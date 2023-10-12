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السلسلة الأساسية لمقياس الخطوط الدقيق

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المواصفات

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السلسلة الأساسية لمقياس الخطوط الدقيق

LSBB018-GD

السلسلة الأساسية لمقياس الخطوط الدقيق

السلسلة الأساسية لمقياس الخطوط الدقيق

يراقب الرسوم البيانية على شاشات LED المثبتة على جدار غرفة التحكم.

*جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

يعرض مؤشرات الحالة وزرًا لفحص حالة LED.

مؤشر حالة كشف الإشارة

توجد مؤشرات الحالة والأزرار في الإطار الرئيسي لهيكل المقصورة، ويمكن الوصول إليها من الأمام والخلف.

*قم بزيارة دليل مستخدم LSBB للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول مؤشرات الحالة والزر.

التحكم_في_المحور_x/y/Z السداسي بين اللوحات بأداة موحدة.

محاذاة سهلة في الاتجاه Z

يمكن استخدام أداة موحدة لضبط محور X/Y/Z السداسي بين اللوحات. يمكن تعديل الوحدة بسهولة في الاتجاه Z، ويمكن تحسين التسطيح مرة أخرى.
LSBB series is demonstrating its convenient installation from the front side.

إمكانية الخدمة الأمامية

يوفر المنتج وصولًا أماميًا، ما يحرر العملاء من الحاجة إلى مساحة الوصول الخلفية.
تبين أن المقصورة خفيفة مع بالون.

مقصورة خفيفة الوزن سهلة الاستخدام

إنها خفيفة الوزن وسهلة التركيب، مما يقلل بشكل فعال من مخاطر التلف أثناء التركيب. لا تزال مجموعة كاملة من شاشات LED خفيفة الوزن، ما يقلل الضغط على الهيكل الذي يحمل الشاشات.
في حالة "دون تكرار" يتم حجب ما هو أكثر حتى من الخطأ، ولكن في حالة "مع التكرار" يتم حجب الخطأ فقط وعرضه.

تكرار الإشارة/الطاقة

باستخدام وحدة تحكم ووحدة طاقة إضافية، يتم تنشيط وحدة التحكم الاحتياطية في حالة حدوث خطأ في إرسال الإشارة، ما يمنع حدوث خطأ تعتيم الشاشة (تكرار الإشارة). يوفر المنتج أيضًا ميزة تكرار الطاقة كخيار.* يتم توفير وحدتي طاقة في مقصورة LED واحدة، ويتم تنشيط واحدة لتوفير الطاقة عند فشل الأخرى.

*في حالة تكرار الطاقة، تتوفر خيارات إضافية كوظائف إضافية أثناء الطلب وستتكبد تكاليف إضافية.

يقوم موظف LG بمراقبة سلسلة LSBB المثبتة في مكان مختلف عن بُعد باستخدام حل مراقبة LG المستند إلى السحابة. تتيح وحدة التحكم في النظام مع webOS لسلسلة LSBB أن تكون متوافقة مع حلول برمجيات LG.

التوافق مع حلول برمجيات LG

بدعم من وحدة تحكم النظام عالية الأداء من LG، تتوافق سلسلة LSBB مع حلول برمجيات LG بما في ذلك SuperSign CMS، وLED Assistant، وConnectedCare، ما يساعد العملاء على إدارة أعمالهم الخاصة بشكل لا تشوبه شائبة.

*يختلف مدى توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا يرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمعرفة مزيد من التفاصيل.

* العناصر التي يمكن أن تراقبها LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، حالة الإشارة، التحقق من FPGA، حالة اتصال Ethernet)، بطاقة الاستلام (درجة الحرارة، طاقة LED)

طباعة

كل المواصفات

المعلمات الفيزيائية

تكوين البكسل

SMD 3 في 1

مقياس خطوط البكسل (ملم)

1.875

دقة وضوح الوحدة (العرض × الارتفاع)

80 × 180

أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، ملم)

150 × 337.5

الوزن لكل وحدة (كجم)

0.50

عدد الوحدات لكل مقصورة (العرض × الارتفاع)

4 × 1

دقة وضوح المقصورة (العرض × الارتفاع)

320 × 180

أبعاد المقصورة (العرض × الارتفاع × العمق، ملم)

600 × 337.5 × 56

مساحة سطح المقصورة (م²)

0.203

الوزن لكل مقصورة (كجم/مقصورة)

6.0

الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)

30.0

كثافة البكسل الفيزيائية (بكسل/م²)

284,444

تسطيح المقصورة (ملم)

0.5

مادة المقصورة

ألومنيوم الصب

الوصول إلى الخدمة

الجهة الأمامية

المواصفات البصرية

أقصى سطوع (بعد المعايرة)

600

درجة حرارة اللون (K)

3,200-9,300

زاوية الرؤية البصرية (أفقية × رأسية)

160 × 140

توحيد السطوع

97٪

توحيد اللون

±0.003 Cx,Cy

نسبة التباين (النوع)

5,000: 1

عمق المعالجة (بت)

16 (HDR10، HDR10 Pro)

الخصائص الكهربائية

استهلاك الطاقة (واط/مقصورة، الحد الأقصى)

120

استهلاك الطاقة (واط/مقصورة، المتوسط)

40

استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)

600

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/مقصورة، الحد الأقصى)

409

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/مقصورة، المتوسط)

136

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/م²، الحد الأقصى)

2,047

مزوّد الطاقة (فولط)

تيار متردد 100-240 فولط (50-60 هرتز)

معدل الإطارات (هرتز)

50/60

معدل التحديث (هرتز)

3,840

مواصفات التشغيل

مدى الحياة (نصف سطوع)

100,000

درجة حرارة التشغيل (°م)

-20 إلى +40

رطوبة التشغيل

الرطوبة النسبية 10-80٪

تصنيف IP أمامي/خلفي

IP5X/IP5X

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