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شاشة عرض على الجدار بحافة نحيفة مقاس 55

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة عرض على الجدار بحافة نحيفة مقاس 55

55VL5PJ-A

شاشة عرض على الجدار بحافة نحيفة مقاس 55

توفر الحافة الفائقة النحافة عرضًا غامرًا للمرئيات باستمرار.

حافة بالغة النحافة

يهيئ حجم الحافة النحيف للغاية، بمقاس 3.5 مم، تجارب مشاهدة غامرة وسلسة على شاشات الجدران المجمعة لعرض الفيديوهات.
تتكون شاشة VL5PJ من فجوات صور أقل بين الشاشات المتعددة المجمعة، مقارنة بشاشات LG التقليدية. وهذا يحسن تجربة مشاهدة المحتوى المعروض؛ حيث يحدُّ من التشويش البصري الذي تُحدثه الفجوات.

تقليل فجوات عرض الصورة

تحتوي شاشات VL5PJ على خوارزمية خاصة لتحسين الصورة، تؤدي إلى تقليل فجوات الصورة بين شاشات العرض المتعددة المجمعة عند تشغيل مقاطع الفيديو. تم تعديل العناصر الموجودة على حدود الحافة لضمان تجربة مشاهدة سلسة.
يُظهر النظام الأساسي اللافتات الذكية المضمن في SoC وwebOS القدرة على تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد.

أداء عالي وقابلية كبيرة لزيادة مساحة العرض

بفضل نظام اللافتات الذكية المدمج في نظامي SoC وwebOS، تستطيع شاشات VL5PJ تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتوى دون الحاجة إلى مشغل وسائط. ونظرًا إلى أن نظام webOS يدعم HTML5 كنظام أساسي قائم على الويب ويوفر SDK (مجموعة تطوير البرامج)، يُصبح من الأسهل على اختصاصيي النُظم إنشاء تطبيقات الويب الخاصة بهم وتحسينها.

صورة فنية تغمرك، ووضح باهر يأسر قلبك

رجل ينظر إلى شاشة كبيرة معلقة على نافذة معروضات متجر للأدوات الرياضية.

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* جميع الصور الواردة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

إمكانية استخدام ميزة Daisy Chain

باستخدام ميزة الشبكة المتسلسلة Daisy Chain، يمكنك تنفيذ أوامر مثل التحكم والمراقبة، بل وتحديث البرامج الثابتة.

تتم إدارة شاشات متعددة في وقت واحد من خلال سلسلة daisy chain. إن السلسلة التعاقبية UHD التي تستند إلى HDMI وDisplayPort توفر للمُستخدِم سهولة الوصول إلى ضبط إعدادات UHD.

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LG ConnectedCare في الوقت الحقيقي

يمكن إجراء الصيانة بسرعة وسهولة مع خدمة ConnectedCare*‎ الاختيارية من LG، وهي خدمة سحابية توفرها شركة LG. ويتم خلال هذا الخدمة إدارة حالة شاشات العرض في أماكن العمل التابعة للعملاء من أجل تشخيص الأعطال وتقديم خدمة التحكم عن بُعد، ما يضمن استمرار العمل في شركات العملاء بسلاسة ويُسر.

The LG employee is remotely monitoring the VL5PJ installed in a different place by using cloud-based LG monitoring solution.

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* LG ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف مدى التوفر باختلاف المناطق.
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* يُقصد بـ"شاشات LG التقليدية" إلى الشاشات التي لا تتضمن خوارزمية تحسين الصورة.
* ترد الصورة أعلاه لأغراض التوضيح فقط.
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* يمكن تنزيل SDK من الرابط أدناه. (https://webossignage.developer.lge.com)
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

55 بوصة

تقنية لوحة العرض

IPS

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

نسبة العرض إلى الارتفاع

9 : 16

دقة العرض الأصلية

1,920x1,080 (FHD)

معدل التحديث

60 هرتز

السطوع (نموذجي، شمعة):

500

نسبة التباين

1,200:1

نسبة التباين الديناميكي

500,000:1

التدرج اللوني

NTSC 72%

زاوية المشاهدة (أفقي × رأسي)

178×178

عمق اللون

10 بت، 1.07 مليون لون

زمن الاستجابة

6مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)

