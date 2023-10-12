شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت

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شاشة لمس متعددة الاستخدامات تناسب أعمالك
امرأة تشحن سيارة بلمسها شاشة تعمل باللمس مثبتة بشاحن السيارة الكهربائي.
* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.
* يصنف رمز IP أو قانون حماية الدخول إلى درجة الحماية التي يوفرها
أغلفة ميكانيكية ومرفقات كهربائية ضد التطفل والغبار والاتصال العرضي والماء.
** يعني IP66 أن المنتج محمي من دخول الغبار بالكامل ويقاوم الضغط العالي ورذاذ الماء الثقيل.
*** تم اعتماد 22XF1TJ كـ IP66 من قبل CTK في نوفمبر 2021.
* تم اختبار 22XF1TJ داخليًا في إل جي تحت رطوبة 30٪ (55 درجة مئوية) و99٪ (40 درجة مئوية).
*طبقة حماية: طبقات حماية رقيقة/أغشية تنفيس تعمل على ترشيح بخار الماء والمخلفات الصلبة
طلاء مضاد للبكتيريا يمنحك لمسًا صحيًا أكبر.
يقوم أحد المستخدمين بلمس الشاشة مقاس 22XF1TJ بطبقة مقاومة للبكتيريا.
* يوجد زجاج طلاء مضاد للميكروبات على سطح الشاشة فقط وقد يختلف التأثير حسب نوع البكتيريا أو ظروف الاستخدام.
** تتم معالجة الزجاج المطلي بمضادات الميكروبات بمادة المضاد الحيوي AEM 5700.
*** مادة المضاد الحيوي AEM 5700 لها فعالية مضادة للجراثيم تزيد عن 99٪ ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية. (الاختبار (طريقة الاختبار : ISO 22196:2011) يتم إجراؤه على سطح زجاجي مغطى بـ AEM 5700.)
**** مادة المضاد الحيوي AEM 5700 لها فعالية مضادة للجراثيم تزيد عن 99٪ ضد SARS-CoV-2. (الاختبار (طريقة الاختبار : ISO 18184:2019) يتم إجراؤه على سطح قماشي مغطى بـ AEM 5700.)
***** مادة المضاد الحيوي AEM 5700 معتمدة من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ولائحة منتجات المبيدات الحيوية (BPR، اللائحة (الاتحاد الأوروبي)).
مراقبة الويب
(إدارة التحكم)
يستطيع المستخدم مراقبة شاشات العرض الخاصة به والتحكم فيها من خلال الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.
خدمة LG ConnectedCare في الوقت الفعلي
يراقب موظف LG عن بُعد سلسلة 22XF1TJ المثبتة في مكان مختلف باستخدام حل مراقبة LG القائم على السحابة.
* يختلف مدى توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا، يُرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
كل المواصفات
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
-
لون الحواف
-
Black
-
عرض الحواف
-
T/R/L/B : 25.5/30.5/30.5/25.5mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
644 x 406 x 207mm
-
مقبض
-
لا
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
557.3 x 322.8 x 60mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
غير متوفر
-
وزن العبوة
-
8Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
100 × 100 ملم
-
الوزن (الرأس)
-
7.0Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
غير متوفر
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
سماعة (مُدمجة)
-
لا
-
أساسية
-
Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, Manual (EIG, IG), RS-232C Gender
-
اختياري
-
لا
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 50 °C
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
لا
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
ErP / Energy Star
-
نعم / لا
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
290 BTU/Hr(Typ.), 393 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
-
0.5W
-
الحد الأقصى
-
115W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
العادي
-
85W (Full White) 37W (IEC 62087)
-
الدقة (النوع)
-
غير متوفر
-
حجم الكائن المتاح للمس
-
غير متوفر
-
واجهة
-
غير متوفر
-
نقاط اللمس المتعددة
-
غير متوفر
-
دعم نظام التشغيل
-
غير متوفر
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
-
غير متوفر
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
-
غير متوفر
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
-
غير متوفر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
السطوع
-
1,500nit (Typ., with Glass)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
16.7 مليون لون
-
التدرج اللوني
-
NTSC 72%
-
نسبة التباين
-
1,000:1 (Typ.)
-
نسبة التباين الديناميكي
-
800,000:1
-
العمر الافتراضي
-
70,000 ساعة (العادي)
-
دقة العرض الأصلية
-
1920 x 1080 (FHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
24/7
-
تقنية لوحة العرض
-
IPS (AHVA)
-
رأسي/أفقي
-
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
نعم
-
معدل التحديث
-
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
-
25ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
21.5
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 25%
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
مضاد للانعكاس
-
غير متوفر
-
درجة الحماية
-
غير متوفر
-
الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)
-
غير متوفر
-
مقاومة للكسر
-
نعم
-
مقوى / تعزيز كيميائي
-
تقوية بالتعديل الحراري
-
السمك
-
3mm
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
-
نعم
-
تصنيف الحماية IP
-
IP66 (front only)
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
غير متوفر
-
مدخل صوت
-
لا
-
مخرج الصوت
-
لا
-
ميزة Daisy Chain
-
لا
-
مدخل جهاز العرض
-
لا
-
مخرج جهاز العرض
-
لا
-
مدخل DVI-D
-
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
-
نعم
-
مدخل HDMI
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
1.4
-
مخرج HDMI
-
لا
-
IR
-
لا
-
مخرج IR
-
لا
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
-
لا
-
مدخل RS232C
-
نعم
-
مخرج RS232C
-
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
نعم
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
-
Connected Care
-
نعم
-
Mobile CMS
-
لا
-
Promota
-
نعم
-
SuperSign Cloud
-
لا
-
SuperSign CMS
-
نعم
-
SuperSign Control+
-
نعم
-
Supersign WB
-
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
نعم
-
مستشعر BLU
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
لا
-
مروحة (مُدمج)
-
نعم
-
مستشعر الرطوبة
-
نعم
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
16 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
لا
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مؤشر الطاقة
-
نعم
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
-
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
لا
-
معرف ضبط تلقائي
-
لا
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
لا
-
المنارة
-
لا
-
صورة شعار التمهيد
-
نعم
-
تعويض السطوع
-
لا
-
شهادة Cisco
-
لا
-
مدير التحكم
-
نعم
-
Crestron Connected
-
لا
-
دوران المدخلات الخارجية
-
نعم
-
تجاوز الأعطال
-
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
نعم
-
مدير مجموعة
-
نعم
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
-
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
نعم
-
مجهز للشبكة
-
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
-
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
webOS 4.1
-
PBP
-
لا
-
PIP
-
لا
-
التشغيل عبر URL
-
نعم
-
وضع PM
-
نعم
-
Pro:Idiom
-
نعم
-
RS232C Sync
-
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
دوران الشاشة
-
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
نعم
-
تعيين خادم SI
-
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
-
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
-
لا
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
نعم
-
علامة الفيديو
-
نعم (4 علامة فيديو)
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
نعم
-
webRTC
-
نعم
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
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