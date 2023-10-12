اكتشف مزايا الشراء من متجر إل جي عبر الإنترنت

توافر خدمات شحن مجانية على جميع منتجات إل جي داخل البلد التي تقطن فيها. على وجه الخصوص، بالنسبة إلى المنتجات الكبيرة، من الممكن الاستفادة من التسليم بالميعاد بما في ذلك التركيب والاتصال بالأنظمة المنزلية.





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