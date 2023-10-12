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السلسلة الأساسية لمقياس الخطوط الدقيق
السلسلة الأساسية لمقياس الخطوط الدقيق
يراقب الرسوم البيانية على شاشات LED المثبتة على جدار غرفة التحكم.
*جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.
*قم بزيارة دليل مستخدم LSBB للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول مؤشرات الحالة والزر.
*في حالة تكرار الطاقة، تتوفر خيارات إضافية كوظائف إضافية أثناء الطلب وستتكبد تكاليف إضافية.
*يختلف مدى توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا يرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمعرفة مزيد من التفاصيل.
* العناصر التي يمكن أن تراقبها LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، حالة الإشارة، التحقق من FPGA، حالة اتصال Ethernet)، بطاقة الاستلام (درجة الحرارة، طاقة LED)
كل المواصفات
-
تكوين البكسل
-
SMD 3 في 1
-
مقياس خطوط البكسل (ملم)
-
1.875
-
دقة وضوح الوحدة (العرض × الارتفاع)
-
80 × 180
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، ملم)
-
150 × 337.5
-
الوزن لكل وحدة (كجم)
-
0.50
-
عدد الوحدات لكل مقصورة (العرض × الارتفاع)
-
4 × 1
-
دقة وضوح المقصورة (العرض × الارتفاع)
-
320 × 180
-
أبعاد المقصورة (العرض × الارتفاع × العمق، ملم)
-
600 × 337.5 × 56
-
مساحة سطح المقصورة (م²)
-
0.203
-
الوزن لكل مقصورة (كجم/مقصورة)
-
6.0
-
الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)
-
30.0
-
كثافة البكسل الفيزيائية (بكسل/م²)
-
284,444
-
تسطيح المقصورة (ملم)
-
0.5
-
مادة المقصورة
-
ألومنيوم الصب
-
الوصول إلى الخدمة
-
الجهة الأمامية
-
أقصى سطوع (بعد المعايرة)
-
600
-
درجة حرارة اللون (K)
-
3,200-9,300
-
زاوية الرؤية البصرية (أفقية × رأسية)
-
160 × 140
-
توحيد السطوع
-
97٪
-
توحيد اللون
-
±0.003 Cx,Cy
-
نسبة التباين (النوع)
-
5,000: 1
-
عمق المعالجة (بت)
-
16 (HDR10، HDR10 Pro)
-
استهلاك الطاقة (واط/مقصورة، الحد الأقصى)
-
120
-
استهلاك الطاقة (واط/مقصورة، المتوسط)
-
40
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)
-
600
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/مقصورة، الحد الأقصى)
-
409
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/مقصورة، المتوسط)
-
136
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/م²، الحد الأقصى)
-
2,047
-
مزوّد الطاقة (فولط)
-
تيار متردد 100-240 فولط (50-60 هرتز)
-
معدل الإطارات (هرتز)
-
50/60
-
معدل التحديث (هرتز)
-
3,840
-
مدى الحياة (نصف سطوع)
-
100,000
-
درجة حرارة التشغيل (°م)
-
-20 إلى +40
-
رطوبة التشغيل
-
الرطوبة النسبية 10-80٪
-
تصنيف IP أمامي/خلفي
-
IP5X/IP5X
-
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