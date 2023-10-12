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شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

43TNF5J-B

شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

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Front view with infill image

شاشة لمسية ذات إطار مفتوح بتقنية In-Cell Touch قابلة للتخصيص على نحو الأمثل

New-In-Cell-Touch-Open-Frame-for-Optimal-Customization

* جميع الصور المقدمة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

نحيفة وخفيفة

تأتي الشاشة ذات الإطار المفتوح بتقنية In-Cell Touch مزودة بوظيفة لمسية مدمجة في شاشة العرض لتوفير تصميم نحيف بحواف ضيقة، مقارنةً بالشاشات اللمسية التقليدية التي تتطلب أجزاء لمس (طبقة غشائية).

تتضمن شاشة العرض التقليدية مستشعر لمس مزودًا بين طبقة الحماية الزجاجية والطبقتين الزجاجيتين CF وTFT، في حين أن الشاشة المزودة بتقنية In-Cell Touch تأتي مجهزة بمستشعر لمس مدمج بين الطبقة الزجاجية CF والطبقة الزجاجية TFT دون إضافة طبقة الحماية الزجاجية.

جودة صورة نقية

تعرض شاشة TNF5J جودة صورة نقية خالية من أي تأثيرات لبنية ناتجة عن الطبقات الإضافية لمستشعرات اللمس.

تتميز الصورة المعروض على الشاشة المزودة بتقنية In-Cell Touch بنقائها بخلاف شاشات العرض التقليدية التي تعرض صورًا ضبابية غير واضحة.

مرونة التصميم

يمكن للمستخدمين الحصول على تصميم حر لتلبية احتياجاتهم الخاصة بدمج أجزاء متكاملة كالشاشة اللمسية وشاشة العرض ونظام التشغيل webOS.

 

مرونة التصميم
سيدة تلمس شاشة عرض Kiosk لاختيار ساندوتش هامبرغر من قائمة الطعام.

24 ساعة / 7 أيام

تتميز شاشات عرض Kiosk من طراز TNF5J بمتانة فائقة لتتحمل التشغيل المتواصل طوال اليوم.

يمكن مشاهدة المحتوى المعروض على الشاشة من أي زاوية بفضل إمكانية العرض بزاوية عريضة قدرها 178 درجة.

زاوية رؤية واسعة

توفر تقنية لوحات IPS تحكمًا أفضل بلورات الكريستال السائلة التي تتيح إمكانية مشاهدة الشاشة من أي زاوية.

سيدة تلمس شاشة عرض TNF5J مثبتة في موضع منخفض. شاشة عرض TNF5J مثبتة على نحو مائل في اتجاه السيدة حتى يتسنى لها رؤية المحتوى المعروض جيدًا.

إمالة بزاوية 45 درجة
طريقة التركيب (متجه لأعلى)

في حالة تثبيت شاشة العرض في مواضع منخفضة، يمكن إمالتها في العادة للعرض مراعاةً لراحة المستخدم. مع وضع ذلك في الاعتبار، تدعم هذه الشاشة الإمالة بزاوية 45 درجة بحد أقصى.
مستخدم يضع أصابعه العشرة للمس شاشة عرض TNF5J.

10 نقاط
للمس المتعدد

توفر شاشة عرض TNF5J استجابة لمس أكثر دقة حيث يمكنها التعرُّف على 10 نقاط للمس المتعدد في آنٍ واحدٍ، ويمكن توفير خدمات لمسية متنوعة للمستخدم عبر الشاشة.

أداء فائق مع
نظام التشغيل webOS 6.0

يتوفر نظام التشغيل webOS 6.0 المطور مع معالج *SoC ومحرك الويب، في شاشة TNF5J لتنفيذ مهام متعددة بسلاسة. يعمل نظام عرض اللافتات الذكية webOS من LG على تعزيز راحة المستخدم بواجهة مستخدم رسومية بسيطة**، ويوفر لتكامل الأنظمة أو/و المطورين أدوات بسيطة لتطوير التطبيقات، مثل مجموعة تطوير البرامج (SDK) وبروتوكول SCAP والتطبيقات النموذجية.

يمكن إنجاز مهام متعددة في آنٍ واحدٍ وترتيبها بسهولة عبر نظام التشغيل webOS.

* معالج SoC : النظام على شريحة

** واجهة المستخدم الرسومية : واجهة المستخدم الرسومية

 

طباعة

كل المواصفات

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

لا

الملحقات

أساسية

Power Cord 1.55m, USB Cable(Type A-Type B) 1.8m, User Manual, QSG, Remote Controller(include battery 2ea), RS232C Gender, IR Receiver

اختياري

لا

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

T/R/L/B : 10.9/10.9/10.9/13.5mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

1064 x 665 x 156mm

مقبض

لا

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

967.2 x 559 x 38.0mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

12.4Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

200 ×‏ 200 ملم

الوزن (الرأس)

10.4Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

نعم / لا

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

الميزات المخصَّصة - اللمس

الدقة (النوع)

3.5mm

حجم الكائن المتاح للمس

Ø6 mm ↑

واجهة

USB2.0

نقاط اللمس المتعددة

الحد الأقصى 10 نقاط

دعم نظام التشغيل

Windows 10

سُمك طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

90ms ↓

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

324 BTU/Hr(Typ.), 375 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

110W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

التوفير الذكي للطاقة (%70)

67W

العادي

95W

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

السطوع

500nit (Typ.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,000:1

نسبة التباين الديناميكي

لا

العمر الافتراضي

50,000 ساعة (الحد الأدنى)

دقة العرض الأصلية

3840 x 2160 (UHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

تقنية IPS

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

غير متوفر

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

9ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

43

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 12%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

لا

مخرج الصوت

نعم

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

لا

مخرج جهاز العرض

لا

مدخل DVI-D

لا

مخرج السماعة الخارجية

لا

مدخل HDMI

نعم (2 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2/1.4

مخرج HDMI

لا

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

لا

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

USB2.0 من النوع B ‏(1 لكل وحدة)

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

Max. 45 degree

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

نعم

Promota

لا

SuperSign Cloud

نعم

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

لا

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

نعم

مستشعر السطوع التلقائي

لا

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

لا

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

8 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

لا

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

لا

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

لا

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

لا

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

نعم

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

نعم

دوران المدخلات الخارجية

لا

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

نعم

مدير مجموعة

نعم

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

لا

مجهز للشبكة

نعم

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 6.0

PBP

لا

PIP

لا

التشغيل عبر URL

نعم

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

نعم

RS232C Sync

لا

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

التوفير الذكي للطاقة

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

لا

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

نعم (4 علامة فيديو)

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

نعم

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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