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تلفاز XF3C Series

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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تلفاز XF3C Series

75XF3C-B

تلفاز XF3C Series

(1)
سطوع عالي
وضوح فائق

سطوع عالي

من خلال درجة سطوع رائعة تبلغ 3000 كانديلا لكل متر مربع (cd/㎡)، تقدم فئة XF series بصور ة واضحة المحتويات وتلفت الانتباه العام، والذي يُعد بمثابة العرض الرائع للرؤية الخارجية.
رؤية واضحة حتى مع ارتداء النظارة الشمسية المستقطبة
وضوح فائق

رؤية واضحة حتى مع ارتداء النظارة الشمسية المستقطبة

توفر ميزة لوح الربع الموجي (QWP)* الرؤية الواضحة حتى مع ارتداء المستخدم نظارة شمسية مستقطبة.

*لوح الربع الموجي.

جهاز تحكم ذكي في السطوع1

وضوح فائق

جهاز تحكم ذكي في السطوع

يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا للضوء المحيط. كما يتم زيادة درجة السطوع تحت الأضواء لتوفير رؤية أفضل، مع تخفيض درجة الظلام لتقليل استهلاك الطاقة.

ارتفاع درجة حرارة التشغيل1

موثوقية المنتج

ارتفاع درجة حرارة التشغيل

تقلل موثوقيتها العالية تحت درجات حرارة التشغيل العالية من التكاليف الإضافية لنظام تكييف الهواء.

طلاء مطابق1

موثوقية المنتج

طلاء مطابق

في أغلب الأحيان من الممكن لا محالة أن يتعرض المنتج للأتربة والماء أثناء الصيانة. يعمل الشريط الواقي التطابقي الموجود على كل لوحة دائرية رئيسية على التخلص من هذه المشكلات بحمايتهما من الأتربة وبرادة الحديد والرطوبة، وما إلى ذلك.

درجة عالية من الأداء من خلال منصة webOS Smart1

صيانة سهلة

درجة عالية من الأداء من خلال منصة webOS Smart

Quad Core SoC* يمكن أن يُجري مهام عديدة في نفس الوقت دون مشغل وسائط منفصل. علاوة على ذلك، تعزز منصة webOS 3.0 راحة المستخدم عبر واجهة المستخدم البديهية و الأدوات البسيط لتطوير التطبيق.

طباعة

كل المواصفات

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

لا

الملحقات

أساسية

HDMI Cable, Wired IR & Brightness Sensor [5Pin]

اختياري

مستشعر البكسل

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

Even bezel : 11.8mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

1816 x 1106 x 285mm

مقبض

نعم

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

1675.2 x 953.6 x 123.9mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

46.3Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

غير متوفر

الوزن (الرأس)

36.7Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

لا / لا

الأمان

UL Recognized / CB

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 85 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 50 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 40 °C (Direct Sunlight)

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

2252 BTU/Hr(Typ.), 2371 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W(DP), 1.0W(DVI-D, HDMI)

الحد الأقصى

695W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

العادي

660W (Full White) 403W (IEC 62087)

الميزات المخصَّصة - اللمس

الدقة (النوع)

غير متوفر

حجم الكائن المتاح للمس

غير متوفر

واجهة

غير متوفر

نقاط اللمس المتعددة

غير متوفر

دعم نظام التشغيل

غير متوفر

سُمك طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

غير متوفر

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع

3,000nit (Typ., with Glass)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,200:1 (Typ.)

نسبة التباين الديناميكي

500,000:1

العمر الافتراضي

50,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

3840 x 2160 (UHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

+IPS / M

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

نعم

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

8ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

75

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 3%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

زجاج حماية

مضاد للانعكاس

غير متوفر

درجة الحماية

غير متوفر

الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)

غير متوفر

مقاومة للكسر

غير متوفر

مقوى / تعزيز كيميائي

غير متوفر

السمك

غير متوفر

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

نعم

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

نعم

مخرج الصوت

لا

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

نعم (HDCP 1.3)

مخرج جهاز العرض

نعم

مدخل DVI-D

نعم

مخرج السماعة الخارجية

نعم

مدخل HDMI

نعم (2 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2

مخرج HDMI

لا

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

نعم

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB3.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

Connected Care

لا

Mobile CMS

لا

Promota

لا

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

لا

Supersign WB

لا

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

لا

مستشعر السطوع التلقائي

نعم

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

نعم

مستشعر الرطوبة

نعم

الذاكرة الداخلية (eMMC)

8 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

لا

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

لا

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

نعم

مزامنة الإضاءة الخلفية

نعم

المنارة

لا

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

لا

دوران المدخلات الخارجية

نعم

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

نعم

مدير مجموعة

لا

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

نعم

مجهز للشبكة

لا

صورة عدم وجود إشارة

لا

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 3.0

PBP

لا

PIP

لا

التشغيل عبر URL

لا

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

لا

RS232C Sync

لا

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

نعم

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

نعم (2 علامة فيديو)

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

لا

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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