Smart TV LG QNED 8E 4K de 75 polegadas + LG Soundbar S80TR
75QNED8EA6B EU.pdf
Classificação energética : UE
TV

Smart TV LG QNED 8E 4K de 75 polegadas + LG Soundbar S80TR

75QNED8EA6B EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Smart TV LG QNED 8E 4K de 75 polegadas + LG Soundbar S80TR

75QNED8EA6B.BUNDLE
front view
front view

Funcionalidades principais

  • Paleta de cores incrivelmente rica graças à nova cor Dynamic QNED
  • Qualidade de imagem 4K, imagem melhorada e som surround do processador alpha 7 AI 4K Gen8
Products in this Bundle: 2
Vista da frente do televisor LG QNED8E, logótipo LG QNED Al no canto superior. A LG QNED TV apresenta texturas coloridas de pinturas a juntarem-se.

75QNED8EA6B

Smart TV LG QNED 8E 4K de 75 polegadas

75QNED8EA6B EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
Front view of Soundbar, Sub Woofer, and Rear Speakers

S80TR

Barra de Som LG S80TR para Home Theater de 5.1.3 canais com Dolby Atmos e colunas traseiras

Simplesmente o novo QNED

Cor nítida e clareza na colossal LG QNED. O nosso novo processador e as zonas de escurecimento aperfeiçoam o conteúdo para que cada píxel permaneça sempre nítido.

Ecrã da LG QNED MiniLED QNED91 com uma obra de arte colorida.

*Imagem de ecrã simulada.

Explore a nova e inovadora LG QNED

O Processador α8 AI 4K é mostrado com uma luz amarela a ser emanada a partir de baixo. Uma forma em espiral vermelha, amarela e roxa é mostrada entre as palavras "webOS Atualizável" e "webOS Re:New Program". As televisões LG QNED89, QNED90 e QNED99 são exibidas da esquerda para a direita. Cada televisão mostra salpicos coloridos e as palavras "TV Ultragrande" são mostradas acima das televisões.

O Processador α8 AI 4K é mostrado com uma luz amarela a ser emanada a partir de baixo. Uma forma em espiral vermelha, amarela e roxa é mostrada entre as palavras "webOS Atualizável" e "webOS Re:New Program". As televisões LG QNED89, QNED90 e QNED99 são exibidas da esquerda para a direita. Cada televisão mostra salpicos coloridos e as palavras "TV Ultragrande" são mostradas acima das televisões.

Processador α8 AI 4K

Inteligência extraordinária para QNED que melhora a sua experiência de TV

O processador α8 AI 4K da LG com uma luz cor de laranja a ser emanada a partir de baixo e linhas coloridas de placas de circuito a ramificarem-se a partir do processador AI.

Imersão, alimentada pelo que está no interior. O nosso processador α8 AI 4K avançado otimiza a imagem e o áudio, que agarram a sua atenção em cada momento da ação.

*Imagem de ecrã simulada.

Inteligência que enriquece a experiência QNED

TV LG instalada numa parede de uma sala de estar com um guitarrista no ecrã, com gráficos de círculos concêntricos que representam ondas sonoras e as palavras "AI Customization" no canto superior esquerdo. Uma mulher agachada no exterior num dia de sol, em frente a árvores e a um céu azul, e as palavras "AI Picture Pro" no canto superior esquerdo. LG TV com bolhas de som e ondas que saem do ecrã e preenchem o espaço, e a palavra "AI Sound Pro" no canto superior esquerdo.

TV LG instalada numa parede de uma sala de estar com um guitarrista no ecrã, com gráficos de círculos concêntricos que representam ondas sonoras e as palavras "AI Customization" no canto superior esquerdo. Uma mulher agachada no exterior num dia de sol, em frente a árvores e a um céu azul, e as palavras "AI Picture Pro" no canto superior esquerdo. LG TV com bolhas de som e ondas que saem do ecrã e preenchem o espaço, e a palavra "AI Sound Pro" no canto superior esquerdo.

Personalização IA

Sincroniza com a forma como vê

É mostrada uma galeria com 6 imagens de balões de ar quente no céu. São selecionadas duas imagens. Em seguida, aparece uma galeria com 6 imagens de pessoas a soprar bolhas. Mais 2 são selecionadas. Aparece um ecrã preto com um ícone de carregamento cor-de-rosa e roxo. Aparece uma paisagem mística e surgem gradualmente refinamentos da esquerda para a direita.

Uma imagem adaptada ao seu gosto

Selecione as suas imagens favoritas e o AI Picture Wizard cria uma imagem adaptada exatamente ao seu gosto único a partir de 85 milhões de possibilidades e, em seguida, guarda-a no seu perfil.

