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شاشة رقيقة بزاوية عرض واسعة

المواصفات

الدعم

Resource

شاشة رقيقة بزاوية عرض واسعة

32WL30

شاشة رقيقة بزاوية عرض واسعة

طباعة

كل المواصفات

المواصفات العامّة

حجم الشّاشة

32 بوصة

نوعية الشاشة

IPS LED BLUE

نسبة التّباين

16:9

نقاء الشاشة

1920*1080 FHD

نسبة السّطوع

400NIT

تباين الإضاءة

1300:1

حركية CR

1:500,000

زاوية المشاهدة

178*178 درجة

وقت الإستجابة

16 ms

المداخل

رقمي

HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input

تناظري

Main : RGB(1) (Shared Component)(1),AV(1)

صوت

RGB/DVI-D/Component(3.5Φ 1)

تحكم خارجي

RS232C(1), RJ45(1)

يو اس بي

نعم

المخارج

رقمي

لا يوجد

تناظري

لا يوجد

صوت

مكبرات صوت خارجية

تحكم خارجي

لا يوجد

خصائص الصوت

ميزان الصوت

نعم

قوة الصوت

20 وات

مكبر الصوت

نعم

الأنماط الصوتية

Standard , Music, Cinema , Sports , Game

المميزات

مقاسات الاطراف

18.9mm (Top / Left / Right), 26mm (Bottom

مقاسات الشاشة

74.04سم x 44.2سم x 3.56سم

الوزن

7.9كج

استشعار درجة الحرارة

نعم

تايل مود

الى 5*5

تعديل تلقائي للسطوع

تعم

طريقة ISM

نعم

قفل

نعم

المصادقة و تركيب VESA

السلامة

UL / cUL / CB scheme / TUV

تركيب VESA

200*200

CB scheme

نعم

اي ام سي

FCC Class "B" / VCC/ C-TICK/ CE/ KCC

توافق مشغلات الوسائط المتعددة

مشغّل وسائط مدمج

نعم

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