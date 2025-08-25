LG HD Monitor TV HD Ready, WebOS 22

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Desfrute de uma televisão e monitor em simultâneo
Desfrute de TV e monitor “dois em um” com o monitor LED de TV da LG
Crie o seu cinema em casa
*É necessária uma ligação à internet e subscrição para os serviços de streaming.
*Os serviços suportados poderão ser diferentes consoante os países.
*AirPlay: Projeção e streaming disponíveis para dispositivos iOS, iPadOS e macOS.
*Screen Share (Partilha de ecrã): Compatível com Android ou Windows 8.1 e acima.
*Ao usar dispositivos Android, o seu dispositivo tem de estar ligado à mesma rede wi-fi que o monitor de TV.
Experiência imersiva
experiência imersiva com 2 x colunas estéreo de 5 W
Elegante e prático
elegante e prático com possibilidade de montagem na parede
Todas as especificações
SOM
Saída de Áudio
5W
Som Surround
Virtual Surround
Equalizador
Sim
Altifalante
Sim
Dolby Audio
Sim
POTÊNCIA
Tipo
Adaptador Externo
Entrada (V)
100~240Vac, 50/60Hz
Saída (W)
40
Consumo Normal (W)
28
PESO(KG)
Monitor (com base)
3,6 kg
Monitor (sem base)
3,25 kg
Caixa
4,8 kg
DISPLAY
Ecrã
23,6 polegadas / 60 Cm
Tipo de Painel
Wide Viewing Angle
Profundidade de Cor
8 bits
Resolução
1366 x 768
Formato
16:9
Tamanho do Píxel
0.38175x0.38175 mm
Brilho
250 (cd/m²), 160 (cd/m²) (Mínimo)
Rácio de Contraste (standard)
1000:1
Rácio de Contraste (DFC)
Mega
Taxa de atualização
56 Hz - 75 Hz
Tempo de Resposta GTG
14 ms
Ângulo de Visão (CR ≥ 10)
178° (Dir/Esq), 178°(Cima/Baixo)
ACESSÓRIOS
Comando
Sim
Pilhas
Sim
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Modo de Visualização
Vívido / Standard / Eco / Cinema / Desporto / Game Optimizer / FILMMAKER MODE / Expert (Bright Room) / Expert (Dark Room)
HDCP
Sim
Modo de Poupança de Energia
Sim
ENTRADA/SAÍDA
HDMI
2
USB (2.0)
1
GARANTIA
Garantia do Equipamento
3 anos
FUNCIONALIDADES DE REDE
Wi-Fi
Sim
LAN
Sim
Bluetooth
Sim
FUNÇÕES SMART
Versão WebOS
22
Início Rápido
Sim
Miracast
Sim
WiDi
Sim
LG ThinQ
Sim
SINTONIZADOR
Digital
DVB-T2/C/S2
Analógico
PAL/SECAM
MODELO E EAN
Modelo
24TQ510S-PZ
Código EAN
8806091547798
DIMENSÕES(LXPXA)
Conjunto (com base)
563,1 x 148,6 x 393,8 mm
Conjunto (sem base)
563,1 x 58 x 340,9 mm
Embalado
700 x 142 x 402 mm
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
