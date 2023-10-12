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كل المواصفات
-
حجم الشاشة
-
55 بوصة
-
درجة السطوح (w/o بدون زجاج حماية، Typ., cd/m²)
-
450
-
مدخل
-
HDMI (2)، DP, DVI-D، RGB, مدخل صوت, USB 3.0
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مخرج
-
DP، مخرج الصوت
-
تحكم خارجي
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مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، مدخل مستشعر البكسل
-
عرض الحافة:
-
32.7ملم (مستوي)
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
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1,278 × 748.8 × 71.4 ملم
-
الوزن (الرأس)
-
28.0 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتونيو (عرض × ارتفاع × عمق)
-
1,410 × 880 × 207 ملم
-
الوزن بعد التعبئة
-
33 كجم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
-
300 × 300 ملم
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
-
10 إلى 80 %
-
نوع البطارية
-
طاقة مدمجة
-
إمداد الطاقة
-
100-240فولت~, 50/60هرتز
-
النوع/الحد الأقصى
-
100 واط/120 واط
-
توفير الطاقة الذكي
-
≤ 70 واط
-
برمجيات إدارة المحتويات
-
SuperSign CMS
-
برمجيات التحكم والمراقبة
-
التحكم من خلال SuperSign +*قد يتغير توافق البرامج الحاسوبية بمرور الوقت
-
أساسي
-
جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، غطاء ذاكرة
-
اختياري
-
حامل (ST-492T)، مشغل وسائط، كتيفة جدار (LSW350B)، محول VESA (AM-B330S)، مجموعة OPS (KT-OPSA)
-
النوع الذي يعمل باللمس
-
الأشعة تحت الحمراء (تشتيت)
-
وقت الفحص
-
10 مللي ثانية ↓
-
الواجهة:
-
USB 2.0
-
سُمك زجاج الحماية
-
2.8T (مضاد للوهج)
-
دعم نظام التشغيل
-
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Android، Android (أحدث إصدار Kernel 3.5)، Linux (أحد إصدار لـ Kernel 05)، , Mac OS X (10.9 Over), Chrome (39 Over)
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نقاط اللمس المتعددة:
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10 نقاط بحد أقصى
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
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قطع الغيار والملحقات
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