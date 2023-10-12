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84" , 72"

المواصفات

الدعم

Resource

84" , 72"

84WS70

84" , 72"

طباعة

كل المواصفات

المواصفات العامّة

حجم الشّاشة

84, 72 بوصة

نسبة التّباين

16:9

نقاء الشاشة

3840 x 2160

نوعية الشاشة

IPS

نسبة السّطوع cd/m2

500

تباين الإضاءة

1400:1

وقت الإستجابة

12 ms

زاوية المشاهدة

178*178 درجة

سوبر اي بي اس

نعم

عمق الألوان

1.06 بيليون

متوسط الوقت قبل أول عطب فني

50,000 ساعة

المداخل

رقمي

HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input

تناظري

Main : RGB(1) Option1 (Included) : Composite(1)

تحكم خارجي

Main : RS232C(1), RJ45(1), IR(1)

صوت

Main : RGB/DVI-D/AV

يو اس بي

2

المخارج

تناظري

Component(1), Composite(1), RGB(1) (Shared with D-Sub)

رقمي

DVI-D(1)

صوت

مكبرات صوت خارجية

تحكم خارجي

RS232C(1), IR(1)

المميزات

استشعار درجة الحرارة

نعم

تعديل تلقائي للسطوع

تعم

السطوع / التباين / الضوء الخلفي

نعم

الوضع / الحجم

نعم

التهيئة التلقائية / المرحلة

نعم

متقدم

Dynamic Contrast, Dynamic Color, Clear White, Skin Color, Noise Reduction, Digital Noise Reduction, Gamma, Black Level

تسمية المدخلات

نعم

تلقائي الطاقة / مصدر الذاكرة

نعم

قفل

نعم

DPM اختيار

نعم

مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف

نعم

مشغل يو اس بي

نعم

وضعية توفير الطاقة

نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)

خصائص الصوت

ميزان الصوت

نعم

وضوح الصوت 2

نعم

قوة الصوت

20 وات

مكبر الصوت

نعم

الأنماط الصوتية

Standard , Music, Cinema , Sports , Game

المصادقة و تركيب VESA

السلامة

نعم

تركيب VESA

600 x 400

CB scheme

نعم

الطاقة

مولّد الطاقة

100-240 فولت, 50\60 هيرتز

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

نوع: 350W، توفير الطاقة الذكية: 200W، DPM: 1.5W، طاقة مدمجة: 0.5W

توافق مشغلات الوسائط المتعددة

مشغل الوسائط المتعددة الخارجي

نعم

مشغّل وسائط مدمج

نعم

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