سلسلة UT661H

وضع الفندق Hotel Mode (قائمة برنامج التثبيت)، وضع القفل (محدود) فيديو/ شاشة ترحيب Welcome Video (صورة البداية)، إدراج صورة، خريطة القناة الواحدة، مدير قناة بروتوكول الإنترنت، مخرج السماعة الخارجية (مدخل/ مخرج، متغير / ثابت)، تشغيل فوري، منفذ طاقة خارجية، علامة V-Lan، توافق حزمة مقبس عن بُعد (RJP)، توافق الساعة الخارجية (LEC-005)، تشغيل الصورة المتحركة (SD / HD / Plus HD)، مؤقت تلقائي/ إيقاف التشغيل، توفير طاقة ذكي، وخاصية العناية بالعين الحركية