LG TV montada numa parede de uma sala de estar com um guitarrista no ecrã. Gráficos circulares concêntricos que representam ondas sonoras.

Sintonização Acústica IA

O áudio ideal para o seu espaço

O sistema de som deteta a disposição da sua sala e o sítio onde está sentado para criar uma cúpula de som à sua volta em perfeita sintonia com a acústica única da sua sala.

A imagem de uma LG TV e LG Soundbar num espaço habitacional moderno durante a noite. A imagem do ecrã da aurora boreal é exibida com os níveis de brilho ideais.

Noite

A imagem de uma LG TV e LG Soundbar num espaço habitacional moderno durante o dia. A imagem do ecrã da aurora boreal é exibida com os níveis de brilho ideais.

Dia

Inteligência que brilha sob qualquer luz

De dia ou de noite, o controlo de brilho deteta a luz no seu espaço e equilibra a imagem em conformidade para obter visuais nítidos e límpidos.

Imagem IA Pro

Sinta um realismo autêntico em cada fotograma

Inteligência Artificial melhora a nitidez e cor

Transforma cada cena numa obra-prima. O AI Super Upscaling utiliza algoritmos de aprendizagem profunda para melhorar o conteúdo em tempo real, para que tudo o que vê tenha um aspeto incrivelmente nítido.

*QNED99, QNED90, QNED89 e QNED85 incluem AI Picture Pro e AI Super Upscaling.

**Os modelos com o Processador α9/α8 (QNED99, QNED91, QNED89, QNED87, QNED86 e 86NANO80) incluem o Dynamic Tone Mapping Pro.

***Imagem IA Pro não funciona em conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

****A qualidade de imagem do conteúdo melhorado varia consoante a resolução da fonte.

Som IA Pro

Oiça todos os detalhes da paisagem sonora

*Imagens de ecrã simuladas.

**Deve ser ativado através do menu do modo de som.

***O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

O logótipo do Programa webOS Re:New está sobre um fundo preto com uma esfera circular amarela, cor de laranja e roxa na parte inferior.

O logótipo do Programa webOS Re:New está sobre um fundo preto com uma esfera circular amarela, cor de laranja e roxa na parte inferior.

Programa webOS Re:New

Todos os anos uma nova TV durante 5 anos

Mantenha-se atualizado com funcionalidades e tecnologias úteis através de 4 atualizações prometidas do webOS ao longo de 5 anos.

*O Programa webOS Re:New suporta um total de 4 atualizações do webOS ao longo de cinco anos.

**O limite de atualizações de cinco anos do Programa webOS Re:New é referente ao lançamento global de um novo produto.

***A primeira atualização do webOS ocorrerá dois anos após a compra.

****As TVs dos clientes recebem 5 versões do webOS, incluindo a versão atual na altura da compra.

*****As atualizações estão disponíveis para os modelos lançados em 2022, incluindo todos os OLED e QNED 8K, e os modelos lançados após 2023 incluem UHD, NanoCell, QNED e OLED.

******As funcionalidades estão sujeitas a alterações e algumas atualizações de funcionalidades, aplicações e serviços podem variar de acordo com o modelo.

webOS 24

Crie a sua própria experiência de TV

Experiencie uma TV feita para si com o Meu Perfil, Assistente IA e Cartões de Apresentação.

Uma imagem do ecrã inicial do webOS 24 com as categorias Home Office, Jogos, Música, Home Hub e Desporto. A parte inferior do ecrã mostra recomendações personalizadas em "As melhores escolhas para si".

*Os menus e aplicações suportados podem variar de acordo com o país e serem diferentes após o lançamento.

**As recomendações de palavras-chave variam de acordo com a aplicação e a hora do dia, e são fornecidas apenas em países que suportam PNL no seu idioma nativo. 

***Aplicado ao modelo OLED/QNED/NanoCell/UHD fabricado em 2023 e nos anos posteriores.

****Serão fornecidas um total de 4 atualizações no período de 5 anos e o cronograma pode variar dependendo da região ou do país.

*****Imagens de ecrã simuladas.

TV ultragrande

Uma escala imponente capaz de o cativar

Uma família numa sala de estar com uma LG TV ultragrande montada na parede, com um cenário oceânico que inclui um coral e uma tartaruga no ecrã.

Uma família numa sala de estar com uma LG TV ultragrande montada na parede, com um cenário oceânico que inclui um coral e uma tartaruga no ecrã.

Máxima imersão com entretenimento em tamanho real. Veja todo o seu conteúdo num ecrã ultragrande e desfrute de uma nitidez e escala incomparáveis para ver, jogar ou fazer exercício.

