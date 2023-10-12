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شاشة عرض High Haze الجديدة فائقة الدقة (UHD)
يتحقق رجل وامرأة من موعد مغادرة رحلة جوية على اللافتات المثبتة في المطار. وتُظهر الشاشة ذات الطلاء المضاد للوهج انعكاسًا بسيطًا لضوء الشمس.
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طلاء تشكيلي مطابق
تحتوي شاشات سلسلة UH7J-H على طبقة حماية مطابقة مستخدمة على لوحة الطاقة لحماية شاشة العرض الجدارية (Video Wall) في البيئات المالحة أو الرطبة.
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تصميم معتمد طبقًا لمعيار الحماية IP5x
شاشات السلسلة UH7J-H حاصلة على شهادة مقاومة الغبار IP5x، ما يعني أنها محمية من الغبار ومعرَّضة بدرجة أقل لتدهور الأداء.
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إدارة المحتوى الجوّال
في متجر لبيع الملابس، يحاول المستخدم من خلال التطبيق إنتاج محتوى ترويجي لعرضه على شاشة UH7J-H المثبتة على جدار المتجر.
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* في كوريا ، الاسم ليس Promota ، لكن Mustard.
كل المواصفات
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
65
-
تقنية لوحة العرض
-
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
دقة العرض الأصلية
-
3840 x 2160 (UHD)
-
معدل التحديث
-
60 هرتز
-
السطوع
-
700nit (Typ.)
-
نسبة التباين
-
1,100:1
-
نسبة التباين الديناميكي
-
1,000,000:1
-
التدرج اللوني
-
BT709 95%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
-
8ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 28%
-
العمر الافتراضي
-
50,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
24/7
-
رأسي/أفقي
-
نعم/نعم
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
غير متوفر
-
مدخل HDMI
-
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
2.2/1.4
-
مدخل جهاز العرض
-
نعم (HDCP 2.2/1.3)
-
مدخل DVI-D
-
نعم (HDCP 1.4)
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل صوت
-
نعم
-
مدخل RS232C
-
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
IR
-
نعم
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)، USB2.0 من النوع C (1 لكل وحدة، وضع DP ALT)
-
مخرج HDMI
-
لا
-
مخرج جهاز العرض
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
-
لا
-
مخرج RS232C
-
نعم
-
مخرج RJ45(LAN)
-
لا
-
مخرج IR
-
لا
-
ميزة Daisy Chain
-
إدخال: HDMI، DP / مخرج: مدخل DP
-
لون الحواف
-
Black
-
عرض الحواف
-
T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm
-
الوزن (الرأس)
-
19.0Kg
-
وزن العبوة
-
19.6Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
24.2Kg
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1234.4 x 720.9 x 39.9mm (with LG Logo)
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1234.4 x 770.7 x 290.0mm
-
مقبض
-
1360.0 x 835.0 x 175.0mm
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
لا
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
300 × 300 ملم
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
16 جيجابايت
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
نعم
-
مستشعر درجة الحرارة
-
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
نعم
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
لا
-
مستشعر BLU
-
لا
-
مستشعر الرطوبة
-
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
نعم
-
مؤشر الطاقة
-
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
نعم
-
مروحة (مُدمج)
-
لا
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
webOS 6.0
-
جدولة المحتويات المحلية
-
نعم
-
مدير مجموعة
-
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
نعم
-
تجاوز الأعطال
-
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
-
نعم
-
RS232C Sync
-
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
لا
-
PIP
-
نعم
-
PBP
-
نعم (4 صورة بجانب صورة)
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
نعم
-
علامة الفيديو
-
نعم (4 علامة فيديو)
-
التشغيل عبر URL
-
نعم
-
دوران الشاشة
-
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
-
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
-
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
-
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
-
نعم
-
مدير التحكم
-
نعم
-
شهادة Cisco
-
نعم
-
Crestron Connected
-
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
-
نعم
-
وضع PM
-
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
نعم
-
مجهز للشبكة
-
نعم
-
المنارة
-
نعم
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
تعيين خادم SI
-
نعم
-
webRTC
-
نعم
-
صورة شعار التمهيد
-
نعم
-
Pro:Idiom
-
نعم
-
تعويض السطوع
-
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
العادي
-
110W
-
الحد الأقصى
-
150W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
376 BTU/Hr(Typ.), 512 BTU/Hr(Max.)
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
-
77W
-
وظيفة DPM
-
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
سماعة (مُدمجة)
-
نعم (10 واط × 2)
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
-
YES(NewErP) / YES
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
نعم (Piggyback)
-
SuperSign CMS
-
نعم
-
SuperSign Control+
-
نعم
-
Supersign WB
-
نعم
-
SuperSign Cloud
-
نعم
-
Mobile CMS
-
نعم
-
Connected Care
-
نعم
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
-
أساسية
-
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB-C Cable
-
اختياري
-
Stand(ST-653T), Wall bracket(LSW350B), OPS Kit(KT-OPSF)
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
Max. 30 degree
-
تصنيف الحماية IP
-
IP5X
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
نعم
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
-
غير متوفر
-
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