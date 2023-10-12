السلسلة الأساسية لمقياس الخطوط الدقيق

بدعم من وحدة تحكم النظام عالية الأداء من LG، تتوافق سلسلة LSBB مع حلول برمجيات LG بما في ذلك SuperSign CMS، وLED Assistant، وConnectedCare، ما يساعد العملاء على إدارة أعمالهم الخاصة بشكل لا تشوبه شائبة.

