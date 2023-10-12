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TA3E فئة

المواصفات

الدعم

Resource

TA3E فئة

55TA3E-B

TA3E فئة

(3)
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

55 بوصة

درجة السطوح (w/o بدون زجاج حماية، Typ., cd/m²)

450

قابلية الاتصال

مدخل

HDMI (2)، DP, DVI-D، RGB, مدخل صوت, USB 3.0

مخرج

DP، مخرج الصوت

تحكم خارجي

مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، مدخل مستشعر البكسل

المواصفات البدنية

عرض الحافة:

32.7ملم (مستوي)

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

1,278 × 748.8 × 71.4 ملم

الوزن (الرأس)

28.0 كجم

أبعاد العبوة الكرتونيو (عرض × ارتفاع × عمق)

1,410 × 880 × 207 ملم

الوزن بعد التعبئة

33 كجم

واجهة حامل ™VESA القياسية

300 × 300 ملم

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

الطاقة

نوع البطارية

طاقة مدمجة

إمداد الطاقة

100-240فولت~, 50/60هرتز

استهلاك الطاقة

النوع/الحد الأقصى

100 واط/120 واط

توفير الطاقة الذكي

≤ 70 واط

توافق البرامج

برمجيات إدارة المحتويات

SuperSign CMS

برمجيات التحكم والمراقبة

التحكم من خلال SuperSign +*قد يتغير توافق البرامج الحاسوبية بمرور الوقت

الملحق

أساسي

جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، غطاء ذاكرة

اختياري

حامل (ST-492T)، مشغل وسائط، كتيفة جدار (LSW350B)، محول VESA (AM-B330S)، مجموعة OPS (KT-OPSA)

اللمس

النوع الذي يعمل باللمس

الأشعة تحت الحمراء (تشتيت)

وقت الفحص

10 مللي ثانية ↓

الواجهة:

USB 2.0

سُمك زجاج الحماية

2.8T (مضاد للوهج)

دعم نظام التشغيل

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Android، Android (أحدث إصدار Kernel 3.5)، Linux (أحد إصدار لـ Kernel 05)، , Mac OS X (10.9 Over), Chrome (39 Over)

نقاط اللمس المتعددة:

10 نقاط بحد أقصى

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