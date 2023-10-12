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سلسلة AN960H
تلفزيون OLED فندقي ذكي بدقة 4K UHD مزود بحلول إدارة الفنادق Pro:Centric
تلفزيون داخل إطار على رف حائط في فندق، وتعرض شاشة التلفزيون لوحات فنية.
* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.
تلفزيون OLED الذاتي الإضاءة من إل جي
الكون بألوان ثرية وجودة صورة زاهية.
Pro:Centric Cloud
تعمل المرأة من خلال برو: سنتريك دايركت.
Pro:Centric Direct
الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل برو: سنتريك دايركت عبر الخادم.
* قد لا يتم دعم بعض الميزات استنادًا إلى إصدارات PCD.
نظام LG webOS22 أكثر ابتكارًا
تلفزيون يعرض لوحة فنية في وضع المعرض استنادًا إلى نظام webOS22.
SoftAP
مع وظيفة SoftAP المضمنة بالتلفزيون، يمكن توصيل أجهزة أخرى مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول والتابلت.
*ينبغي ضبط نقطة الوصول البرمجية (SoftAP) من قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
* قد لا تعمل مشاركة الشاشة في الوقت نفسه.
Pro:Idiom
يمكن أن يمنع استخدام تقنية Pro:Idiom النسخ غير القانوني للمحتوى.
كل المواصفات
-
الفئة
-
Pro:Centric Smart
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
238W
-
استهلاك الطاقة (العادي)
-
210W
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100~240V 50/60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
-
EMC
-
CE
-
الأمان
-
CB, CU TR
-
HDR_HDR 10 Pro
-
نعم
-
صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
N/A (Attached)
-
نوع وحدة التحكم عن بُعد
-
MMR
-
تناظري (NTSC / SECAM / PAL)
-
SECAM / PAL
-
رقمي
-
DVB-T2/C/S2
-
قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)
-
نعم (قناة المعلومات فقط)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مكبّر الصوت (مخرج الصوت)
-
20W
-
السطوع (العادي)
-
450 nit (APL 25%)
-
الدقة
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
الحجم (بوصة)
-
55
-
Pro:Centric Direct
-
نعم
-
Pro:Centric Cloud
-
نعم
-
Pro:Centric Server
-
نعم
-
Pro:Centric Smart
-
نعم
-
Pro:Centric V
-
نعم
-
Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)
-
نعم
-
Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)
-
نعم
-
Quick Menu (Customizable Portal)
-
نعم
-
عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
-
3.2/3.2/3.2/3.2 mm
-
عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
-
9.1/9.1/8.9/12.8 mm
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1360 x 810 x 172 mm
-
الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1228 x 708 x 45.9 mm
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1228 x 772 x 235 mm
-
الوزن عند الشحن
-
23.7 kg
-
الوزن من دون الحامل
-
14.3 kg
-
الوزن مع الحامل
-
14.5 kg
-
التقنيات التشخيصية
-
نعم (IP عن بُعد)
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
External Speaker Out / Line Out
-
نعم (مخرج الخط)
-
EzManager
-
نعم
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
-
نعم
-
HTNG-CEC (إصدار)
-
نعم (1.4)
-
Instant ON
-
نعم
-
مخرج IR
-
نعم (RS-232C، HDMI)
-
Lock mode
-
نعم (محدود)
-
Mobile Remote
-
نعم
-
رمز IR المتعددة
-
نعم
-
One Channel Map
-
نعم
-
Port Block
-
نعم
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
-
نعم
-
Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)
-
نعم (1.4)
-
SNMP
-
نعم
-
USB Cloning
-
نعم
-
V-Lan Tag
-
نعم
-
الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي
-
نعم
-
Welcome Video
-
نعم
-
WOL
-
نعم
-
مخرج صوت رقمي (بصري)
-
نعم
-
مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
-
نعم
-
فتحة CI
-
نعم (CI+ 1.4 ECP)
-
مدخل HDMI
-
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل RF
-
نعم (2 لكل وحدة)
-
RJ45 (غرض الاستخدام)
-
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)
-
نعم (قابس الهاتف)
-
USB (الإصدار)
-
نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)
-
Bluetooth
-
نعم
-
AOD
-
نعم
-
تشغيل الصوت عبر Bluetooth
-
نعم
-
DIAL
-
نعم
-
Gallery Mode
-
نعم
-
HDMI-ARC
-
نعم (HDMI2)
-
IoT
-
نعم
-
التوافق مع Magic Remote
-
نعم (مُدمج)
-
Screen Share
-
نعم
-
Soft AP
-
نعم
-
التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)
-
نعم
-
إصدار webOS
-
webOS 22
-
متصفح الويب
-
نعم
-
واي فاي
-
نعم
-
BEACON
-
نعم
-
مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
-
نعم
-
Video Tag
-
نعم (2 فيديو)
-
متوافق مع معايير VESA
-
300 x 200 mm
-
لون الواجهة
-
OLED (4 side Cinema Screen)
-
نوع الحامل
-
ثنائي القوائم
-
اسم الأداة
-
A2
-
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