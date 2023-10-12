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الإطار المنحني المرن المفتوح
كل المواصفات
-
حجم الشاشة
-
55 بوصة
-
تكنولوجيا اللوحة
-
OLED
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16 : 9
-
الدقة الأصلية
-
الأمان
-
السطوع (متوسط مستوى الصورة 25%، النوع، شمعة/م2)
-
400
-
السطوع (متوسط مستوى الصورة100%، النوع، شمعة/م2)
-
150
-
نسبة التباين
-
150,000: 1
-
زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)
-
178 × 178
-
وقت الحياة (Typ.)
-
30,000 ساعة
-
ساعات التشغيل
-
18 ساعة / 7 أيام * الفيديوهات المؤثرة فقط
-
الاتجاه
-
الطولي والعرضي
-
مدخل
-
HDMI, DP, USB 2.0 (2)
-
مخرج
-
DP، الصوت، (ثابت/إيقاف/متنوع)
-
تحكم خارجي
-
مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز الأشعة تحت الحمراء
-
عرض الحافة (علوي/ سفلي/ يمين/ يسار)
-
0.6 / 0.6 / 6.7 / 6.7 مم (مسطح، خارج الحافة) 5.0 / 10.6 / 7.6 / 7.6 مم (مسطح، داخل الحافة)
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
-
1224.9 × 696.2 × 38.0 مم (الرأس، مع / صامولة) 1224.9 × 696.2 × 12.4 مم (الرأس فقط) صندوق الإشارات: 413 × 353 × 57.3 ملم
-
الوزن
-
(مجموعة) صندوق الإشارات 6.6 كجم: 3.5 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتونيو (عرض × ارتفاع × عمق)
-
1,350 × 837 × 250 ملم
-
الوزن بعد التعبئة
-
17 كجم
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
-
10 إلى 80 %
-
إمداد الطاقة
-
100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
-
طاقة مدمجة
-
استهلاك الطاقة (النوع/الحد الأقصى)
-
309 واط / 318 واط (بناءً على شريط 8 ألوان)
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
EMC
-
الفئة FCC "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
-
نعم / نعم(EU Only)
-
متوافقة مع نوع OPS
-
لا
-
برمجيات إدارة المحتويات
-
SuperSign CMS
-
برمجيات التحكم والمراقبة
-
وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+
-
Signage365Care
-
نعم
-
أساسي
-
جهاز التحكم عن بعد، سلك الطاقة الكهربائية، QSG، مستقبل الأشعة تحت الحمراء، دفتر التنظيم، هاتف إلى جنس RS232C، كابل RS232 (4p-4p)، كابلات FFC ((220 مم × 4 لكل منهما للتوصيل بين اللوحة وصندوق الإشارات)، كابل DP، كابل LAN، LC (كابل VLC)
-
اختياري
-
معاير الانحناء (ACC-CC-EF5E)
-
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