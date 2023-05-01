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شركة LG Electronics تعقد "ندوة صيانة حلول Air من إل جي لعام 2022".
عقدت شركة LG Electronics "ندوة صيانة حلول Air من إل جي لعام 2022" للعملاء الأساسيين لتقديم خدماتها المتميزة في الصيانة والإصلاح فضلاً عن الخدمة التنافسية.
يقوم مهندسو LG Electronics بزيارات منتظمة لعملاء مكيفات هواء إل جي للتحقق من حالة تشغيلها وإدارتها، وتحسين عمرها الافتراضي وأدائها، وزيادة كفاءتها في استهلاك الطاقة. لقد حفّزت خدمة العملاء بين الشركات (B2B) العملاء على معاودة الشراء بمعدل مرتفع.
يقول السيد رومان إزوفر، مدير قسم الهندسة في فندق جراند هيات «لقد أصلحنا مبرد طرد مركزيًا واحدًا من نوع 1880RT بدعم من Hi M Solutek، وأصلحنا المحول المتغير التردد (VFD) المعيب بسعر مناسب، وساعدنا أيضًا في تحسين أداء أبراج التبريد الحالية باستخدام الصيانة الوقائية المخططة المناسبة".
يذكر السيد أزوكا إكويموي رسلان الذي يعمل لدى كلية الخوارزمي الدولية «إن كلية الخوارزمي الدولية (KIC) سعيدة بالدعم الذي تقدمه Hi-M Solutek. وتتميز Hi-M Solutek بثلاث نقاط قوة وهي الاستجابة السريعة بالحضور في حينه والإصلاح السريع للأعطال وتوفر كل قطع الغيار في كل الأوقات.»
توفر LG Electronics الدعم الفني لعملاء خدمة الصيانة لديها من خلال خط ساخن. وتتيح لها خدمة الدعم في الوقت الحقيقي مراقبة حالة تشغيل المعدات عن بُعد واكتشاف الأعطال في الوقت الفعلي، حتى من دون مكالمة من العملاء أو قبل تلقيها. للاستجابة لآراء العملاء، تخطط إل جي لتطوير نظام تحكم قابل للترقية وترقية منتجات خدمة الصيانة والإصلاح.