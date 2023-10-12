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عالية الوضوح و إقتصادية

المواصفات

الدعم

Resource

عالية الوضوح و إقتصادية

47WV30B

عالية الوضوح و إقتصادية

طباعة

كل المواصفات

المواصفات العامّة

حجم الشّاشة

47بوصة

نوعية الشاشة

IPS

نسبة التّباين

16:9

نقاء الشاشة

1366 x 768HD

نسبة السّطوع

500 cd/m2

تباين الإضاءة

1400:1

حركية CR

1:500,000

زاوية المشاهدة

178*178 درجة

عمق الألوان

16.7m (8bit)

وقت الإستجابة

8 ms

مدى العمل

60,000 ساعة

خصائص الفيديو

أكبر نسبة نقاوة

1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

النقاوة المبدئية

1366 x 768 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

تردد الماسح الضوئي H

30~68kHz (RGB, HDMI/DVI-D), DISPLAY PORT

تردد الماسح الضوئي v

56~75Hz (RGB) 56H~60HZ (HDMI/DVI)

الترددات

80MHz (RGB, HDMI/DVI)

تزامن التوافق

منفصل\رقمي

حرارة الألوان

Cool/Normal/Warm

المداخل

رقمي

HDMI(1), DVI(1), with HDCP for all input

تناظري

RGB(1) Component(BNC,1),AV(BNC,1)

صوت

PC Audio In (1), AV/Component Audio in(RCA,1)

تحكم خارجي

Main : RS232C(1), RJ45(1), IR receiver(1)

يو اس بي

نعم

المخارج

رقمي

DVI-D(1)

تناظري

RGB(1)

صوت

مكبرات صوت خارجية

تحكم خارجي

RS232C

خصائص الصوت

ميزان الصوت

نعم

قوة الصوت

20 وات

مكبر الصوت

نعم

وضوح الصوت 2

نعم

الأنماط الصوتية

Standard , Music, Cinema , Sports , Game

المميزات

مقاسات الاطراف

3.9mm (left/top) / 2.4mm (right/bottom)

مقاسات الشاشة

104.68سم x 59.16سم x 9.11سم

الوزن

29 كج

استشعار درجة الحرارة

نعم

تايل مود

15*15

طريقة ISM

نعم

قفل

نعم

التهيئة التلقائية / المرحلة

نعم

تسمية المدخلات

نعم

تلقائي الطاقة / مصدر الذاكرة

نعم

DPM اختيار

نعم

وضعية توفير الطاقة

نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)

مشغل يو اس بي

نعم

الطاقة

مولّد الطاقة

100-240 فولت, 50\60 هيرتز

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

المصادقة و تركيب VESA

السلامة

UL / cUL / CB scheme / TUV

تركيب VESA

800*400 مم

CB scheme

نعم

اي ام سي

FCC / CE / KCC/ VCCI/ JQA

نجمة الطاقة

نعم

توافق مشغلات الوسائط المتعددة

مشغل الوسائط المتعددة الخارجي

نعم

تطابق البرامج

توافق الإشارات المتميرة

Elite-w lite

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