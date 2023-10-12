شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

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شاشة لمسية ذات إطار مفتوح بتقنية In-Cell Touch قابلة للتخصيص على نحو الأمثل
New-In-Cell-Touch-Open-Frame-for-Optimal-Customization
* جميع الصور المقدمة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.
نحيفة وخفيفة
تتضمن شاشة العرض التقليدية مستشعر لمس مزودًا بين طبقة الحماية الزجاجية والطبقتين الزجاجيتين CF وTFT، في حين أن الشاشة المزودة بتقنية In-Cell Touch تأتي مجهزة بمستشعر لمس مدمج بين الطبقة الزجاجية CF والطبقة الزجاجية TFT دون إضافة طبقة الحماية الزجاجية.
جودة صورة نقية
تتميز الصورة المعروض على الشاشة المزودة بتقنية In-Cell Touch بنقائها بخلاف شاشات العرض التقليدية التي تعرض صورًا ضبابية غير واضحة.
مرونة التصميم
يمكن للمستخدمين الحصول على تصميم حر لتلبية احتياجاتهم الخاصة بدمج أجزاء متكاملة كالشاشة اللمسية وشاشة العرض ونظام التشغيل webOS.
أداء فائق مع
نظام التشغيل webOS 6.0
يمكن إنجاز مهام متعددة في آنٍ واحدٍ وترتيبها بسهولة عبر نظام التشغيل webOS.
* معالج SoC : النظام على شريحة
** واجهة المستخدم الرسومية : واجهة المستخدم الرسومية
كل المواصفات
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
سماعة (مُدمجة)
-
لا
-
أساسية
-
Power Cord 1.55m, USB Cable(Type A-Type B) 1.8m, User Manual, QSG, Remote Controller(include battery 2ea), RS232C Gender, IR Receiver
-
اختياري
-
لا
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski
-
لون الحواف
-
Black
-
عرض الحواف
-
T/R/L/B : 10.9/10.9/10.9/13.5mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1064 x 665 x 156mm
-
مقبض
-
لا
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
967.2 x 559 x 38.0mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
غير متوفر
-
وزن العبوة
-
12.4Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
200 × 200 ملم
-
الوزن (الرأس)
-
10.4Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
غير متوفر
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
ErP / Energy Star
-
نعم / لا
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 40 °C
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
لا
-
الدقة (النوع)
-
3.5mm
-
حجم الكائن المتاح للمس
-
Ø6 mm ↑
-
واجهة
-
USB2.0
-
نقاط اللمس المتعددة
-
الحد الأقصى 10 نقاط
-
دعم نظام التشغيل
-
Windows 10
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
-
غير متوفر
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
-
غير متوفر
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
-
90ms ↓
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
324 BTU/Hr(Typ.), 375 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
-
0.5W
-
الحد الأقصى
-
110W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
-
67W
-
العادي
-
95W
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
السطوع
-
500nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
-
NTSC 72%
-
نسبة التباين
-
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
-
لا
-
العمر الافتراضي
-
50,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
دقة العرض الأصلية
-
3840 x 2160 (UHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
24/7
-
تقنية لوحة العرض
-
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
-
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
غير متوفر
-
معدل التحديث
-
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
-
9ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
43
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 12%
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
مدخل صوت
-
لا
-
مخرج الصوت
-
نعم
-
ميزة Daisy Chain
-
لا
-
مدخل جهاز العرض
-
لا
-
مخرج جهاز العرض
-
لا
-
مدخل DVI-D
-
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
-
لا
-
مدخل HDMI
-
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
2.2/1.4
-
مخرج HDMI
-
لا
-
IR
-
نعم
-
مخرج IR
-
لا
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
-
لا
-
مدخل RS232C
-
نعم
-
مخرج RS232C
-
لا
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
USB2.0 من النوع B (1 لكل وحدة)
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
-
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
-
غير متوفر
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
Max. 45 degree
-
Connected Care
-
نعم
-
Mobile CMS
-
نعم
-
Promota
-
لا
-
SuperSign Cloud
-
نعم
-
SuperSign CMS
-
نعم
-
SuperSign Control+
-
نعم
-
Supersign WB
-
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
لا
-
مستشعر BLU
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
لا
-
مروحة (مُدمج)
-
لا
-
مستشعر الرطوبة
-
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
8 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
لا
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مؤشر الطاقة
-
لا
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
-
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
لا
-
معرف ضبط تلقائي
-
لا
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
لا
-
المنارة
-
لا
-
صورة شعار التمهيد
-
نعم
-
تعويض السطوع
-
لا
-
شهادة Cisco
-
نعم
-
مدير التحكم
-
نعم
-
Crestron Connected
-
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
-
لا
-
تجاوز الأعطال
-
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
نعم
-
مدير مجموعة
-
نعم
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
-
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
لا
-
مجهز للشبكة
-
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
-
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
webOS 6.0
-
PBP
-
لا
-
PIP
-
لا
-
التشغيل عبر URL
-
نعم
-
وضع PM
-
نعم
-
Pro:Idiom
-
نعم
-
RS232C Sync
-
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
دوران الشاشة
-
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
نعم
-
تعيين خادم SI
-
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
-
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
-
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
-
لا
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
نعم
-
علامة الفيديو
-
نعم (4 علامة فيديو)
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
نعم
-
webRTC
-
نعم
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
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