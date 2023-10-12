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شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت

22XF1TJ-B

شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت

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Front view with infill image (Landscape)

شاشة لمس متعددة الاستخدامات تناسب أعمالك

امرأة تشحن سيارة بلمسها شاشة تعمل باللمس مثبتة بشاحن السيارة الكهربائي.

* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

يتم استخدام 22XF1TJ كشاشة عرض تعمل باللمس في غسيل السيارات بالخدمة الذاتية. 22XF1TJ محمي ضد الغبار وأشعة الشمس المباشرة والمطر والثلج.

حماية آمنة بتصميم IP66

الجزء الأمامي من الشاشة محكم الإغلاق بتصميم IP66 للتشغيل الموثوق. فهي مصممة ليس فقط ليكون مقاومًا للماء ولكن أيضًا مقاومًا للتأثيرات الضارة للشمس والمطر والثلج والغبار والرياح، وهي ميزة أساسية للاستعمال في الهواء الطلق.

 

* يصنف رمز IP أو قانون حماية الدخول إلى درجة الحماية التي يوفرها
أغلفة ميكانيكية ومرفقات كهربائية ضد التطفل والغبار والاتصال العرضي والماء.
** يعني IP66 أن المنتج محمي من دخول الغبار بالكامل ويقاوم الضغط العالي ورذاذ الماء الثقيل.
*** تم اعتماد 22XF1TJ كـ IP66 من قبل CTK في نوفمبر 2021.

يتم استخدام 22XF1TJ ككشك يعمل باللمس. تعمل الشاشة بشكل جيد في بيئة تتراوح من 0 إلى 50 درجة مئوية.

نطاق درجة حرارة تشغيل واسع

يمكن استخدام 22XF1TJ في نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل من 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية * مما ينتج عنه قيود أقل للتركيب في الهواء الطلق.

* تم اختبار 22XF1TJ داخليًا في إل جي تحت رطوبة 30٪ (55 درجة مئوية) و99٪ (40 درجة مئوية).

تحتوي 22XF1TJ على طبقة حماية مما يجعلها مقاومة للملوحة في الرطوبة.

طبقة حماية

تعمل طبقة الحماية* على تحسين موثوقية لوحة الدائرة ولوحة الطاقة عن طريق حمايتها من الرطوبة.

*طبقة حماية: طبقات حماية رقيقة/أغشية تنفيس تعمل على ترشيح بخار الماء والمخلفات الصلبة

طلاء مضاد للبكتيريا يمنحك لمسًا صحيًا أكبر.

22XF1TJ هو جهاز مجهز بشاشة تعمل باللمس مغطاة بزجاج طلاء مضاد للميكروبات، وتمنع نمو الميكروبات ويسمح للمستخدمين بلمس الشاشة بثقة. وهي طبقة فعالة أيضًا في منع التلوث الذي يمكن أن تسببه البكتيريا المنقولة من خلال لمس الشاشة، وهو ما يقلل البقع وتغير لون الشاشة.

يقوم أحد المستخدمين بلمس الشاشة مقاس 22XF1TJ بطبقة مقاومة للبكتيريا.

* يوجد زجاج طلاء مضاد للميكروبات على سطح الشاشة فقط وقد يختلف التأثير حسب نوع البكتيريا أو ظروف الاستخدام.
** تتم معالجة الزجاج المطلي بمضادات الميكروبات بمادة المضاد الحيوي AEM 5700.
*** مادة المضاد الحيوي AEM 5700 لها فعالية مضادة للجراثيم تزيد عن 99٪ ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية. (الاختبار (طريقة الاختبار : ISO 22196:2011) يتم إجراؤه على سطح زجاجي مغطى بـ AEM 5700.)
**** مادة المضاد الحيوي AEM 5700 لها فعالية مضادة للجراثيم تزيد عن 99٪ ضد SARS-CoV-2. (الاختبار (طريقة الاختبار : ISO 18184:2019) يتم إجراؤه على سطح قماشي مغطى بـ AEM 5700.)
***** مادة المضاد الحيوي AEM 5700 معتمدة من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ولائحة منتجات المبيدات الحيوية (BPR، اللائحة (الاتحاد الأوروبي)).

