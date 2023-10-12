About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
سلسلة AN960H

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

Find a Dealer

سلسلة AN960H

55AN960H0LD

سلسلة AN960H

Front view with infill image

تلفزيون OLED فندقي ذكي بدقة 4K UHD مزود بحلول إدارة الفنادق Pro:Centric

تلفزيون داخل إطار على رف حائط في فندق، وتعرض شاشة التلفزيون لوحات فنية.

* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

تلفزيون OLED الذاتي الإضاءة من إل جي

يتميز تلفزيون الضيافة من إل جي بالتفرُّد نظرًا لتقنية الإضاءة الذكية التي يتمتع بها. تتحد ملايين وحدات البكسل معًا في تلفزيون OLED لتقديم تلفزيون من المستوى التالي. استمتع باللون الأسود القاتم والألوان الثرية وجودة الصورة الزاهية.

الكون بألوان ثرية وجودة صورة زاهية.

Pro:Centric Cloud

تُحسّن سحابة Pro:Centric إمكانية استخدام حل نظام إدارة المحتوى (CMS) للمؤسسات وكذلك التحول السحابي للنظام، ما يعزز خدمة الحلول التي تقدمها جهات خارجية. وهي توفر أيضًا قوالب تصميم متنوعة، وهو ما يسهم في تحسين منصة جمع البيانات والتحليلات مع لوحة معلومات لافتة للنظر.

تعمل المرأة من خلال برو: سنتريك دايركت.

Pro:Centric Direct

يوفر حل إدارة محتويات الفنادق Pro:Centric Direct أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يجعل من السهل إجراء الخدمة وتنفيذ الإدارة عن بُعد المستندة إلى عنوان IP بنقرة واحدة. يتيح حل Pro:Centric Direct للمستخدمين تعديل واجهتهم بسهولة من خلال توفير واجهة مخصصة وإدارة كل أجهزة التلفزيون في الغرفة بكفاءة. يوفر أحدث إصدار من حل PCD تحكمًا من داخل الغرفة قائمًا على إنترنت الأشياء والذي سيكون نقطة انطلاقك للتحضير لأجنحة الجيل التالي من خلال الذكاء الاصطناعي.

الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل برو: سنتريك دايركت عبر الخادم.

* قد لا يتم دعم بعض الميزات استنادًا إلى إصدارات PCD.

نظام LG webOS22 أكثر ابتكارًا

استكشف أحدث ميزات نظام webOS22 لأجهزة التلفزيون الذكية من LG، واكتشف أجهزة التلفزيون التي توفر تقنية مبتكرة ووضوحًا رائعًا مع ألوان زاهية. تتيح لك وظيفتا «العرض على الشاشة دائمًا» و«مُحسِّن الألعاب» المضافتان حديثًا الولوج إلى عالم الإثارة المرئية الجديد.

تلفزيون يعرض لوحة فنية في وضع المعرض استنادًا إلى نظام webOS22.

تتغير شاشة التلفزيون إلى صور مختلفة مثل الساعات والأعمال الفنية.

العرض على الشاشة دائمًا

تلفزيون أسود يتحول إلى شاشات حية تعرض ساعة، ولوحات فنية أو تعرض حتى صورك الخاصة.
يلعب الرجل والمرأة ألعاب فيديو، ويظهر مشهد اللعبة على شاشة التلفزيون بجودة تضاهي الواقع.

مُحسِّن الألعاب

سوف تساعدك وظيفة «مُحسِّن الألعاب» من LG ويبقي على حماستك في اللعب من خلال اختيار وضع اللعبة وتعديل الصورة وما إلى ذلك.

SoftAP

تعد نقطة الوصول البرمجية (SoftAP) ميزة Wi-Fi "افتراضية" تستخدم التلفزيون كنقطة اتصال لاسلكية، ما يتيح للضيوف توصيل أجهزتهم بنقطة الوصول البرمجية (SoftAP). وهي تدعم وضع الجسر (Bridge Mode)، ما يتيح للمسؤولين التحكم في معلومات نقطة الوصول البرمجية (SoftAP) داخل الغرفة مثل، مستوى الإشارة، وكلمات مرور نقطة الوصول البرمجية (SoftAP)، إلخ.

