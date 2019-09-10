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Стиральные машины LG - купить в официальном интернет-магазине

Стиральные машины LG

Современный дизайн, большой функционал и удобство в использовании.

Онлайн-магазин LG
Стандартные стиральные машины



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LG SIGNATURE стиральная машина















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Стиральные машины с двойной загрузкой














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Стандартные машины c функцией пара



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Результаты поиска

117 найдено
Наличие в онлайн-магазине LG: Технологии: Скорость отжима (об/мин): Глубина (см):
При использовании программ для чтения с экрана людьми с ограниченными возможностями NVDA и JAWS, ползунок можно контролировать с помощью клавиши alt и стрелок на клавиатуре

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Загрузка белья (кг):
При использовании программ для чтения с экрана людьми с ограниченными возможностями NVDA и JAWS, ползунок можно контролировать с помощью клавиши alt и стрелок на клавиатуре

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Программы стирки:
Снятые с производства модели
Интернет-магазин: Онлайн-магазин LG

Стиральные машины

Стиральные машины LG — настоящие помощники для современной хозяйки.
Они надежны, функциональны, работают совершенно бесшумно и имеют интуитивно понятный интерфейс, в котором разберется даже ребенок.
Некоторые модели оснащены дополнительными функциями стирки с паром и освежения паром, стирки в ускоренном режиме, быстрой сушки белья горячим воздухом. Специальные алгоритмы потребления воды и моющего средства обеспечивают экономию семейного бюджета без ущерба для качества стирки. Инверторный мотор с прямым приводом, которым оснащаются стиральные машины LG, — это гарантия надежности и долговечности машины, а также низкого уровня шума вне зависимости от режима работы.
Барабаны стиральных машин LG имеют 6 алгоритмов вращения, специально адаптированных для разных типов ткани. Благодаря этому автоматика подбирает оптимальный режим для каждого типа ткани. Техника LG стирает максимально бережно даже в интенсивном режиме. А значит, вам не придется переживать за сохранность своей одежды.
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Стиральные машины 117 найдено

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8(800) 200-76-76(Россия)
8(820) 0071-1111(Беларусь)
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8 (495) 150-65-35(Москва)
8 (800) 500-65-35(Россия)
Время работы:
пн-вс 10-23
Москва, ТРЦ Метрополис,
Ленинградское шоссе 16а стр 8

Стиральные машины LG – инновации, надежность и простота в управлении. Большой выбор моделей под любые задачи и для любого интерьера. В основе всех разработок компании LG лежат высокотехнологичные решения. Именно к таким моделям относится революционная стиральная машина с функцией обработки белья и одежды горячим паром. Узнайте больше о новой паровой стиральной машине LG, позволяющей сделать стирку более качественной и гигиеничной.

Стиральные машины LG помогут вам держать вашу одежду в порядке.

 