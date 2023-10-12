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ثلاثية الأبعاد بوضوح عالٍ

المواصفات

الدعم

Resource

ثلاثية الأبعاد بوضوح عالٍ

55WV70MD

ثلاثية الأبعاد بوضوح عالٍ

طباعة

كل المواصفات

المواصفات العامّة

حجم الشّاشة

55 بوصة

نوعية الشاشة

IPS

نسبة التّباين

16:9

نقاء الشاشة

1920*1080 FHD

نسبة السّطوع

450 NIT

تباين الإضاءة

1400:1

حركية CR

1:500,000

زاوية المشاهدة

178*178 درجة

وقت الإستجابة

8 ms

مدى العمل

60,000 ساعة

خصائص الفيديو

أكبر نسبة نقاوة

1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

النقاوة المبدئية

1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

تردد الماسح الضوئي H

30~68kHz (RGB, HDMI/DVI-D), DISPLAY PORT

تردد الماسح الضوئي v

56~75Hz (RGB) 56H~60HZ (HDMI/DVI)

الترددات

148.5MHz (RGB, HDMI/DVI)

تزامن التوافق

منفصل\رقمي

حرارة الألوان

User/Cool/Normal/Warm

المداخل

رقمي

HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input

تناظري

Main : RGB(1) (Shared Component)(1),AV(1)

صوت

PC Audio In

تحكم خارجي

Main : RS232C(1), RJ45(1), IR receiver(1)

يو اس بي

نعم

المخارج

رقمي

DVI-D(1)

تناظري

RGB(1)

صوت

مكبرات صوت خارجية

تحكم خارجي

RS232C

خصائص الصوت

ميزان الصوت

نعم

قوة الصوت

20 وات

مكبر الصوت

نعم

وضوح الصوت 2

نعم

الأنماط الصوتية

Standard , Music, Cinema , Sports , Game

المميزات

مقاسات الاطراف

3.4mm (left/top) / 1.9mm (right/bottom)

مقاسات الشاشة

121.52سم x 68.6سم x 9.9سم

الوزن

33.4 كج

استشعار درجة الحرارة

نعم

تايل مود

15*15

طريقة ISM

نعم

قفل

نعم

التهيئة التلقائية / المرحلة

نعم

مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف

نعم

الطاقة

مولّد الطاقة

100-240 فولت, 50\60 هيرتز

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

210W (Typ) / 120W (SES)

توافق مشغلات الوسائط المتعددة

مشغّل وسائط مدمج

نعم

تطابق البرامج

توافق الإشارات المتميرة

Elite-w lite

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