*Os modelos QNED99 e QNED91 incluem o Gallery Design.

**Os modelos QNED99, QNED91, QNED86 e QNED80 têm, no máximo, 86 polegadas.

***Os modelos aplicados podem variar de acordo com a região.

Precision Dimming

Retroiluminação precisa que proporciona uma nitidez incrível

Veja cada cena com uma nitidez realista. A tecnologia de escurecimento de precisão controla centenas de blocos de escurecimento para produzir a imagem mais nítida possível e revelar detalhes ocultos.

*Os modelos QNED99, QNED91 e QNED89 incluem a tecnologia Precision Dimming.

**Os modelos QNED91 e QNED89 incluem o Precision Dimming.

Escala de cinzentos de um milhão

Um milhão de tons apresentam detalhes magníficos

Um milhão de gradações dinâmicas e níveis de brilho realçam os detalhes mais nítidos para lhe oferecer uma nova dimensão de profundidade.

Uma imagem de um cisne num ecrã dividido. À esquerda, as palavras “LCD convencional” e uma barra de cores com incrementos acentuados são mostradas com o cisne. À direita, as palavras “Escala de cinzentos de 1M” e uma barra de cores com gradação suave com o cisne, que é nítido com bom contraste.

*Imagens de ecrã simuladas.

QNED Color

Veja cores brilhantes e exuberantes a ganhar vida

Ficará fascinado com cores incrivelmente ricas, ainda mais vívidas do que o mundo que o rodeia.

Partículas coloridas irrompem no ecrã, depois os píxeis mudam lentamente para uma imagem aproximada de uma parede pintada com um padrão colorido no ecrã da LG TV.

*Os modelos QNED99 e QNED91 incluem o QNED Color Pro e 100% de volume de cor.

**O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme certificado de forma independente pela Intertek.

Gallery Design

Exiba uma obra-prima na sua parede

Apresente a sua TV como uma obra de arte. O design fino fica nivelado com a parede, para que o ecrã se integre perfeitamente no seu espaço.

LG TV montada na parede de madeira com a sua barra de som emparelhada. LG TV montada com barra de som na parede cinzenta de uma sala de estar moderna com chão em madeira, a exibir obras de arte coloridas no ecrã. Uma perspetiva em ângulo de uma sala de estar com chão em mármore e uma LG TV montada na parede bege a exibir uma vista aérea do oceano tropical e um barco no mesmo.

*Os modelos QNED99 e QNED91 incluem o Gallery Design.

**Os modelos QNED99 e QNED91 têm, no máximo, 86 polegadas.

***Os modelos aplicados podem variar de acordo com a região.

Combinação perfeita com LG Audio

A incrível barra de som digna da LG QNED

Suporte Synergy

O som vibrante fica brilhantemente escondido

Com o suporte Synergy, a barra de som S70TY pode ser facilmente instalada para uma combinação perfeita com a sua QNED TV.

*A barra de som pode ser adquirida em separado.

**O suporte Synergy vem com um suporte de 1 pé ou 2 pés, que pode variar de acordo com o país/produto.

*A barra de som pode ser adquirida em separado e o controlo de modos da barra de som pode variar de acordo com o modelo.

**A utilização do controlo remoto da LG está limitada apenas a determinadas funcionalidades. 

***Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.

****Televisões compatíveis com a Interface WOW: QNED99, QNED91, QNED89, QNED87, QNED86 e QNED80.

*****Televisões compatíveis com a Orquestra WOW: QNED99, QNED90, QNED89, QNED87 e QNED86.

******Televisões compatíveis com o WOWCAST: QNED99, QNED90, QNED89 e QNED85.

*******Os modelos QNED99, QNED91, QNED89, QNED86 e QNED80 de 86 polegadas podem ser combinados com os S95TR e S80TR.

Mergulhe nas emoções do cinema e nas habilidades para jogar

Dolby Vision e FILMMAKER Mode

As cenas autênticas de filmes ganham vida

Revolucione a noite de cinema. A imagem ultravívida do Dolby Vision vem em conjunto com o suporte ao FILMMAKER MODE™ para preservar a intenção do realizador, otimizando a qualidade de imagem e garantindo que não há distorção ou sobreprocessamento.

Um homem num estúdio de edição escuro a olhar para uma LG TV a exibir o filme “Assassinos da Lua das Flores”. O texto na imagem diz “Em casa, todos os filmes deveriam ser vistos no Filmmaker Mode”, seguido por “Martin Scorsese, Realizador, Assassinos da Lua das Flores” abaixo. O logótipo de “Assassinos da Lua das Flores”, o logótipo da Apple TV e a palavra "Brevemente" estão abaixo.

