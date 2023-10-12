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سهلة الإستخدام و إقتصادية

المواصفات

الدعم

Resource

سهلة الإستخدام و إقتصادية

47VL10

سهلة الإستخدام و إقتصادية

طباعة

كل المواصفات

المواصفات العامّة

حجم الشّاشة

47 بوصة

نوعية الشاشة

IPS

نسبة التّباين

16:9

نقاء الشاشة

1920*1080 FHD

نسبة السّطوع

500NIT

تباين الإضاءة

1300:1

حركية CR

1:3000

زاوية المشاهدة

178*178 درجة

عمق الألوان

1.06 بيليون

وقت الإستجابة

8 ms

متوسط الوقت قبل أول عطب فني

50,000 ساعة

خصائص الفيديو

الترددات

148.0MHz (RGB, HDMI/DVI)

تزامن التوافق

منفصل\رقمي

تردد الماسح الضوئي v

56~75Hz (RGB) 60HZ (HDMI/DVI)

حرارة الألوان

User/Cool/Normal/Warm

تردد الماسح الضوئي H

30~83kHz (RGB, HDMI/DVI)

أكبر نسبة نقاوة

1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

النقاوة المبدئية

1920 x 502 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

المداخل

رقمي

HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input

تناظري

Component(BNC)(1), RGB(1)

صوت

RGB/DVI-D/Component(3.5Φ 1)

تحكم خارجي

RS232C(1), RJ45(1)

المخارج

رقمي

لا يوجد

تناظري

لا يوجد

صوت

مكبرات صوت خارجية

خصائص الصوت

ميزان الصوت

نعم

قوة الصوت

20 وات

مكبر الصوت

نعم

الأنماط الصوتية

Standard , Music, Cinema , Sports , Game

المميزات

مقاسات الاطراف

36 مم

مقاسات الشاشة

111.70سم x 75.78سم x 30.26سم

الوزن

28.54 كج

استشعار درجة الحرارة

نعم

تايل مود

الى 5*5

طريقة ISM

نعم

التهيئة التلقائية / المرحلة

نعم

تسمية المدخلات

نعم

تلقائي الطاقة / مصدر الذاكرة

نعم

DPM اختيار

نعم

مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف

نعم

وضعية توفير الطاقة

نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)

الطاقة

مولّد الطاقة

100-240 فولت, 50\60 هيرتز

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

المصادقة و تركيب VESA

السلامة

UL / cUL / CB scheme / TUV

تركيب VESA

800*400 مم

CB scheme

نعم

اي ام سي

FCC Class "B" / VCC/ C-TICK/ CE/ KCC

نجمة الطاقة

نعم

توافق مشغلات الوسائط المتعددة

مشغّل وسائط مدمج

نعم

تطابق البرامج

توافق الإشارات المتميرة

نعم

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