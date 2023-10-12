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الإطار المنحني المرن المفتوح

المواصفات

الدعم

Resource

الإطار المنحني المرن المفتوح

55EF5G

الإطار المنحني المرن المفتوح

طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

55 بوصة

تكنولوجيا اللوحة

OLED

نسبة العرض إلى الارتفاع

16 : 9

الدقة الأصلية

الأمان

السطوع (متوسط مستوى الصورة 25%، النوع، شمعة/م2)

400

السطوع (متوسط مستوى الصورة100%، النوع، شمعة/م2)

150

نسبة التباين

150,000: 1

زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

178 × 178

وقت الحياة (Typ.)

30,000 ساعة

ساعات التشغيل

18 ساعة / 7 أيام * الفيديوهات المؤثرة فقط

الاتجاه

الطولي والعرضي

قابلية الاتصال

مدخل

HDMI, DP, USB 2.0 (2)

مخرج

DP، الصوت، (ثابت/إيقاف/متنوع)

تحكم خارجي

مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز الأشعة تحت الحمراء

المواصفات البدنية

عرض الحافة (علوي/ سفلي/ يمين/ يسار)

0.6 / 0.6 / 6.7 / 6.7 مم (مسطح، خارج الحافة) 5.0 / 10.6 / 7.6 / 7.6 مم (مسطح، داخل الحافة)

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

1224.9 × 696.2 × 38.0 مم (الرأس، مع / صامولة) 1224.9 × 696.2 × 12.4 مم (الرأس فقط) صندوق الإشارات: 413 × 353 × 57.3 ملم

الوزن

(مجموعة) صندوق الإشارات 6.6 كجم: 3.5 كجم

أبعاد العبوة الكرتونيو (عرض × ارتفاع × عمق)

1,350 × 837 × 250 ملم

الوزن بعد التعبئة

17 كجم

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

الطاقة

إمداد الطاقة

100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز

نوع البطارية

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة (النوع/الحد الأقصى)

309 واط / 318 واط (بناءً على شريط 8 ألوان)

الاعتماد

الأمان

CB / NRTL

EMC

الفئة FCC "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

نعم / نعم(EU Only)

التوافق مع مشغل الوسائط

متوافقة مع نوع OPS

لا

توافق البرامج

برمجيات إدارة المحتويات

SuperSign CMS

برمجيات التحكم والمراقبة

وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+

Signage365Care

نعم

الملحقات

أساسي

جهاز التحكم عن بعد، سلك الطاقة الكهربائية، QSG، مستقبل الأشعة تحت الحمراء، دفتر التنظيم، هاتف إلى جنس RS232C، كابل RS232 (4p-4p)، كابلات FFC ((220 مم × 4 لكل منهما للتوصيل بين اللوحة وصندوق الإشارات)، كابل DP، كابل LAN، LC (كابل VLC)

اختياري

معاير الانحناء (ACC-CC-EF5E)

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