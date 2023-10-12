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LT340C Series

المواصفات

الدعم

Resource

LT340C Series

43LT340C0GB

LT340C Series

طباعة

كل المواصفات

الشاشة

بوصة

43 بوصة

الدقة

1,920 × 1,080 (دقة فائقة)

نوع وحدة الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع (شمعة /م2)

400

نظام البث

رقمي

DVB-T2/C/S2

فيديو

تقنية HDR وDolby Vision

الصوت

خرج الصوت

10 واط + 10 واط

نظام مكبر الصوت

قناة 2.0

الميزات

الضيافة

قائمة تصفح سريعة (3.0)، استنساخ USB، الاستيقاظ عبر شبكة المنطقة المحلية، بروتوكول إدارة الشبكة البسيطة، التشخيص الذاتي(USB) ، HTNG-CEC (1.4)، تقنيةSimplink (HDMI-CEC ،1.4)، مخرج IR، رمز IR متعدد، وضع الفنادق / قائمة التثبيت، وضع القفل (محدود)، فيديو / شاشة ترحيب، إدراج صورة، خريطة قناة واحدة، مخرج مكبر صوت خارجي، توافق RJP، تشغيل USB تلقائي / تشغيل USB تلقائي +، مؤقت تلقائي / وضع السكون، توفير الطاقة الذكي، وضع راحة العين أثناء المشاهدة، Crestron ConnectedⓇ، برنامج جدولة الوقت، مؤقت مزامنة NTP، تطبيق مانع للسرقة Chromecast Dongle (اختياري)، نظام مضاد للسرقة (قفل Kensington (32 "غطاء خلفي))

واجهة المقابس

المجموعة الجانبية

مخرج سماعة أذن، مخرج HDMI In (1.4)، مخرج USB (2.0)، مخرج CI

المجموعة الخلفية

مدخل HDMI (1.4)، مدخل RF (2)، مدخل AV ، نوع مقبس هاتف، مدخل مكون، نوع مقبس الهاتف، مخرج صوت رقمي (اختياري)، مدخل RGB، RS-232C (تحكم وخدمة)، مدخل صوت جهاز حاسوب شخصي (مشاركة مع صوت المكون)، RJ45 (خدمة)، مخرج مكبر صوت خارجي: عدد 1 مكبر صوت، 4 وات (استريو، يمينًا) 2.0 وات يسارًا: 2.0 وات، 8 أوميغا

الأبعاد(الوحدة: ملم/كجم)

فيزا

200 × 200

العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (مع الحامل)

977 × 615 × 187 / 8.1 كجم

العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)

977 × 575 × 71.7(80.8 )/ 8.0 كجم

العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (عند الشحن)

1,060 × 660 × 152 / 10.5 كجم

الطاقة(الوحدة : واط)

الجهد، هرتز

100 ~ 240، 50/60

عادي

62.6

وضع الاستعداد

0.5↓

عام

الإقليم

الشرق الأوسط وأفريقيا

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