*Imagens de ecrã simuladas.

**FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.

A verdadeira experiência de cinema

Desfrute de imagens e áudio em grande escala a partir do seu sofá

Transforme a forma como vê os seus filmes favoritos. O Dolby Atmos produz som espacial para cativá-lo ainda mais, enquanto o HDR10 Pro garante que as cores são ricas e vivas.

Uma sala de estar vista de frente. Uma cúpula branca e opaca ao longo da sala e gráficos de círculos brilhantes envolvem a mesma. Logótipo do Dolby Atmos no canto inferior esquerdo.

*O HDR10 Pro é uma tecnologia desenvolvida pela LG Electronics com base na qualidade de imagem padronizada da norma 'HDR10'.

Jogabilidade mais avançada

Aponte para a vitória

O jogo mantém-se suave a alta velocidade com o FreeSync e o VRR, enquanto as definições acessíveis tornam a vitória mais fácil.

Uma cena desfocada de um carro a conduzir rapidamente num jogo de corridas. A cena é refinada, resultando numa ação suave e nítida. Logótipo FreeSync Premium Pro e logótipo VRR no canto superior direito.

*QNED99, QNED91, QNED89, QNED87 e QNED86 incluem AMD FreeSync™ Premium e VRR.

**QNED99, QNED91, QNED89, QNED87, QNED86 e QNED80 incluem GeForce NOW, Game Dashboard & Optimizer, ALLM, eARC e HGiG.

***VRR é uma especificação certificada do HDMI 2.1.

****O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*****O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

Controlo exatamente onde precisa

Não ponha o jogo em pausa para usar o Otimizador de Jogos e o Painel de Jogos.

Uma cena de um jogo FPS com o Painel de Jogos a aparecer no ecrã durante o jogo. Uma cena escura e invernal com o menu de Otimizador de Jogos a aparecer sobre o jogo.

Uma cena de um jogo FPS com o Painel de Jogos a aparecer no ecrã durante o jogo. Uma cena escura e invernal com o menu de Otimizador de Jogos a aparecer sobre o jogo.

*O Painel de Jogo é ativado apenas quando o "Otimizador de Jogo" e o "Painel de Jogo" estão ambos ativos. 

**Imagens de ecrã simuladas.

Acesso a todos os seus jogos favoritos

Milhares de universos de jogos na ponta dos dedos. Explore uma biblioteca épica de jogos na nuvem e transmita-os imediatamente sem perder tempo de jogo com downloads ou atualizações.

Uma imagem do ecrã inicial da Boosteroid a mostrar o "Trine 4: The Nightmare Price". Um ecrã inicial da GeForce NOW a mostrar cinco miniaturas de jogos diferentes à direita.

Uma imagem do ecrã inicial da Boosteroid a mostrar o "Trine 4: The Nightmare Price". Um ecrã inicial da GeForce NOW a mostrar cinco miniaturas de jogos diferentes à direita.

*As parcerias suportadas podem variar de acordo com o país.

**Pode ser necessária uma subscrição GeForce NOW.

***Pode ser necessária uma subscrição Boosteroid.

Sustentabilidade

Descubra a visão da LG QNED para o amanhã

Escolha o que é bom para o planeta com embalagens leves e biológicas e credenciais globais de sustentabilidade.

Embalagem LG QNED sobre um fundo bege com árvores ilustradas.

Embalagem LG QNED sobre um fundo bege com árvores ilustradas.

*As parcerias suportadas podem variar de acordo com o país.

**O suporte inferior para todos os QNED e a tampa traseira completa para o QNED85 (65/55/50") são feitos com plástico reciclado.

As imagens utilizadas na descrição geral do produto abaixo destinam-se a fins ilutrativos. Consulte a galeria de imagens para obter uma representação exata. 

A LG Soundbar contra um fundo preto revela o seu design a partir do canto esquerdo e, em seguida, abre-se para mostrar a barra de som completa. Aparece uma LG QNED TV com o suporte Synergy. A barra de som é colocada em cima do suporte Synergy e pressionada contra a parede, sendo visível o ecrã inferior da TV, que mostra um homem a tocar guitarra.

LG Soundbar against a black backdrop highlighted by a spotlight.

Excelência acústica ao alcance da LG QNED

Complete a experiência da LG TV com a soundbar que complementa na perfeição o seu design e desempenho sonoro.

