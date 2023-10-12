سلسلة US660H

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كل المواصفات
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بوصة
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49 بوصة
-
الدقة
-
3,840 × 2,160 (UHD)
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نوع وحدة الإضاءة الخلفية
-
مباشر
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السطوع (شمعة)
-
400
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رقمي
-
DVB -T2 / C / S2
-
تقنية HDR (المدى الديناميكي العالي) (10 Pro / HLG)
-
نعم / نعم
-
خرج الصوت
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10 واط + 10 واط
-
نظام مكبر الصوت
-
قناة 2.0
-
توليف الصوت بلمسة واحدة
-
جاهز
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تزامن صوت LG
-
مطلوب تفعيل البلوتوث
-
نوع الحل
-
بروسينتريك (تليفزيون ذكي مباشر) القائمة السريعة 3.0
-
تدفق البيانات (IP &RF)
-
نعم
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Service Carousel (TLL/XML)
-
GEM / HTML5
-
مسار عودة بروتوكول الانترنت
-
نعم
-
جاهزية الإرسال المتعدد / الإرسال الأحادي
-
نعم
-
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
-
نعم
-
Pro: تطبيق سنتريك (إصدار)
-
PCA 3.8
-
خادم برو سينتريك
-
PCS400R / PCS200S
-
DRM (إدارة الحقوق الرقمية)
-
Pro:Idiom (S/W Type), Pro:Idiom Media
-
الضيافة
-
وضع الفندق Hotel Mode (قائمة برنامج التثبيت)، وضع القفل (محدود) فيديو/ شاشة ترحيب Welcome Video (صورة البداية)، إدراج صورة، خريطة القناة الواحدة، مدير قناة بروتوكول الإنترنت، مخرج السماعة الخارجية (مدخل/ مخرج، متغير / ثابت)، تشغيل فوري، منفذ طاقة خارجية، علامة V-Lan، توافق حزمة مقبس عن بُعد (RJP)، توافق الساعة الخارجية (LEC-005)، تشغيل الصورة المتحركة (SD / HD / Plus HD)، مؤقت تلقائي/ إيقاف التشغيل، توفير طاقة ذكي، وخاصية العناية بالعين الحركية
-
المجموعة الجانبية
-
مدخل HDMI 2.0، مدخل USB 2.0 (2)، فتحة CI
-
المجموعة الخلفية
-
مدخل HDMI (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي، 2.0) (2)، ومدخل RF (2)، مخرج صوت رقمي (بصري)، RS-232C (تحكم وخدمة)، واجهة ساعة (RJ12) RJ45 (الغرض من الاستخدام: 2 (إيثرنت، مساعد))، مخرج السماعة الخارجية (مقبس هاتف 3.5 مم): 2 ( 1مخرج سماعة، 4 وات ( ستريو، يمين: 2.0 وات، L: 2.0وات, 8 أوم) - التحكم في مستوى الصوت 1)
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فيزا
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300 × 300
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العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (مع الحامل)
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1,110 × 705 × 303 / 14.3 كجم
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)
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1,110 × 650 × 81.1 / 11.1 كجم
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (عند الشحن)
-
1,296 × 770 × 171 / 17.2 كجم
-
الجهد، هرتز
-
100 ~ 240 فولت, 50/60 هرتز
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عادي
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94W
-
وضع الاستعداد
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0.5وات↓
-
الإقليم
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الشرق الأوسط وأفريقيا
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