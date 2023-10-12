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المراقبة والتحكم من الألف إلى الياء من LG IAQ

المراقبة والتحكم من الألف إلى الياء من LG IAQ

5/11/2022

الهواء الذي نتنفسه ضروري لحياتنا وهو عامل مهم لننعم بصحة جيدة. لهذا السبب تعتقد إل جي أن الهواء النظيف يجب أن يكون محل أولوية. ومع هذا، لا توفر البيئة الداخلية المثالية الراحة والملاءمة الداخلية فحسب، بل توفر أيضًا هواءً صحيًا في الداخل. لهذا السبب، قدمت إل جي حلول تهوية ومجموعات تنقية هواء متطورة يمكن تنفيذها باستخدام أشرطة الكاسيت الأحادية الاتجاه والرباعية الاتجاه والمستديرة، بالإضافة إلى أجهزة تنقية الهواء المستقلة.

 

وعلى الرغم من أهمية جودة الهواء في الداخل في توفير بيئة داخلية ممتعة، فإنه ليس من السهل على الأشخاص اكتشاف جودة الهواء في الداخل. وتختلف الحساسية تجاه جودة الهواء بشكل كبير من شخص لآخر مقارنةً بالراحة الحرارية أو الضوضاء أو الإضاءة. ومن ثمّ، يعد حل مراقبة تنقية الهواء والتحكم بها أمرًا حيويًا في إدارة جودة الهواء في الداخل (IAQ).

 

نعلم جميعًا أن معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تحتاج إلى نظام تحكم لتنظيم تشغيل نظام التدفئة و/أو تكييف الهواء. وينطبق الشيء نفسه على حلول التنقية والتهوية. يتيح نظام التحكم في تنقية الهواء والتهوية من إل جي التحكم والمراقبة المريحين والسهلين. تتراوح تطبيقات حلول التحكم من إل جي لتنقية الهواء والتهوية ما بين وحدات التحكم الفردية الصغيرة ووحدات التحكم المركزية الواسعة النطاق للمباني بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يلعب استخدام مستشعرات ثاني أكسيد الكربون والغبار الناعم دورًا مهمًا في بناء جودة الهواء في الداخل بشكل عام.

 

وعلى الرغم من أن التحكم المتكامل في النظام ضروري، فإن المراقبة الآنية لا تقدر بثمن لضمان جودة الهواء في الداخل. توفر حلول تنقية الهواء من إل جي مراقبةً دقيقة وآنية لجودة الهواء من خلال لوحات التحكم التي تعمل باللمس وشاشات العرض على مجموعة كبيرة من وحدات التحكم في الأنظمة. في حال حلول الكاسيت من إل جي، يشير مصباح LED الموجود على اللوحة الأمامية للوحدة إلى حالة جودة الهواء. وفي ما يتعلق بالتحكم في حلول التهوية، تلعب أجهزة الاستشعار المتنوعة دورًا مهمًا في مراقبة مستويات جودة الهواء في الداخل. حيث يستشعر مستشعر ثاني أكسيد الكربون مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغرفة ويمكن للمستخدمين مراقبة مستوى ثاني أكسيد الكربون على وحدة التحكم عن بُعد السلكية، ويتحكم جهاز تهوية استرداد الطاقة (ERV) في سرعة المروحة تلقائيًا بعد المستوى.

التحكم في WiFi باستخدام ThinQ

تتيح وحدة Wi-Fi أيضًا التحكم في جودة الهواء في الداخل ومراقبتها من خلال تطبيق ThinQ للهاتف المحمول من أي مكان وفي أي وقت. وإلى جانب تطبيق إل جي ThinQ، تجعل وحدة Wi-Fi الاستخدام أكثر ملاءمةً مع توصيل مجموعة تنقية الهواء وتشغيلها. ويمكن للمستخدم بكل بساطة تمكين تنقية الهواء أو التهوية أو تعطيلها من خلال جهازه المحمول. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن مراقبة جودة الهواء الحالية في الداخل وتركيز جزيئات الغبار الدقيقة المختلفة. كذلك يمكن عرض محفوظات اليوم الماضي أو حتى العام الماضي على جهاز محمول.

جهاز التحكم عن بُعد المحمول · درجة الحرارة، الوضع، تدفق هواء المروحة، وما إلى ذلك. كاسيت مراقبة جودة الهواء · جسيمات دقيقة 10 ميكرومترات · جسيمات دقيقة 2.5 ميكرومتر · جسيمات دقيقة 1.0 ميكرومتر · عرض الرسم البياني لمحفوظات مراقبة جودة الهواء (يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، سنويًا) جهاز تهوية استرداد الطاقة · مستوى CO<sub>2</sub> في الداخل · الغبار الناعم...التحكم في تنقية الهواء. مجموعة تنظيف الهواء/تنقية

*وحدة Wi-Fi‏ (PWFMDD200) هي ملحق يتم شراؤه بشكل منفصل.

