شاشة عرض High Haze الجديدة فائقة الدقة (UHD)

من الصعب حماية شاشات السلسة UH7J-H من التعرّض للبيئات التي يكثر فيها الغبار والرطوبة وما شابه ذلك، لذلك قد يتأثر أداؤها بمرور الوقت. تقلّل طبقة الحماية المطابقة المستخدمة على لوحة الطاقة من هذه المخاطر عن طريق حماية شاشات السلسلة UH7J-H من الملح والغبار وبرادة الحديد والرطوبة وما إلى ذلك.

