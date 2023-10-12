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لوحة رقمية تفاعلية

المواصفات

الدعم

Resource

لوحة رقمية تفاعلية

75TC3D-B

لوحة رقمية تفاعلية

(1)
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

75 بوصة

الدقة الأصلية

3840x2160 (UHD)

السطوع (الوحدة، النوع، شمعة/م2)

500

قابلية الاتصال

مدخل

HDMI (3)، DP, DVI-D، RGB, مدخل صوت, USB 3.0، USB 2.0، OPS USB 2.0

مخرج

USB 2.0 يعمل باللمس (2)

تحكم خارجي

مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45

المواصفات البدنية

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

1,732.8 ×1011.1 × 69.7 ملم (w/o بدون مقبض)

عرض الحافة:

41.6 مم (علوي/أيسر/أيمن/سفلي)

الوزن (الرأس)

74.5 كجم

أبعاد العبوة الكرتونيو (عرض × ارتفاع × عمق)

1,870 × 1,264 × 285 ملم (مع لوحة ألوان الرسام)

الوزن بعد التعبئة

94 كجم

واجهة حامل ™VESA القياسية

600 × 400 ملم

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

استهلاك الطاقة

النوع

≤ 240 واط

توفير الطاقة الذكي

170 واط

قياسي(شهادة)

الأمان

UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC

FCC الفئة "A" / CE / KCC

توافق البرامج

برمجيات إدارة المحتويات

SuperSign Premium

برمجيات التحكم والمراقبة

رابط SuperSign

الحد الأدنى لمتطلبات تطبيق LG IDB DUO

نظام التشغيل (Windows 32bit أو 64bit)

Windows 7، Windows 10

نظام التشغيل (macOS)

macOS 10.12 Sierra، MacOS 10.13 High Sierra

وحدة المعالجة المركزية (نظام تشغيل Windows)

2.7GHz+ Dual Core Broadwell أو أعلى

وحدة المعالجة المركزية (نظام تشغيل macOS)

أي وحدة معالجة مركزية تدعم نظام Sierra أو High Sierra

الذاكرة

ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت

القرص الصلب

مساحة فارغة بمقدار 1 جيجابايت

أجهزة الرسوميات (نظام تشغيل Windows)

Intel Iris فأعلى, Nvidia، ATI

أجهزة الرسوميات (نظام تشغيل macOS)

أي وحدة معالجة الرسوميات تدعم نظام Sierra أو High Sierra

الملحق

أساسي

جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، HDMI (3M)، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، قلم لمس (1 لكل وحدة)

اختياري

OPS Kit (KT-OPSA), حامل تثبيت على الحائط (LSW640A/B)

اللمس

النوع الذي يعمل باللمس

ميزة تقنية P-Cap (شبكة معدنية)

حجم الجسم المتاح للمس

أكثر من Ø 6 ملم

الدقة

2 ملم

الواجهة:

USB 2.0

سُمك زجاج الحماية

4T (مضاد للوهج)

نقاط اللمس المتعددة:

40 نقطة بحد أقصى

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