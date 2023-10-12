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اكتشف مزايا الشراء من متجر إل جي عبر الإنترنت
عروض خاصة
عروض خاصة
يمكنك كل أسبوع اكتشاف المنتجات الجديدة المعروضة من كتالوج إل جي بالكامل عبر متجر إل جي عبر الإنترنت. ستجد عروضًا ترويجية لأجهزة التلفزيون، والغسالات، والثلاجات، والمجففات وشاشات العرض بأسعار خاصة.
تفضل بزيارة القسم الجديد المخصص لعروض إل جي واكتشف الفرص لا تفوتك.
عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت
في متجر إل جي عبر الإنترنت، يمكن إنهاء المدفوعات ببساطة وأمان حتى بدون التسجيل. يتم قبول طرق الدفع الأكثر شيوعًا مثل VISA و MADA و MASTERCARD و AMEX
اطّلع على جميع المعلومات الخاصة بالمدفوعات في قسم الأسئلة الشائعة الخاصة بنا
شحن مجاني
توافر خدمات شحن مجانية على جميع منتجات إل جي داخل البلد التي تقطن فيها. على وجه الخصوص، بالنسبة إلى المنتجات الكبيرة، من الممكن الاستفادة من التسليم بالميعاد بما في ذلك التركيب والاتصال بالأنظمة المنزلية.
اطّلع على جميع المعلومات الخاصة بالشحنات في قسم الأسئلة الشائعة الخاصة بنا
التسجيل في الموقع
التسجيل في الموقع
قم بالتسجيل في متجر إل جي عبر الإنترنت؛ حيث يمكنك التحقق من طلباتك وحالتها والوصول إلى الخدمات الخاصة المحجوزة لعملاء إل جي.