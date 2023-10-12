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شاشة يخاصية اللمس المتعدد

المواصفات

الدعم

Resource

شاشة يخاصية اللمس المتعدد

47VT30

شاشة يخاصية اللمس المتعدد

طباعة

كل المواصفات

المواصفات العامّة

حجم الشّاشة

47بوصة

نوعية الشاشة

IPS

نسبة التّباين

16:9

نقاء الشاشة

1920*1080 FHD

نسبة السّطوع

500 cd/m2

تباين الإضاءة

1300:1

حركية CR

1:20,000

زاوية المشاهدة

178*178 درجة

عمق الألوان

1.06 بيليون

وقت الإستجابة

8 ms

مدى العمل

50,000 ساعة

خصائص الفيديو

أكبر نسبة نقاوة

1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

النقاوة المبدئية

1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

تردد الماسح الضوئي H

30~83kHz (RGB, HDMI/DVI-D), DISPLAY PORT

تردد الماسح الضوئي v

56~75Hz (RGB) 56H~60HZ (HDMI/DVI)

الترددات

148.5MHz (RGB, HDMI/DVI)

تزامن التوافق

منفصل\رقمي

حرارة الألوان

Cool/Normal/Warm

المداخل

رقمي

HDMI(1), DVI(1), with HDCP for all input

تناظري

RGB / DVI(3.5Φ 1), Component(RCA 1), Composite(RCA 1)

صوت

RGB / DVI Audio, Component(RCA 1), Composite(RCA 1)

تحكم خارجي

RS232C(1), RJ45(1)

يو اس بي

نعم

المخارج

رقمي

لا يوجد

تناظري

RGB(1), Composite(BNC 1)

صوت

مكبرات صوت خارجية & Composite(RAC

تحكم خارجي

RS232C

خصائص الصوت

ميزان الصوت

نعم

قوة الصوت

20 وات

مكبر الصوت

نعم

وضوح الصوت 2

نعم

الأنماط الصوتية

Standard , Music, Cinema , Sports , Game

المميزات

مقاسات الاطراف

34.2mm (Top / Bottom), 34.7mm (Left / Right)

مقاسات الشاشة

111.65سم x 81سم x 12.37سم

الوزن

38.14كج

استشعار درجة الحرارة

نعم

تسمية المدخلات

نعم

مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف

نعم

وضعية توفير الطاقة

نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)

مشغل يو اس بي

نعم

الطاقة

مولّد الطاقة

100-240 فولت, 50\60 هيرتز

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

المصادقة و تركيب VESA

السلامة

UL / cUL / CB scheme / TUV

تركيب VESA

800*400 مم

CB scheme

نعم

اي ام سي

FCC Class “A” / CE / KCC

تطابق البرامج

توافق الإشارات المتميرة

Elite-S

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