste. Pode ver-se o novo logótipo LG QNED evo AI. Com legendas que destacam o MiniLED da QNED e o novo processador alpha AI. O título diz: Cada cor foi redefinida e uma nova experiência começa.

LG QNED TV sobre um fundo escuro colorido. O ecrã apresenta uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cor QNED e a capacidade de apresentar um vasto espetro de tonalidades com grande contraste. Pode ver-se o novo logótipo LG QNED evo AI. Com legendas que destacam o MiniLED da QNED e o novo processador alpha AI. O título diz: Cada cor foi redefinida e uma nova experiência começa.

Cores redefinidas, o início de uma nova experiência

*As televisões QNED e QNED evo estão equipadas com soluções de cores diferentes que utilizam a mais recente e exclusiva tecnologia de gama de cores ampla da LG, que substitui quantum dots.

Qualidade de imagemwebOS para AIDesignQualidade de somEntretenimento

Nova tecnologia QNED Dynamic Color Pro

Com a nova e única tecnologia de ampla gama de cores da LG, veja cores vívidas e realistas no seu ecrã.

Salpicos de tinta explodem de cima para baixo em diversas cores.

Certificação Intertrek para um volume de cores a 100 % para DCI-P3.

Certificação Intertrek para um volume de cores a 100 % para DCI-P3.

Volume de cores 100 % certificado com a LG QNED evo

*O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.

MiniLED com tecnologia Precision Dimming

O MiniLED equipado com o novo processador alpha AI proporciona um contraste ultra nítido e detalhes realistas no LG QNED evo.

Flor holográfica 3D em muitos tons e matizes diferentes sobre um fundo preto. A definição e o detalhe da flor mostram a capacidade do MiniLED da QNED para produzir imagens com cores, brilho e contraste excecionais.

*As especificações podem variar consoante as polegadas, os modelos e a região. 

O novo processador alpha Al, mais inteligente e mais rápido, fruto de uma década de inovação

O motor de IA do nosso processador reconhece conteúdos por género. Com base nesta informação, fornece as definições de qualidade de imagem ideais para proporcionar melhor profundidade e detalhe.

O processador de AI alpha 8 de 2.ª geração acende a laranja e cor-de-rosa, e raios coloridos de luz saem do mesmo. O título fala sobre como o processador entrega qualidade 4K, cores impressionantes e luminosidade. O texto da imagem indica um processamento neural de IA NPU 1,7 vezes superior e um funcionamento da CPU 1,4 vezes mais rápido.

*Em comparação com o processador alpha 7 AI Gen8 da Smart TV de nível de entrada do mesmo ano com base na comparação de especificações internas.

O AI Picture Pro dá vida a cada fotograma

O AI Super Upscaling e o Dynamic Tone Mapping Pro analisam os elementos de cada fotograma para melhorar a resolução, o brilho, a profundidade e a nitidez.

As linhas animam uma imagem muito monótona e quase cinzenta de um papagaio numa floresta, como se um supercomputador estivesse a analisar os elementos do enquadramento. Um laser delineia a silhueta do papagaio e é, então, melhorada para ser mais brilhante, mais nítida e mais colorida. O fundo também se transforma da esquerda para a direita, agora com melhor contraste, profundidade e cores.

*AI Super Upscaling e Dynamic Tone Mapping Pro aplicam-se às televisões QNED92, QNED9M e QNED85.

*O AI Picture Pro não funcionará com nenhum conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*A qualidade de imagem do conteúdo redimensionado variará consoante a resolução da fonte.

A próxima geração da LG AI TV

O AI Magic Remote completa a experiência de utilização inteligente

Controle facilmente a televisão com o AI Magic Remote – não precisa de outros dispositivos! Com um sensor de movimento e uma roda de deslocamento, aponte e clique para o utilizar como um air mouse ou simplesmente fale para obter comandos de voz.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

Uma família de quatro pessoas está reunida à volta de um LG AI TV. Aparece um círculo à volta da pessoa que tem o comando, mostrando o seu nome. Isto mostra como o AI Voice ID reconhece a assinatura de voz de cada utilizador. A interface webOS mostra então como a AI muda automaticamente a conta e recomenda conteúdos personalizados.

