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سلسلة US660H

المواصفات

الدعم

Resource

سلسلة US660H

43US660H0GD

سلسلة US660H

(3)
طباعة

كل المواصفات

الشاشة

بوصة

43 بوصة

الدقة

3,840 × 2,160 (UHD)

نوع وحدة الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع (شمعة)

300

نظام البث

رقمي

DVB -T2 / C / S2

فيديو

تقنية HDR (المدى الديناميكي العالي) (10 Pro / HLG)

نعم / نعم

الصوت

خرج الصوت

10 واط + 10 واط

نظام مكبر الصوت

قناة 2.0

توليف الصوت بلمسة واحدة

جاهز

تزامن صوت LG

مطلوب تفعيل البلوتوث

حل الضيافة

نوع الحل

بروسينتريك (تليفزيون ذكي مباشر) القائمة السريعة 3.0

تدفق البيانات (IP &RF)

نعم

HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Service Carousel (TLL/XML)

GEM / HTML5

مسار عودة بروتوكول الانترنت

نعم

جاهزية الإرسال المتعدد / الإرسال الأحادي

نعم

webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)

نعم

Pro: تطبيق سنتريك (إصدار)

PCA 3.8

خادم برو سينتريك

PCS400R / PCS200S

DRM (إدارة الحقوق الرقمية)

Pro:Idiom (S/W Type), Pro:Idiom Media

الميزات

الضيافة

وضع الفندق Hotel Mode (قائمة برنامج التثبيت)، وضع القفل (محدود) فيديو/ شاشة ترحيب Welcome Video (صورة البداية)، إدراج صورة، خريطة القناة الواحدة، مدير قناة بروتوكول الإنترنت، مخرج السماعة الخارجية (مدخل/ مخرج، متغير / ثابت)، تشغيل فوري، منفذ طاقة خارجية، علامة V-Lan، توافق حزمة مقبس عن بُعد (RJP)، توافق الساعة الخارجية (LEC-005)، تشغيل الصورة المتحركة (SD / HD / Plus HD)، مؤقت تلقائي/ إيقاف التشغيل، توفير طاقة ذكي، وخاصية العناية بالعين الحركية

واجهة المقابس

المجموعة الجانبية

مدخل HDMI 2.0، مدخل USB 2.0 (2)، فتحة CI

المجموعة الخلفية

مدخل HDMI (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي، 2.0) (2)، ومدخل RF (2)، مخرج صوت رقمي (بصري)، RS-232C (تحكم وخدمة)، واجهة ساعة (RJ12) RJ45 (الغرض من الاستخدام: 2 (إيثرنت، مساعد))، مخرج السماعة الخارجية (مقبس هاتف 3.5 مم): 2 ( 1مخرج سماعة، 4 وات ( ستريو، يمين: 2.0 وات، L: 2.0وات, 8 أوم) - التحكم في مستوى الصوت 1)

الأبعاد(الوحدة: ملم/كجم)

فيزا

200 × 200

العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (مع الحامل)

973 x 626 x 303 / 11.2 كجم

العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)

973 x 572 x 85.0 / 8.0

العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (عند الشحن)

1,147 x 660 x 190 / 14.0

الطاقة(الوحدة : واط)

الجهد، هرتز

100 ~ 240 فولت, 50/60 هرتز

عادي

101واط

وضع الاستعداد

0.5وات↓

عام

الإقليم

الشرق الأوسط وأفريقيا

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