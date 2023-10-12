الإطار المنحني المرن المفتوح

جهاز التحكم عن بعد، سلك الطاقة الكهربائية، QSG، مستقبل الأشعة تحت الحمراء، دفتر التنظيم، هاتف إلى جنس RS232C، كابل RS232 (4p-4p)، كابلات FFC ((220 مم × 4 لكل منهما للتوصيل بين اللوحة وصندوق الإشارات)، كابل DP، كابل LAN، LC (كابل VLC)