AI Voice ID

O LG AI Voice ID conhece a assinatura de voz única de cada utilizador e oferece recomendações personalizadas assim que começa a falar.

*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência a Voice ID pode variar consoante a região e está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

Grande plano de uma LG QNED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.

Grande plano de uma LG QNED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.

AI Search

Pergunte o que quiser à sua TV. A AI incluída reconhece a voz e fornece recomendações personalizadas ao seu pedido. Pode também obter resultados e soluções adicionais com o Copilot da Microsoft.

*O AI Search está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024. 

*Os EUA e a Coreia utilizam o modelo LLM.

*É necessária uma ligação à Internet. 

Conteúdo de ficção científica em reprodução no ecrã de uma LG QNED TV. No ecrã vê-se a interface do AI Chatbot. O utilizador enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que o ecrã estava demasiado escuro. O chatbot ofereceu soluções para o pedido. Toda a cena está também dividida ao meio. Um lado é mais escuro, o outro é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu automaticamente o problema para o utilizador.

Conteúdo de ficção científica em reprodução no ecrã de uma LG QNED TV. No ecrã vê-se a interface do AI Chatbot. O utilizador enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que o ecrã estava demasiado escuro. O chatbot ofereceu soluções para o pedido. Toda a cena está também dividida ao meio. Um lado é mais escuro, o outro é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu automaticamente o problema para o utilizador.

AI Chatbot

Interaja com o AI Chatbot com o AI Magic Remote e resolva tudo, desde as definições até à resolução de problemas. A AI compreende a intenção do utilizador e fornece soluções imediatas.

*É necessária uma ligação à Internet.

*AI Chatbot disponível em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.

O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.

AI Concierge

Basta premir brevemente o botão de AI no controlo remoto para abrir o AI Concierge, que fornece palavras-chave e recomendações personalizadas com base no seu histórico de pesquisa e de visualização. 

*Os menus e aplicações suportados podem variar consoante o país.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

Ecrã de um utilizador no processo de personalização do AI Picture Wizard. São apresentadas séries de imagens com as seleções do utilizador realçadas. Aparece um ícone de carregamento e é apresentada uma imagem de paisagem a ser melhorada da esquerda para a direita.

AI Picture Wizard

Os algoritmos avançados aprendem as suas preferências ao analisarem 1,6 mil milhões de possibilidades de imagem. Com base nas seleções do utilizador, a televisão cria uma imagem personalizada.

Ecrã de um utilizador no processo de personalização do AI Som Wizard. Série de ícones de clipes de som a ser selecionados. São mostrados um cantor de jazz e um músico de saxofone, ondas de som a representar o som personalizado animado na imagem.

AI Sound Wizard

Escolha o áudio de que gosta numa seleção de clipes de som. A partir de 40 milhões de parâmetros, a IA cria um perfil de som adaptado adequado às preferências do utilizador.

O nome e o logótipo do webOS Re:New Program com o emblema CES Innovation Awards 2025 Honoree.

O nome e o logótipo do webOS Re:New Program com o emblema CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Atualizações para 5 anos com o premiado webOS Re:New Program

Receba atualizações e usufrua das vantagens das últimas funcionalidades e software. Com o CES Innovation Award em cibersegurança, ficará seguro com o webOS que mantém a privacidade e os dados seguros.

*O programa webOS Re:New aplica-se às televisões OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*O programa webOS Re:New suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, o limite é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualizações varia do fim do mês ao início do ano.

*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*Atualizações disponíveis para os modelos OLED de 2022 e UHD de 2023 e superiores.

Comando de TV em frente a um ecrã LG TV com Home Hub. São apresentadas todas as funcionalidades e controlos sobre outros dispositivos inteligentes.

Home Hub, tudo-em-um para a sua casa inteligente

Faça uma gestão perfeita de vários eletrodomésticos LG, assim como de dispositivos Google Home e muito mais. Descubra a máxima comodidade de controlar a casa através de um painel único e intuitivo. 