Ambiente sonoro fascinante e envolvente

LG Soundbar e LG QNED TV encostados à parede com o suporte compatível QNED numa sala de estar cinzenta e de madeira em perspetiva angular, mostrando um homem a tocar guitarra em frente ao oceano. LG Soundbar e LG TV numa sala de estar a reproduzir uma atuação de orquestra. Ondas brancas de gotículas que representam ondas sonoras disparam para cima e para a frente a partir da barra de som e projetam-se a partir do televisor, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro a partir do fundo. LG Soundbar e LG TV numa sala preta a reproduzir uma atuação musical. As gotas brancas que representam as ondas sonoras disparam para cima e para a frente a partir da barra de som, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro a partir da base.

*Imagens de ecrã simuladas.

Complete a experiência LG TV com LG Soundbar

Combinação com Design LG QNED

Integração perfeita com o LG QNED

Aprecie a harmonia visual do LG QNED e a mais recente barra de som LG Crest Design para interiores requintados.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados à parede com o suporte QNED Matching TV numa sala de estar cinzenta e de madeira em perspetiva angular, uma vez que a LG QNED TV mostra um homem a tocar guitarra. LG Soundbar e LG QNED TV contra uma parede creme com o suporte de TV QNED Matching. A TV está a reproduzir um vídeo de uma mulher a cantar num estúdio de gravação. Por baixo da TV, encontra-se um suporte geométrico moderno em madeira. LG Soundbar e LG QNED TV numa parede com o suporte QNED Matching TV numa sala de estar acolhedora e pouco iluminada com brinquedos para crianças. A TV está a reproduzir um vídeo de um rapazinho a tocar violoncelo.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados à parede com o suporte QNED Matching TV numa sala de estar cinzenta e de madeira em perspetiva angular, uma vez que a LG QNED TV mostra um homem a tocar guitarra. LG Soundbar e LG QNED TV contra uma parede creme com o suporte de TV QNED Matching. A TV está a reproduzir um vídeo de uma mulher a cantar num estúdio de gravação. Por baixo da TV, encontra-se um suporte geométrico moderno em madeira. LG Soundbar e LG QNED TV numa parede com o suporte QNED Matching TV numa sala de estar acolhedora e pouco iluminada com brinquedos para crianças. A TV está a reproduzir um vídeo de um rapazinho a tocar violoncelo.

Suporte Synergy

Encaixe perfeito na LG QNED

O suporte Synergy foi concebido especificamente para se encaixar elegantemente na LG QNED para uma harmonia visual e um aumento no desempenho do áudio.

*Aplicável a modelos de 2024: QNED91, QNED87, QNED86, QNED80.

**Suporte Synergy traz uma base de 1 ou 2 pés, pode diferer de acordo com o país.

*Imagens de ecrã simuladas.

**A utilização do controlo remoto da LG está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

***TVs compatíveis com controlo da barra de som: modelos OLED de 2022 em diante, modelos QNED de 2022 em diante, modelos UHD de 2022 em diante. Compatibilidade pode variar com o ano de lançamento.

****TVs compatíveis com Orchestra Sound: modelos OLED de 2022 em diante, modelos QNED de 2022 em diante. Compatibilidade pode variar com o ano de lançamento.

*****Tenha em atenção que os serviços podem não estar disponíveis no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para as atualizações.

******O controlo da barra de som pode variar consoante o modelo da barra de som.

Sinta o realismo do panorama de áudio,

Canal Central Vertical

Ambiente sonoro que se centra em si

O Canal central vertical cria um som mais realista, tornando as vozes mais claras e a ação na ecrã perfeitamente sincronizada com o áudio — sem atrasos ou falhas.

Barra de som LG e LG TV numa sala preta a reproduzir uma atuação musical. As gotas brancas que representam as ondas sonoras disparam para cima e para a frente a partir da barra de som. Um subwoofer está a criar um efeito sonoro a partir da parte inferior.

Barra de som LG e LG TV numa sala preta a reproduzir uma atuação musical. As gotas brancas que representam as ondas sonoras disparam para cima e para a frente a partir da barra de som. Um subwoofer está a criar um efeito sonoro a partir da parte inferior.

*Imagens de ecrã simuladas.

Dolby Atmos

Noites de cinema em casa com Dolby Atmos

Mergulhe na experiência perfeita da Dolby com a Dolby Vision nas TVs LG e Dolby Atmos na LG Soundbar.

Um filme é reproduzido numa LG OLED TV e numa LG Soundbar num apartamento moderno numa cidade, numa vista de ângulo lateral. Contas brancas que representam ondas sonoras projectam-se para cima e para baixo a partir da barra de som e da TV, criando uma cúpula de som no espaço. Logótipo Dolby Atmos Logótipo DTS:X

*Dolby e Dolby Vision são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**O símbolo do duplo D é uma marca registada da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

***Imagens de ecrã simuladas.

Triple Level Spatial Sound

A camada virtual cria um som realista.

