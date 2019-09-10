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Стиральные машины
с функцией пара
Стиральные машины LG
Современный дизайн, большой функционал и удобство в использовании.
Результаты поиска117 найдено
Стиральные машины
Они надежны, функциональны, работают совершенно бесшумно и имеют интуитивно понятный интерфейс, в котором разберется даже ребенок.
Некоторые модели оснащены дополнительными функциями стирки с паром и освежения паром, стирки в ускоренном режиме, быстрой сушки белья горячим воздухом. Специальные алгоритмы потребления воды и моющего средства обеспечивают экономию семейного бюджета без ущерба для качества стирки. Инверторный мотор с прямым приводом, которым оснащаются стиральные машины LG, — это гарантия надежности и долговечности машины, а также низкого уровня шума вне зависимости от режима работы.
Барабаны стиральных машин LG имеют 6 алгоритмов вращения, специально адаптированных для разных типов ткани. Благодаря этому автоматика подбирает оптимальный режим для каждого типа ткани. Техника LG стирает максимально бережно даже в интенсивном режиме. А значит, вам не придется переживать за сохранность своей одежды.
Стиральные машины 117 найденоСравнить (0) Очистить все
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- Загрузка: 12 кг
- Габариты (Ш х Г х В): 600 x 675 x 1215
- Автоматическое дозирование моющего средства
- Wi-Fi и управление через смартфон с приложением SmartThinQ
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Новинка
- Загрузка: 8 кг
- Габариты (Ш × Г × В): 600 × 560 × 850
- Мобильная диагностика
- 6 движений заботы
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Новинка
- Загрузка: 7 кг
- Габариты (Ш × Г × В): 600 × 450 × 850
- Мобильная диагностика
- 6 движений заботы
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Новинка
- Интеллектуальная система AI DD™
- Функция пара Steam™
- Технология SmartThinQ™
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Новинка
- Интеллектуальная система AI DD™
- Ускоренная стирка TurboWash™360
- Функция пара Steam+™
- Увеличенная загрузка
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Новинка
- Интеллектуальная система AIDD™
- Ускоренная стирка TurboWash™360
- Функция пара Steam+™
- Увеличенная загрузка
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Новинка
- Интеллектуальная система AI DD™
- Ускоренная стирка TurboWash™
- Функция пара Steam+™
- Увеличенная загрузка
-
Новинка
- Интеллектуальная система AI DD™
- Функция пара Steam™
- Технология SmartThinQ™
- Функция сушки
-
Новинка
- Интеллектуальная система AI DD™
- Функция пара Steam™
- Технология SmartThinQ™
-
Новинка
- Интеллектуальная система AI DD™
- Функция пара Steam™
- Увеличенная загрузка
- Технология SmartThinQ™
-
Новинка
- Интеллектуальная система AI DD™
- Ускоренная стирка TurboWash™
- Функция пара Steam™
- Технология SmartThinQ™
-
Новинка
- Интеллектуальная система AI DD™
- Ускоренная стирка TurboWash™
- Функция пара Steam™
- Технология SmartThinQ™
-
Новинка
- Интеллектуальная система AI DD™
- Функция пара Steam™
- Технология SmartThinQ™
-
Новинка
- Инверторный мотор
- Функция пара Steam
- 6 движений заботы
- Мобильная диагностика
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Новинка
- Загрузка: 6кг
- Габариты (Ш х Г х В): 600 x 440 x 850
- Инверторный мотор с системой прямого привода
- 6 движений заботы
САМЫЕ ПРОСМАТРИВАЕМЫЕ Стиральные машины
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