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84" , 72"
كل المواصفات
-
حجم الشّاشة
-
84, 72 بوصة
-
نسبة التّباين
-
16:9
-
نقاء الشاشة
-
3840 x 2160
-
نوعية الشاشة
-
IPS
-
نسبة السّطوع cd/m2
-
500
-
تباين الإضاءة
-
1400:1
-
وقت الإستجابة
-
12 ms
-
زاوية المشاهدة
-
178*178 درجة
-
سوبر اي بي اس
-
نعم
-
عمق الألوان
-
1.06 بيليون
-
متوسط الوقت قبل أول عطب فني
-
50,000 ساعة
-
رقمي
-
HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input
-
تناظري
-
Main : RGB(1) Option1 (Included) : Composite(1)
-
تحكم خارجي
-
Main : RS232C(1), RJ45(1), IR(1)
-
صوت
-
Main : RGB/DVI-D/AV
-
يو اس بي
-
2
-
تناظري
-
Component(1), Composite(1), RGB(1) (Shared with D-Sub)
-
رقمي
-
DVI-D(1)
-
صوت
-
مكبرات صوت خارجية
-
تحكم خارجي
-
RS232C(1), IR(1)
-
استشعار درجة الحرارة
-
نعم
-
تعديل تلقائي للسطوع
-
تعم
-
السطوع / التباين / الضوء الخلفي
-
نعم
-
الوضع / الحجم
-
نعم
-
التهيئة التلقائية / المرحلة
-
نعم
-
متقدم
-
Dynamic Contrast, Dynamic Color, Clear White, Skin Color, Noise Reduction, Digital Noise Reduction, Gamma, Black Level
-
تسمية المدخلات
-
نعم
-
تلقائي الطاقة / مصدر الذاكرة
-
نعم
-
قفل
-
نعم
-
DPM اختيار
-
نعم
-
مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف
-
نعم
-
مشغل يو اس بي
-
نعم
-
وضعية توفير الطاقة
-
نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)
-
ميزان الصوت
-
نعم
-
وضوح الصوت 2
-
نعم
-
قوة الصوت
-
20 وات
-
مكبر الصوت
-
نعم
-
الأنماط الصوتية
-
Standard , Music, Cinema , Sports , Game
-
السلامة
-
نعم
-
تركيب VESA
-
600 x 400
-
CB scheme
-
نعم
-
مولّد الطاقة
-
100-240 فولت, 50\60 هيرتز
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
استهلاك الطاقة
-
نوع: 350W، توفير الطاقة الذكية: 200W، DPM: 1.5W، طاقة مدمجة: 0.5W
-
مشغل الوسائط المتعددة الخارجي
-
نعم
-
مشغّل وسائط مدمج
-
نعم
-
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