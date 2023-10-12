لوحة رقمية تفاعلية

جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، HDMI (3M)، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، قلم لمس (1 لكل وحدة)