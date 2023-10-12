سلسلة AN960H

يوفر حل إدارة محتويات الفنادق Pro:Centric Direct أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يجعل من السهل إجراء الخدمة وتنفيذ الإدارة عن بُعد المستندة إلى عنوان IP بنقرة واحدة. يتيح حل Pro:Centric Direct للمستخدمين تعديل واجهتهم بسهولة من خلال توفير واجهة مخصصة وإدارة كل أجهزة التلفزيون في الغرفة بكفاءة. يوفر أحدث إصدار من حل PCD تحكمًا من داخل الغرفة قائمًا على إنترنت الأشياء والذي سيكون نقطة انطلاقك للتحضير لأجنحة الجيل التالي من خلال الذكاء الاصطناعي.