*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

**O uso da função de voz mãos-livres sem um controlo remoto só é possível com o processador alpha 9 AI e processador alpha 11 AI. Pode variar consoante os produtos e as regiões.

TV ultragrande

Veja todos os seus filmes, desportos e jogos favoritos na televisão LG ultragrande. Mergulhe na alta resolução num ecrã de superescala.

Uma rapariga e um cão estão sentados em frente a uma LG QNED TV instalada numa parede com a imagem de três elefantes a caminhar por cima de uma LG Soundbar.

*A QNED92 é disponibilizada num máximo de 85 polegadas e as polegadas variam consoante a região.

Design fino

Dê um toque moderno com um design elegante que se integra graciosamente no seu espaço.

O AI Sound Pro otimiza o som para causar impacto

*O IA Clear Sound deve ser ativado no menu Modo de som.

*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico. 

Enriqueça o seu som com a LG TV e a LG Soundbar

*A soundbar pode ser adquirida em separado. 

*O controlo de modo da barra de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações. 

*Os modelos de soundbar compatíveis com a televisão podem variar consoante região e país.

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

Encontre o melhor par de LG Soundbar e LG TV

*As funcionalidades podem variar consoante o modelo. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

Uma pessoa na sua sala de estar com o telemóvel na mão. No telefone há um ícone de transmissão que mostra que o ecrã do telefone está a ser espelhado na televisão. Na televisão está a passar um jogo de basquetebol, ao lado está o ecrã espelhado, que mostra as estatísticas dos jogadores.

Transmita uma variedade de conteúdos. Grátis.

O serviço de streaming exclusivo da LG, LG Channels, coloca uma ampla seleção de canais ao vivo e a pedido ao seu dispor de forma gratuita. 

**As configurações de imagem e som em ambos os ecrãs são iguais. 

*Apple, o logótipo Apple, Apple TV, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

*O suporte para AirPlay 2, HomeKit e Google Cast pode variar consoante a região e o idioma.

Ecrã inicial do LG Channels que mostra a variedade de conteúdos disponíveis numa LG TV.

Maximize a diversão, utilize vários ecrãs com o Multi View

Tire o máximo partido da sua TV com o Multi View. Espelhe os seus dispositivos através do Google Cast e do AirPlay. Divida o seu ecrã em duas vistas para um entretenimento multiecrã sem interrupções.

*O conteúdo e as aplicações disponíveis podem variar consoante o país, o produto e a região. 

O Gaming Portal transforma a sua TV no derradeiro centro de jogos

Jogue milhares de jogos diretamente na sua LG TV com acesso à aplicação GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid! Desfrute de uma grande variedade de experiências de jogo - desde títulos AAA com gamepad a jogos casuais que podem ser jogados com o telecomando.

Ecrã inicial do Gaming Portal. O cursor move-se e clica para mostrar muitos títulos de jogos populares, e a função adicional de poder selecionar jogos em função do tipo de controlador que tiver, quer seja um game pad ou o controlo remoto.

*O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país.

*O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

Jogabilidade avançada

Desfrute do auge da jogabilidade com 144Hz VRR e AMD FreeSync Premium. Jogue sem que a latência ou a desfocagem de movimento prejudique o desempenho.

Duas imagens de carro num jogo de vídeo lado a lado. Uma apresenta uma grande desfocagem de movimento. A outra é nítida e focada, mostrando a elevada taxa de fotogramas da LG QNED TV. O logótipo VRR e um logótipo 144Hz estão no canto superior direito.

*A QNED92 só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 144 Hz.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

Melhor QNED TV para filmes

Veja os filmes ganharem vida no seu home cinema com um som envolvente e FILMMAKER MODE que ajusta a luz ambiente para uma qualidade de imagem que cumpre os mais elevados padrões da realização.

Dolby Vision e FILMMAKER MODE

Viva o cinema como idealizado pelo realizador com Dolby Vision e FILMMAKER MODE que se adapta ao ambiente para preservar as imagens e mantê-las o mais próximo possível do original.

Dolby Atmos

Deixe o som surround realista envolvê-lo, fazendo-o sentir-se no centro de toda a ação.

*FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc. 

*Suporta FILMMAKER MODE com Dolby Vision.

*FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

*A televisão QNED92 não suporta Ambient FILMMAKER MODE.

Os televisores LG QNED92 e LG QNED85 aparecem lado a lado. Nos seus ecrãs, são apresentadas obras de arte coloridas que realçam a nova tecnologia de reprodução de cores vivas e vibrantes do LG QNED. O NOVO logótipo LG QNED evo AI também está aparece.

Os televisores LG QNED92 e LG QNED85 aparecem lado a lado. Nos seus ecrãs, são apresentadas obras de arte coloridas que realçam a nova tecnologia de reprodução de cores vivas e vibrantes do LG QNED. O NOVO logótipo LG QNED evo AI também está aparece.

Saiba mais sobre as novas LG QNED evo AI

Saiba mais sobre as novas LG QNED evo AI Saiba mais

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.

*Todas as imagens acima são simuladas.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros. 

*O AI Magic Remote pode exigir uma compra separada, dependendo do tamanho, modelo e região do seu televisor.

Key Spec

  • Tipo de ecrã

    QNED MiniLED 4K

  • Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Gama de cor

    Dynamic QNED Color

  • Processador de imagem

    Processador α8 Gen2 AI 4K

  • Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • Saída de Áudio

    40W

  • Sistema das Colunas

    2.2 Canais

  • Dolby Atmos

    Sim

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1667 x 955 x 58,8

  • Peso da TV sem base (kg)

    25,7

Todas as especificações

GAMING

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

  • Dolby Vision Gaming (4K 120Hz)

    Sim

  • Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

  • Modo HGiG

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (até 144 Hz)

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096447383

IMAGEM (ECRÃ)

  • Tipo de retroiluminação

    Mini LED

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

  • Tipo de ecrã

    QNED MiniLED 4K

  • Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Gama de cor

    Dynamic QNED Color

RADIODIFUSÃO

  • Recetor TV Analógico

    Sim

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Seleção de Modo AI

    Sim (SHR/HDR)

  • Imagem AI Pro

    Sim

  • Upscale AI

    Super Upscaling α8 AI 4K

  • Calibração Automática

    Sim

  • Tecnologia de Dimming

    Precision Dimming

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim (Mapeamento de Tons Dinâmicos Pro)

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Motion

    Motion Pro

  • Modos de Imagem

    10 Modos

  • Processador de imagem

    Processador α8 Gen2 AI 4K

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

ENERGIA

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

ACESSIBILIDADE

  • Escala de Cinzentos

    Sim

  • Alto Contraste

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

SMART TV

  • Chatbot AI

    Sim

  • Ecrã Always Ready

    Sim

  • Web Browser

    Sim

  • Google Cast

    Sim

  • Google Home / Hub

    Sim

  • Home Hub

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • Controlo por Magic Remote

    Incorporado

  • Multi-view

    Sim

  • Sistema Operativo

    webOS 25

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • Câmara USB Compatível

    Sim

  • Identificador de Voz

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.3)

  • Slot CI

    1ea (exceto UK, Irlanda)

  • Entrada Ethernet

    1

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Entradas HDMI

    4 (suporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 entradas))

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

    1

  • Entradas USB

    2 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 6)

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Cabo Alimentação

    Sim (Amovível)

  • Comando

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    2060 x 1103 x 164

  • Peso da embalagem (kg)

    36,7

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1667 x 955 x 58,8

  • Dimensões com base (L*A*P)

    1667 x 1028 x 392

  • Dimensões da base (L*P mm)

    1455 x 392

  • Peso da TV sem base (kg)

    25,7

  • Peso da TV com base (kg)

    26,3

  • Suporte VESA (L*A mm)

    400 x 300

ÁUDIO

  • Calibração Acústica IA

    Sim

  • Som AI

    Som α8 AI Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulte o manual)

  • Saída de Áudio

    40W

  • Bluetooth Surround

    Sim (2 Way Playback)

  • Clear Voice Pro

    Sim (Volume Automático)

  • Dolby Atmos

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Sistema das Colunas

    2.2 Canais

  • Compatibilidade WiSA

    Sim (Até 2.1 Canais)

  • WOW Orchestra

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

