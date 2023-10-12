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47", 42"
كل المواصفات
-
حجم الشّاشة
-
42" ,47"
-
نسبة التّباين
-
16:9
-
نقاء الشاشة
-
1920*1080
-
نوعية الشاشة
-
IPS LED BLUE
-
نسبة السّطوع cd/m2
-
450
-
تباين الإضاءة
-
47" 1:1,300 - 42" 1:1500
-
وقت الإستجابة
-
12 ms
-
زاوية المشاهدة
-
178*178 درجة
-
رقمي
-
HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input
-
تناظري
-
Component(1), AV(1), RGB(1) (Shared with D-Sub)
-
صوت
-
RGB/DVI-D/AV/Component(3.5Φ 1)
-
تحكم خارجي
-
Main : RS232C(1), RJ45(1), IR(1)
-
يو اس بي
-
نعم
-
رقمي
-
DVI-D(1)
-
تناظري
-
Component(1), Composite(1), RGB(1) (Shared with D-Sub)
-
صوت
-
مكبرات صوت خارجية
-
تحكم خارجي
-
RS232C(1), IR(1)
-
استشعار درجة الحرارة
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
تايل مود
-
15*15
-
تسمية المدخلات
-
نعم
-
قفل
-
نعم
-
وضعية توفير الطاقة
-
نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)
-
ميزان الصوت
-
نعم
-
وضوح الصوت 2
-
نعم
-
قوة الصوت
-
20 وات
-
مكبر الصوت
-
نعم
-
الأنماط الصوتية
-
Standard , Music, Cinema , Sports , Game
-
السلامة
-
UL / cUL / CB scheme / TUV
-
CB scheme
-
نعم
-
اي ام سي
-
FCC Class "A" / CE / KCC
-
مولّد الطاقة
-
100-240 فولت, 50\60 هيرتز
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
استهلاك الطاقة
-
42" : 115W(Typ), 75W(Smart Energy Saving on) 47" : 120W(Typ), 85W(Smart Energy Saving on
-
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