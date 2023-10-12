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سهلة الإستخدام و إقتصادية
كل المواصفات
-
حجم الشّاشة
-
47 بوصة
-
نوعية الشاشة
-
IPS
-
نسبة التّباين
-
16:9
-
نقاء الشاشة
-
1920*1080 FHD
-
نسبة السّطوع
-
500NIT
-
تباين الإضاءة
-
1300:1
-
حركية CR
-
1:3000
-
زاوية المشاهدة
-
178*178 درجة
-
عمق الألوان
-
1.06 بيليون
-
وقت الإستجابة
-
8 ms
-
متوسط الوقت قبل أول عطب فني
-
50,000 ساعة
-
الترددات
-
148.0MHz (RGB, HDMI/DVI)
-
تزامن التوافق
-
منفصل\رقمي
-
تردد الماسح الضوئي v
-
56~75Hz (RGB) 60HZ (HDMI/DVI)
-
حرارة الألوان
-
User/Cool/Normal/Warm
-
تردد الماسح الضوئي H
-
30~83kHz (RGB, HDMI/DVI)
-
أكبر نسبة نقاوة
-
1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)
-
النقاوة المبدئية
-
1920 x 502 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)
-
رقمي
-
HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input
-
تناظري
-
Component(BNC)(1), RGB(1)
-
صوت
-
RGB/DVI-D/Component(3.5Φ 1)
-
تحكم خارجي
-
RS232C(1), RJ45(1)
-
رقمي
-
لا يوجد
-
تناظري
-
لا يوجد
-
صوت
-
مكبرات صوت خارجية
-
ميزان الصوت
-
نعم
-
قوة الصوت
-
20 وات
-
مكبر الصوت
-
نعم
-
الأنماط الصوتية
-
Standard , Music, Cinema , Sports , Game
-
مقاسات الاطراف
-
36 مم
-
مقاسات الشاشة
-
111.70سم x 75.78سم x 30.26سم
-
الوزن
-
28.54 كج
-
استشعار درجة الحرارة
-
نعم
-
تايل مود
-
الى 5*5
-
طريقة ISM
-
نعم
-
التهيئة التلقائية / المرحلة
-
نعم
-
تسمية المدخلات
-
نعم
-
تلقائي الطاقة / مصدر الذاكرة
-
نعم
-
DPM اختيار
-
نعم
-
مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف
-
نعم
-
وضعية توفير الطاقة
-
نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)
-
مولّد الطاقة
-
100-240 فولت, 50\60 هيرتز
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
السلامة
-
UL / cUL / CB scheme / TUV
-
تركيب VESA
-
800*400 مم
-
CB scheme
-
نعم
-
اي ام سي
-
FCC Class "B" / VCC/ C-TICK/ CE/ KCC
-
نجمة الطاقة
-
نعم
-
مشغّل وسائط مدمج
-
نعم
-
توافق الإشارات المتميرة
-
نعم
-
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