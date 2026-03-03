Smart TV LG OLED evo AI C5E 4K 2025 de 65 polegadas + SC9S.DEUSLLM

*O ecrã LG OLED foi verificado pela UL para Tons Escuros Perfeitos medidos de acordo com a norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base num ambiente típico de iluminação interior (200 lux a 500 lux).

*O desempenho real pode variar consoante a iluminação do espaço e o ambiente de visualização.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a cores perfeitas medidas de acordo com os padrões de Reflexo de Anel de Luz IDMS 11.5.

*Os ecrãs LG OLED TV foram certificados como Circadian Performance Factor (Fator de Desempenho Circadiano) pela eyesafe®

*Imagens de ecrã simuladas para fins ilustrativos.