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42",47',55"

المواصفات

الدعم

Resource

42",47',55"

42WS10

42",47',55"

طباعة

كل المواصفات

المواصفات العامّة

حجم الشّاشة

42" ,47", 55"

نسبة التّباين

16:9

نقاء الشاشة

1920*1080

نوعية الشاشة

IPS

نسبة السّطوع

450NIT

تباين الإضاءة

1300:1

وقت الإستجابة

8 ms

زاوية المشاهدة

178*178 درجة

المداخل

رقمي

HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input

تناظري

Component(1), AV(1), RGB(1) (Shared with D-Sub)

صوت

RGB/DVI-D/AV/Component(3.5Φ 1)

تحكم خارجي

Main : RS232C(1), RJ45(1), IR(1)

يو اس بي

نعم

المخارج

رقمي

DVI-D(1)

تناظري

Component(1), Composite(1), RGB(1) (Shared with D-Sub)

صوت

مكبرات صوت خارجية

تحكم خارجي

RS232C

المميزات

استشعار درجة الحرارة

نعم

طريقة ISM

نعم

تايل مود

الى 5*5

تعديل تلقائي للسطوع

تعم

قفل

نعم

مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف

نعم

وضعية توفير الطاقة

نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)

مشغل يو اس بي

نعم

المصادقة و تركيب VESA

السلامة

UL / cUL / CB scheme / TUV

CB scheme

نعم

اي ام سي

FCC Class "B" / CE / KCC

توافق مشغلات الوسائط المتعددة

مشغل الوسائط المتعددة الخارجي

نعم

مشغّل وسائط مدمج

نعم

تطابق البرامج

توافق الإشارات المتميرة

Elite-w lite

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