مراقبة الويب
(إدارة التحكم)

هذا هو حل المراقبة على شبكة الإنترنت، والذي يوفر للمستخدم سهولة التحكم. إنه يمكّن المستخدمين من الوصول الكامل في أي مكان وفي أي وقت من هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر طالما أنهم متصلون بشبكة مع إمكانية الوصول إلى البيانات الحالية والسابقة. يسمح للمستخدمين بمراقبة الوحدة وإجراء أي تعديلات والتحكم فيها عن بُعد في الوقت الفعلي.

يستطيع المستخدم مراقبة شاشات العرض الخاصة به والتحكم فيها من خلال الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.

خدمة LG ConnectedCare في الوقت الفعلي

أصبحت الصيانة سهلة وسريعة مع خدمة LG ConnectedCare الاختيارية*، وهي حل خدمة سحابية توفره LG. حيث تدير عن بُعد حالة الشاشات في أماكن عمل العملاء من أجل تشخيص الأعطال وتوفير خدمات التحكم عن بُعد، الأمر الذي يدعم التشغيل المستقر لأعمال العملاء.

يراقب موظف LG عن بُعد سلسلة 22XF1TJ المثبتة في مكان مختلف باستخدام حل مراقبة LG القائم على السحابة.

* يختلف مدى توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا، يُرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

 

طباعة

كل المواصفات

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

T/R/L/B : 25.5/30.5/30.5/25.5mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

644 x 406 x 207mm

مقبض

لا

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

557.3 x 322.8 x 60mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

8Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

100 × 100 ملم

الوزن (الرأس)

7.0Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

لا

الملحقات

أساسية

Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, Manual (EIG, IG), RS-232C Gender

اختياري

لا

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 50 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

نعم / لا

الأمان

CB / NRTL

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

290 BTU/Hr(Typ.), 393 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

115W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

العادي

85W (Full White) 37W (IEC 62087)

الميزات المخصَّصة - اللمس

الدقة (النوع)

غير متوفر

حجم الكائن المتاح للمس

غير متوفر

واجهة

غير متوفر

نقاط اللمس المتعددة

غير متوفر

دعم نظام التشغيل

غير متوفر

سُمك طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

غير متوفر

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

السطوع

1,500nit (Typ., with Glass)

عمق الألوان (عدد الألوان)

16.7 مليون لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,000:1 (Typ.)

نسبة التباين الديناميكي

800,000:1

العمر الافتراضي

70,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

1920 x 1080 (FHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

IPS (AHVA)

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

نعم

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

25ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

21.5

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 25%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

زجاج حماية

مضاد للانعكاس

غير متوفر

درجة الحماية

غير متوفر

الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)

غير متوفر

مقاومة للكسر

نعم

مقوى / تعزيز كيميائي

تقوية بالتعديل الحراري

السمك

3mm

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

نعم

تصنيف الحماية IP

IP66 (front only)

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

لا

مخرج الصوت

لا

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

لا

مخرج جهاز العرض

لا

مدخل DVI-D

لا

مخرج السماعة الخارجية

نعم

مدخل HDMI

نعم (1 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

1.4

مخرج HDMI

لا

IR

لا

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

نعم

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

نعم

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

لا

Promota

نعم

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

لا

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

نعم

مستشعر السطوع التلقائي

نعم

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

نعم

مستشعر الرطوبة

نعم

الذاكرة الداخلية (eMMC)

16 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

لا

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

نعم

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

لا

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

لا

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

لا

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

لا

دوران المدخلات الخارجية

نعم

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

نعم

مدير مجموعة

نعم

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

نعم

مجهز للشبكة

نعم

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 4.1

PBP

لا

PIP

لا

التشغيل عبر URL

نعم

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

نعم

RS232C Sync

لا

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

لا

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

نعم (4 علامة فيديو)

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

نعم

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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