O som espacial de três níveis adiciona uma camada virtual para criar uma cúpula sonora à sua volta com um som refinado.

A LG Soundbar e a LG TV estão num grande apartamento na cidade. Aparecem três faixas vermelhas, uma de cada vez, representando camadas virtuais, que se juntam para criar uma cúpula sonora completa.

A LG Soundbar e a LG TV estão num grande apartamento na cidade. Aparecem três faixas vermelhas, uma de cada vez, representando camadas virtuais, que se juntam para criar uma cúpula sonora completa.

*O Triple Level Spatial Sound está disponível nos modos Cinema e Som IA Pro.

**A camada intermédia é criada pelo canal de colunas da barra de som. O som dos canais frontais e verticais são sintetizados para criar um campo sonoro.

***Imagens de ecrã simuladas.

****Sem coluna traseira, o campo de som detrás não pode ser criado.

Som definitivo 3.1.1ch

Som cativante em todo o lado

Entre em cena com o ambiente de som realista com Dolby Atmos e DTS:X, reproduzido por um sistema de som surround e subwoofer 3.1.1ch com 400W de potência.

A LG Soundbar, a LG TV e um subwoofer estão numa sala de estar de um arranha-céus, a reproduzir uma atuação musical. Ondas de som brancas, compostas por gotículas, são projectadas da barra de som, circulando à volta do sofá. Um subwoofer está a criar um efeito sonoro a partir do fundo. Logótipo Dolby Atmos Logótipo DTS:X

A LG Soundbar, a LG TV e um subwoofer estão numa sala de estar de um arranha-céus, a reproduzir uma atuação musical. Ondas de som brancas, compostas por gotículas, são projectadas da barra de som, circulando à volta do sofá. Um subwoofer está a criar um efeito sonoro a partir do fundo. Logótipo Dolby Atmos Logótipo DTS:X

*Dolby e Dolby Vision são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**O símbolo do duplo D é uma marca registada da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

***Imagens de ecrã simuladas.

Som inteligente que o conhece

Experiência Áudio Multicanal

Sensação sonora ampla e expressiva

A LG Soundbar converte o áudio básico de 2 canais em áudio multicanal para um som profundo que ressoa no seu espaço.

Uma área cinzenta quente para efeitos de design.

Uma LG Soundbar, uma LG TV e um subwoofer encontram-se num apartamento moderno numa cidade. A LG Soundbar emite três ramos de ondas sonoras, feitas de gotículas brancas que flutuam ao longo da parte inferior do chão. Junto à barra de som está um subwoofer, que cria um efeito sonoro a partir do fundo.

2 canais

Uma LG Soundbar, uma LG TV e um subwoofer encontram-se num apartamento moderno numa cidade. A LG Soundbar emite três ramos de ondas sonoras, constituídos por gotículas brancas que flutuam ao longo da parte inferior do chão. Mais ondas sonoras de gotículas brancas são emitidas a partir da parte superior da barra de som. Ao lado da barra de som está um subwoofer, que cria um efeito sonoro a partir da parte inferior. Como um todo, estão a criar um efeito de cúpula em toda a sala.

Multicanal

*O algoritmo inteligente de mistura aplica o som de cada canal nos modos Som IA Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Jogo e Desporto.

**A experiência de áudio multicanal funciona através de um algoritmo inteligente de mistura ascendente. Este algoritmo não se aplica ao Modo Standard ou aos Modos de Música. O Bass Blast não utiliza o algoritmo de mistura ascendente inteligente, mas copia a informação de 2 canais e envia-a para todos os canais.

***Imagens de ecrã simuladas.

AI Sound Pro

Todos os ambientes e géneros soam bem

O AI Sound Pro categoriza diferentes sons em efeitos, música e vozes e, em seguida, aplica as definições ideais para criar a melhor experiência de áudio.

*Imagens de ecrã simuladas.

Perfeita harmonia com as suas preferências

Gaming Intenso

O som sincroniza a cada fotograma.

Liberte as entradas da sua TV e ligue a sua consola à LG Soundbar sem comprometer o desempenho gráfico. O suporte VRR/ALLM asseguram uma imagem suave e latência baixa.

Uma área cinzenta quente para efeitos de design.

Uma imagem de uma barra de som LG e de uma TV LG com um jogo de carros de corrida no ecrã.

Uma imagem de uma barra de som LG e de uma TV LG com um jogo de carros de corrida no ecrã.