التحكم الفردي

من دون الحاجة إلى جهاز عرض إضافي، يمكن مراقبة جودة الهواء في الداخل في الوقت الفعلي باستخدام وحدة التحكم عن بُعد القياسية III. ينتج من هذا الخيار توفير في كل من التكاليف والمساحة. لا تتطلب أشرطة الكاسيت مع مجموعات تنقية الهواء أجهزة عرض إضافية لمراقبة مستويات الجسيمات الدقيقة أو ثاني أكسيد الكربون في الداخل.

 

تعرض أجهزة التحكم عن بُعد الفردية حالة جودة الهواء في الداخل (جيدة، متوسطة، ضعيفة، إلخ.) بالإضافة إلى مستويات كل نوع من جزيئات الغبار، بما في ذلك الجسيمات الدقيقة 10 ميكرومترات والجسيمات الدقيقة 2.5 ميكرومتر والجسيمات الدقيقة 1.0 ميكرومتر. يتوافق اللون والحالة المعروضان مع جودة الهواء في الداخل، ويعتمدان على مؤشر جودة الهواء المتبع في المنطقة أو البلد المعني. علاوة على ذلك، يراقب حل جهاز تهوية استرداد الطاقة من إل جي أيضًا تركيز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تهوية الهواء. مستوى ثاني أكسيد الكربون في الداخل هو مؤشر آخر على جودة الهواء.

التحكم المركزي

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تجعل وحدة التحكم المركزية التي تغطي أنواعًا مختلفة من أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بما في ذلك مكيفات الهواء ووحدات مناولة الهواء وأجهزة تهوية استرداد الطاقة من الممكن تكوين عمليات إدارة جودة الهواء بشكل ملائم لكل وحدة داخلية. يقوم كل من AC Smart 5 وACP 5 بمراقبة مستويات الغبار الدقيق وتشغيل وظيفة تنقية الهواء وإيقافها وعرض نشاط تنقية الهواء لكل وحدة داخلية. يمكن للمستخدم عرض متوسط تركيز كل جسيم دقيق في كل أنحاء المبنى بأكمله والتحقق من قراءة جودة الهواء لكل وحدة. علاوةً على ذلك، يمكن أيضًا تتبع اتجاهات جودة الهواء في الداخل وجدول بيانات تقرير اتجاهات جودة الهواء الناتج (Excel).

AC Smart 5 · شاشة ملونة مقاس 10 بوصات/شاشة تعمل باللمس · الحد الأقصى 128 وحدة · تكامل BMS‏ (BACnet IP‏/Modbus TCP) · استنادًا إلى معيار الويب HTML 5‏ ACP 5 · الحد الأقصى 256 وحدة · تكامل BMS‏ (BACnet IP‏/Modbus TCP) · استنادًا إلى معيار الويب HTML 5

يتم أيضًا توفير التحكم في تنقية الهواء من خلال وحدة التحكم المركزية. للتحكم في أجهزة تنقية الهواء، ومع ذلك، يلزم وجود بوابة PI485 منفصلة.

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تعرض وحدات التحكم المركزية كل الوحدات الداخلية وأجهزة تنقية الهواء المتصلة. ويمكنها التحكم في تشغيل كل وحدة ومراقبة ظروف جودة الهواء بالإضافة إلى مستويات كل جزيء غبار في كل مساحة. لا تتطلب وحدات التحكم المركزية (ACP 5 وAC Smart 5) أي برامج إضافية ويمكن الوصول إليها من Google Chrome لأنها تستند إلى HTML5. وبعد تعيين عنوان IP ثابت، يمكن كذلك الوصول إلى وحدة تحكم مركزية باستخدام هاتف ذكي من أي مكان وفي أي وقت. يمكن الوصول إلى كل وظائف وحدة التحكم المركزية من خلال الهاتف الذكي.

 

ويمكن أيضًا عرض جودة الهواء من خلال شاشة خارجية. يمكن دمج هذا التطبيق مع شاشة معلومات الأعمال لتزويد الجمهور بمعلومات حول جودة الهواء الآنية عبر المنشأة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا التطبيق عرض مستويات الغبار الدقيق في الخارج أيضًا.

 

عندما يتعلق الأمر بجودة الهواء في الداخل، توفر تقنية التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من إل جي حلولاً كاملة لإدارة جودة الهواء في الداخل مع أنظمة ترشيح وتهوية متقدمة. وكجزء أساسي من إدارة جودة الهواء في الداخل، توفر أنظمة التحكم الشاملة من إل جي مستوى إضافيًا من إدارة جودة الهواء من خلال جعل مراقبة جودة الهواء والتحكم في النظام أكثر ملاءمةً وأكثر شمولاً. فمن خلال المراقبة الدقيقة لجودة الهواء، والتحكم الفردي في الوحدة، والتحكم الشامل على مستوى النظام، تغطي حلول التحكم من إل جي مجموعة واسعة من التطبيقات والبيئات للعملاء في كل مجالات الحياة.

 

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المستند التعريفي التمهيدي IAQ

المستند التعريفي التمهيدي IAQ

* قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.

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