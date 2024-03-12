سيتم حظر تصنيع المنتجات التي تستخدم المبردات ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي بشكل صارم في الولايات المتحدة، ولكن لا يُحظر بيع واستخدام وإصلاح المنتجات المنتجة قبل عام 2025. لذا، لا يحتاج المستهلكون إلى تغيير المبردات في أنظمة HVAC الخاصة بهم على الفور. ومع ذلك، بعد تعديل Kigali وبروتوكول مونتريال، الذي أثر على التغييرات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، ستحتاج البلدان الأخرى إلى تحديث لوائحها في غضون بضع سنوات. مع القيود المفروضة على البيع في الولايات المتحدة والاتجاه العالمي لتغيير اللوائح، سينخفض استخدام المبردات المحظورة، مما قد يؤدي إلى رفع أسعارها.