*Imagens de ecrã simuladas.

**TV, barra de som e consola têm de suportar VRR/ALLM.

***VRR está limitado à passagem de conteúdo 60Hz.

****Tenha em atenção que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. Poderá ser necessária uma atualização de software. É necessária uma ligação de rede para a atualização.

*****O HDCP 2.3 suporta conteúdos com resolução 4K. O suporte de 120 Hz varia consoante o dispositivo, com suporte até YCbCr 4:2:0 para 4K.

Som claro para um planeta limpo

Reciclado no interior

Componentes feitos de material reciclado

As LG Soundbars utilizam plástico reciclado nas partes superior e inferior. Prova de que estamos a adotar uma abordagem mais ecológica na produção de barras de som.

Há uma vista frontal da barra de som atrás e uma imagem da estrutura metálica da barra de som à frente. Uma vista em ângulo da parte de trás da estrutura metálica da barra de som com as palavras "Recycled Plastic" (plástico reciclado) a apontar para o rebordo da estrutura.

*As certificações exactas podem variar consoante o modelo da barra de som.

**Imagens de ecrã simuladas.

***A utilização de plástico reciclado e as certificações podem variar consoante o modelo.

Reciclado no exterior

Tecido de malha feito com garrafas de plástico

Todas as LG Soundbars são cuidadosamente concebidas para garantir uma elevada percentagem de materiais recuperados. O Global Recycled Standard certifica que o tecido de malha de poliéster é feito a partir de garrafas de plástico.

Um pictograma mostra garrafas de plástico com a palavra "garrafas de plástico" por baixo. Uma seta do lado direito aponta para um símbolo de reciclagem com a frase "Reborn as Polyester Jersey" por baixo. Uma seta do lado direito aponta para a parte esquerda de uma barra de som LG com a frase "LG Soundbar with Recycled Fabric" por baixo.

*As certificações exactas podem variar consoante o modelo da barra de som.

**Imagens de ecrã simuladas. 

***A utilização de plástico reciclado e as certificações podem variar consoante o modelo.

Embalagem de celulose

Embalagem fabricada com polpa reciclada

A LG Soundbar foi certificada pela SGS como um Produto Ecológico devido a uma mudança na embalagem interna de espuma EPS (esferovite) e sacos de plástico para pasta moldada reciclada - uma alternativa amiga do ambiente que continua a proteger o produto.

Uma ilustração mostra um símbolo de reciclagem verde por cima de um fragmento do nosso planeta azul e verde com árvores a crescer na terra. Uma imagem da embalagem da LG Soundbar num fundo bege com árvores ilustradas. Logótipo Energy Star Logótipo SGS Eco Product

*As certificações exatas podem variar de acordo com o modelo da barra de som.

**Imagens de ecrã simuladas.

***A utilização de plástico reciclado e as certificações podem variar consoante o modelo.

Imprimir

Key Spec

Tipo de ecrã

QNED 4K

Taxa de atualização

50/60Hz Nativo

Gama de cor

Dynamic QNED Color

Processador de imagem

Processador α7 Gen8 AI 4K

Tecnologia HDR

HDR10 / HLG

Saída de Áudio

20W

Sistema das Colunas

2.0 Canais

Dimensões sem base (L*A*P mm)

1677 x 965 x 30,9

Peso da TV sem base (kg)

33,0

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

Escala de Cinzentos

Sim

Alto Contraste

Sim

Cores Invertidas

Sim

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Cabo Alimentação

Sim (Amovível)

Comando

Magic Remote MR25GB

ÁUDIO

Calibração Acústica IA

Sim

Som AI

α7 AI Sound Pro (9.1.2 canais virtuais)

Codecs de Áudio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)

Saída de Áudio

20W

Bluetooth Surround

Sim (2 Way Playback)

Clear Voice Pro

Sim (Volume Automático)

LG Sound Sync

Sim

Saída de Áudio Simultânea

Sim

Partilha do Modo de Som

Sim

Direção das Colunas

Saída por baixo

Sistema das Colunas

2.0 Canais

WOW Orchestra

Sim

RADIODIFUSÃO

Recetor TV Analógico

Sim

TV Digital Terrestre

DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

Suporte Bluetooth

Sim (v 5.1)

Slot CI

1ea (exceto UK, Irlanda)

Entrada Ethernet

1

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Entradas HDMI

3 (suporte eARC, ALLM)

Entrada RF (Antena/Cabo)

2

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

1

Entradas USB

2 (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 5)

DIMENSÕES E PESO

Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

1820 x 1115 x 200

Peso da embalagem (kg)

