سلسلة US761H

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كل المواصفات
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بوصة
-
65 بوصة
-
الدقة
-
3,840 × 2,160 (UHD)
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نوع وحدة الإضاءة الخلفية
-
حافة
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السطوع (شمعة /م2)
-
400nit
-
رقمي
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نعم(DVB-T2/C/S2)
-
تقنية HDR (المدى الديناميكي العالي) (Dolby Vision / 10 Pro / HLG)
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نعم /نعم
-
خرج الصوت
-
10 واط + 10 واط
-
نظام مكبر الصوت
-
قناة 2.0
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DOLBY ATMOS
-
نعم
-
تجربة صوتية رائعة باستخدام تقنية AI
-
نعم
-
تزامن صوت LG
-
(تقنية البلوتوث مطلوبة) نعم
-
نوع الحل
-
بروسينتريك (تليفزيون ذكي مباشر) القائمة السريعة 3.0
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تدفق البيانات (IP &RF)
-
نعم
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Service Carousel (TLL/XML)
-
GEM / HTML5
-
مسار عودة بروتوكول الانترنت
-
نعم
-
جاهزية الإرسال المتعدد / الإرسال الأحادي
-
نعم
-
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
-
نعم
-
Pro: تطبيق سنتريك (إصدار)
-
PCA 3.8
-
خادم برو سينتريك
-
PCS400R
-
DRM (إدارة الحقوق الرقمية)
-
Pro:Idiom (S/W Type), Pro:Idiom (Mobile, Lite)
-
الضيافة
-
وضع الفندق (Hotel Mode)، وضع القفل (Lock mode) (محدود)، فيديو / شاشة ترحيب، إدراج صورة، خريطة قناة واحدة، مدير Chanelel IP، مخرج السماعة الخارجية (داخلي/ خارجي، متغير / ثابت)، تشغيل فوري، خرج طاقة خارجي، بطاقة V-Lan ،RJP (حزمة مقبس عن بعد)،LG / Teleadapt (RS232C) Teleadapt / Guestlink (تقنية الوسائط المتعددة عالية الوضوح - التحكم في إلكترونيات المستهلك)، توافق الساعة الخارجية (LEC-005)، مؤقت تلقائي / مؤقت للنوم، توفير الطاقة الذكي، العناية بالعيون المتحركة، BEACON ،RTC (الوقت الفعلي على مدار الساعة)، توقيت مزامنة NTP
-
المجموعة الجانبية
-
مدخل HDMI 2.0، مدخل USB 2.0 (2)، فتحة CI
-
المجموعة الخلفية
-
مدخل HDMI (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي "HDCP") 2.0 (2)، خرج صوت رقمي (بصري)، RS-232C (التحكم والخدمة)، واجهة ساعة (RJ12) ،RJ45 (الغرض من الاستخدام: 2 (إيثرنت، مساعد))، مخرج سماعة خارجية (مقبس هاتف 3.5 مم): 2 (سماعة خارجية 1،4 وات (استريو، R: 2.0وات, L : 2.0وات, 8 أوم) - التحكم في مستوى الصوت 1)
-
فيزا
-
300 × 300
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (مع الحامل)
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1,451 × 910 × 323.7 / 25.8 كجم
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)
-
1,451 × 840 × 64 / 24.1 كجم
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (عند الشحن)
-
1,600 × 1,035 × 207 / 33.3 كجم
-
الجهد، هرتز
-
100 ~ 240، 50/60
-
عادي
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169W
-
وضع الاستعداد
-
0.5↓
-
الإقليم
-
الشرق الأوسط وأفريقيا
-
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