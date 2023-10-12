لوحة رقمية تفاعلية

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كل المواصفات
-
حجم الشاشة
-
75 بوصة
-
الدقة الأصلية
-
3840x2160 (UHD)
-
السطوع (الوحدة، النوع، شمعة/م2)
-
500
-
مدخل
-
HDMI (3)، DP, DVI-D، RGB, مدخل صوت, USB 3.0، USB 2.0، OPS USB 2.0
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مخرج
-
USB 2.0 يعمل باللمس (2)
-
تحكم خارجي
-
مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
-
1,732.8 ×1011.1 × 69.7 ملم (w/o بدون مقبض)
-
عرض الحافة:
-
41.6 مم (علوي/أيسر/أيمن/سفلي)
-
الوزن (الرأس)
-
74.5 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتونيو (عرض × ارتفاع × عمق)
-
1,870 × 1,264 × 285 ملم (مع لوحة ألوان الرسام)
-
الوزن بعد التعبئة
-
94 كجم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
-
600 × 400 ملم
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
-
10 إلى 80 %
-
النوع
-
≤ 240 واط
-
توفير الطاقة الذكي
-
170 واط
-
الأمان
-
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
-
FCC الفئة "A" / CE / KCC
-
برمجيات إدارة المحتويات
-
SuperSign Premium
-
برمجيات التحكم والمراقبة
-
رابط SuperSign
-
نظام التشغيل (Windows 32bit أو 64bit)
-
Windows 7، Windows 10
-
نظام التشغيل (macOS)
-
macOS 10.12 Sierra، MacOS 10.13 High Sierra
-
وحدة المعالجة المركزية (نظام تشغيل Windows)
-
2.7GHz+ Dual Core Broadwell أو أعلى
-
وحدة المعالجة المركزية (نظام تشغيل macOS)
-
أي وحدة معالجة مركزية تدعم نظام Sierra أو High Sierra
-
الذاكرة
-
ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت
-
القرص الصلب
-
مساحة فارغة بمقدار 1 جيجابايت
-
أجهزة الرسوميات (نظام تشغيل Windows)
-
Intel Iris فأعلى, Nvidia، ATI
-
أجهزة الرسوميات (نظام تشغيل macOS)
-
أي وحدة معالجة الرسوميات تدعم نظام Sierra أو High Sierra
-
أساسي
-
جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، HDMI (3M)، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، قلم لمس (1 لكل وحدة)
-
اختياري
-
OPS Kit (KT-OPSA), حامل تثبيت على الحائط (LSW640A/B)
-
النوع الذي يعمل باللمس
-
ميزة تقنية P-Cap (شبكة معدنية)
-
حجم الجسم المتاح للمس
-
أكثر من Ø 6 ملم
-
الدقة
-
2 ملم
-
الواجهة:
-
USB 2.0
-
سُمك زجاج الحماية
-
4T (مضاد للوهج)
-
نقاط اللمس المتعددة:
-
40 نقطة بحد أقصى
-
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