معالجة السطح (الضبابية)

3%

العمر الافتراضي

60ألف ساعة (نموذجي) / 50 ألف ساعة (كحد أدنى)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

عمودي / أفقي

نعم/نعم

التوصيل

إدخال

HDMI 2 (HDCP 2.2)، DP (HDCP 2.2)، DVI-D (HDCP 1.4)، مدخل Audio، مدخل RS-232C، RJ45 (LAN)، مدخل IR، USB 2.0 من النوع A

الإخراج

مخرج DP (الإدخال: HDMI / DVI / DP)، مخرج Audio Out، مخرج RS-232C

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

أسود

عرض الحواف

أعلى/يمين/يسار/أسفل 2.25/1.25/2.25/1.25 مم

الوزن (جسم الشاشة)

23.5 كجم

وزن العبوة

26.9 كجم

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

1,213.4×684.2×93.1 مم

أبعاد الصندوق الكرتوني (العرض × الارتفاع × العمق) (الحجم الخارجي للصندوق)

1,337×247×833 مم

مقبض

نعم

واجهة التركيب المتوافقة مع معيار VESA™‎

600x400

المزايا الرئيسية

الأجهزة

الذاكرة الداخلية (8 جيجا بايت)، مستشعر درجة الحرارة، مستشعر BLU، مستشعر تسارع (جيرو)

المكونات البرمجية

نظام التشغيل webOS 4.1، نظام إدارة محتوى (CMS) مُدمج (تحديد موعد عرض المحتوى المحلي، إدارة المجموعات)، تشغيل USB فور التوصيل بدون إعداد، تجاوز الأعطال، صورة للخلفية (بدلاً من صورة الإشارة)، وضع التزامن (RS-232C Sync، مزامنة الشبكات المحلية)، وضع علامة على الفيديو (4)، التشغيل عبر رابط URL، التدوير (تدوير الشاشة، دوران الإدخال الخارجي)، التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية، إعداد وضع تقسيم الصورة إلى أجزاء (الحد الأقصى 15 × 15)، إعداد استنساخ البيانات، بروتوكول SNMP، طريقة ISM، معرِّف الضبط التلقائي، إرسال الحالة، مدير التحكّم، التوافق مع أجهزة الجهات الخارجية (Crestron Connected®2)، الطاقة (تقنية التوفير الذكي للطاقة، وضع إدارة الطاقة، ميزة الإيقاظ عبر الشبكة المحلية، Network Ready) HDMI-CEC، إعداد خادم SI، ‏webRTC، إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان، انعكاس المسح الضوئي

الشروط البيئية

درجة حرارة التشغيل

من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

نسبة رطوبة التشغيل

من 10%إلى 80%

الطاقة

الإمداد بالطاقة

تيار متردد 100-240 فولت~، 50/60 هرتز

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

نموذجي

135 واط

الحد الأقصى

150 واط

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

461 وحدة حرارية بريطانية/الساعة (قياسي)، 512 وحدة حرارية بريطانية/الساعة (الحد الأقصى)

التوفير الذكي للطاقة

115 واط

وظيفة DPM

0.5 واط

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5واط

الاعتماد

الأمان

CB / NRTL

EMC

FCC فئة "A"/‏ CE / ‏KC

ErP / Energy Star

نعم / Energy Star 8.0

التوافق مع البرامج

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control / Control+‎

نعم/نعم

SuperSign WB

نعم

محرر وسائط SuperSign

نعم

LG Connected Care

نعم

اللغة

العرض على الشاشة

الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والكورية، والصينية (المبسَّطة)، والصينية (الأصلية)، والبرتغالية (البرازيل)، والسويدية، والفنلندية، والنرويجية، والدنماركية، واليابانية، والروسية، والبرتغالية (أوروبا)، والهولندية، والتشيكية، واليونانية، والتركية، والعربية

الملحقات

الأساسية

جهاز التحكّم عن بُعد (يشمل البطارية 2ea)، سلك الطاقة، كابل RS232C، كابل LAN، كابل DP، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، كتيفة التوجيه، البراغي، دليل التشغيل

ميزة خاصة

تصنيف الحماية IP

تم اختبار IP5X

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