44,0

Dimensões sem base (L*A*P mm)

1677 x 965 x 30,9

Dimensões com base (L*A*P)

1677 x 1032 x 359

Dimensões da base (L*P mm)

1349/524 x 359

Peso da TV sem base (kg)

33,0

Peso da TV com base (kg)

34,0

Suporte VESA (L*A mm)

400 x 300

GAMING

ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

Sim

Otimizador de Jogo

Sim (Painel de Jogo)

Modo HGiG

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 60Hz)

IMAGEM (ECRÃ)

Tipo de retroiluminação

Edge LED

Resolução

4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

Tipo de ecrã

QNED 4K

Taxa de atualização

50/60Hz Nativo

Gama de cor

Dynamic QNED Color

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Controlo de Brilho AI

Sim

Upscale AI

Super Upscaling 4K

Calibração Automática

Sim

Tecnologia de Dimming

Local Dimming

Mapeamento de Tons Dinâmicos

Sim

FILMMAKER MODE™

Sim

Tecnologia HDR

HDR10 / HLG

Modos de Imagem

10 Modos

Processador de imagem

Processador α7 Gen8 AI 4K

ENERGIA

Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de Energia em Standby

Menos de 0,5W

SMART TV

Chatbot AI

Sim

Web Browser

Sim

Google Cast

Sim

Google Home / Hub

Sim

Home Hub

Sim

Reconhecimento Inteligente da Voz

Sim

LG Channels

Sim

Controlo por Magic Remote

Incorporado

Multi-view

Sim

Sistema Operativo

webOS 25

Controlo por Aplicação

Sim (LG ThinQ)

Câmara USB Compatível

Sim

Identificador de Voz

Sim

Compatível com Apple Airplay2

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
Dismantling information(75QNED8EA6B)
extensão:pdf
EU Energy label 2019(75QNED8EA6B)
extensão:pdf
Product information sheet (75QNED8EA6B)
extensão:pdf
GPSR Safety Information(75QNED8EA6B)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
Imprimir

Key Spec

Número de Canais

5.1.3

Potência

580 W

Dolby Atmos

Sim

DTS:X

Sim

Principal

1000 x 63 x 135 mm

Coluna Traseira

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

201,7 x 407 x 403 mm

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Cabo HDMI

Sim

Controlo Remoto

Sim

Bracket Instalação na Parede

Sim

Certificado de Garantia

Sim

FORMATO ÁUDIO

AAC

Sim

AAC+

Sim

Dolby Atmos

Sim

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

DTS:X

Sim

CÓDIGO DE BARRAS (CÓDIGO EAN)

Código de barras (Código EAN)

8806096055014

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.1

AirPlay 2

Sim

Codec Bluetooth - SBC/AAC

Sim

Chromecast

Sim

HDMI In

1

HDMI Out

1

Ótico

1

Spotify Connect

Sim

Tidal Connect

Sim

USB

1

Wireless Rear Ready

Sim

Wi-Fi

Sim

Compatível Alexa

Sim

Compatível Google Home

Sim

CONVENIÊNCIA

AI Room Calibration Pro (App)

Sim

App Remota - iOS/Android OS

Sim

Modo de Controlo da Barra de Som

Sim

Modo de Partilha de Som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÕES (LXAXP)

Principal

1000 x 63 x 135 mm

Coluna Traseira

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

201,7 x 407 x 403 mm

GERAL

Número de Canais

5.1.3

Número de Colunas

11 EA

Potência

580 W

SUPORTE HDMI

Audio Return Channel (ARC)

Sim

120Hz

Sim

Audio Return Channel (e-ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

Dolby Vision

Sim

HDR10

Sim

Pass-through

Sim

Pass-through (4K)

Sim

VRR / ALLM

Sim

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

ENERGIA

Consumo de Energia (Principal)

59 W

Consumo de Energia (Coluna Traseira)

20 W

Consumo de Energia (Subwoofer)

40 W

Consumo em Modo Off (Principal)

0.5 W ↓

Consumo em Modo Off (Coluna Traseira)

0.5 W ↓

Consumo em Modo Off (Subwoofer)

0.5 W ↓

SOUND EFFECT

Som IA Pro

Sim

Bass Blast / Bass Blast +

Sim

Cinema

Sim

Clear Voice Pro

Sim

Jogo

Sim

Música

Sim

Desporto

Sim

Padrão

Sim

PESO

Peso Bruto

22,6 kg

Principal

4,3 kg

Coluna Traseira (x2)

2,34 kg

Subwoofer

10,0 kg

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
GPSR Safety Information(S80TR)
extensão:pdf
WEB INFO(S80TR)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