مع وظيفة SoftAP المضمنة بالتلفزيون، يمكن توصيل أجهزة أخرى مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول والتابلت.

*ينبغي ضبط نقطة الوصول البرمجية (SoftAP) من قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.

* قد لا تعمل مشاركة الشاشة في الوقت نفسه.

Pro:Idiom

توفر تقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM) الوصول إلى المحتوى المتميز للمساعدة في ضمان النشر السريع والواسع للتلفزيون عالي الدقة وغيره من المحتوى الرقمي عالي القيمة.

يمكن أن يمنع استخدام تقنية Pro:Idiom النسخ غير القانوني للمحتوى.

طباعة

كل المواصفات

المعلومات

الفئة

Pro:Centric Smart

مواصفات الطاقة

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

238W

استهلاك الطاقة (العادي)

210W

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

AC 100~240V 50/60Hz

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

قياسي

EMC

CE

الأمان

CB, CU TR

الفيديو

HDR_HDR 10 Pro

نعم

صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم

HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

نعم

الملحقات

سلك الطاقة

N/A (Attached)

نوع وحدة التحكم عن بُعد

MMR

نظام البث

تناظري (NTSC / SECAM / PAL)

SECAM / PAL

رقمي

DVB-T2/C/S2

قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)

نعم (قناة المعلومات فقط)

الصوت (الصوت)

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

مكبّر الصوت (مخرج الصوت)

20W

شاشة العرض

السطوع (العادي)

450 nit (APL 25%)

الدقة

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

الحجم (بوصة)

55

حل الضيافة

Pro:Centric Direct

نعم

Pro:Centric Cloud

نعم

Pro:Centric Server

نعم

Pro:Centric Smart

نعم

Pro:Centric V

نعم

Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)

نعم

Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)

نعم

Quick Menu (Customizable Portal)

نعم

الأبعاد/الوزن

عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

3.2/3.2/3.2/3.2 mm

عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

9.1/9.1/8.9/12.8 mm

أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

1360 x 810 x 172 mm

الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

1228 x 708 x 45.9 mm

الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

1228 x 772 x 235 mm

الوزن عند الشحن

23.7 kg

الوزن من دون الحامل

14.3 kg

الوزن مع الحامل

14.5 kg

مزايا الضيافة

التقنيات التشخيصية

نعم (IP عن بُعد)

وضع توفير الطاقة

نعم

External Speaker Out / Line Out

نعم (مخرج الخط)

EzManager

نعم

Hotel Mode / PDM / Installer Menu

نعم

HTNG-CEC (إصدار)

نعم (1.4)

Instant ON

نعم

مخرج IR

نعم (RS-232C‏، HDMI)

Lock mode

نعم (محدود)

Mobile Remote

نعم

رمز IR المتعددة

نعم

One Channel Map

نعم

Port Block

نعم

RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

نعم

Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)

نعم (1.4)

SNMP

نعم

USB Cloning

نعم

V-Lan Tag

نعم

الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي

نعم

Welcome Video

نعم

WOL

نعم

إمكانية الاتصال

مخرج صوت رقمي (بصري)

نعم

مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

نعم

فتحة CI

نعم (CI+ 1.4 ECP)

مدخل HDMI

نعم (3 لكل وحدة)

مدخل RF

نعم (2 لكل وحدة)

RJ45 (غرض الاستخدام)

2 (Ethernet, Aux)

RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)

نعم (قابس الهاتف)

USB (الإصدار)

نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)

الوظائف الذكية

Bluetooth

نعم

AOD

نعم

تشغيل الصوت عبر Bluetooth

نعم

DIAL

نعم

Gallery Mode

نعم

HDMI-ARC

نعم (HDMI2)

IoT

نعم

التوافق مع Magic Remote

نعم (مُدمج)

Screen Share

نعم

Soft AP

نعم

التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)

نعم

إصدار webOS

webOS 22

متصفح الويب

نعم

واي فاي

نعم

الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

BEACON

نعم

مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

نعم

Video Tag

نعم (2 فيديو)

الميكانيكية

متوافق مع معايير VESA

300 x 200 mm

التصميم

لون الواجهة

OLED (4 side Cinema Screen)

نوع الحامل

ثنائي القوائم

اسم الأداة

A2

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

To access more technical documentation and downloads, please visit the LG B2B Partner Portal.