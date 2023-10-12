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شاشة العرض الفائقة الوضوح (UHD) مقاس 75 بوصة بسطوع 4000 نت التي توضع أمام النافذة

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة العرض الفائقة الوضوح (UHD) مقاس 75 بوصة بسطوع 4000 نت التي توضع أمام النافذة

75XS4G-B

شاشة العرض الفائقة الوضوح (UHD) مقاس 75 بوصة بسطوع 4000 نت التي توضع أمام النافذة

أبرز المحتوى الخاص بك من خلف النافذة عبر القدرة المذهلة على الرؤية

يتم توصيل شاشة العرض التي تعمل على الوجهين بالمتجر، ما يسمح للعملاء بالحصول على معلومات حول العرض الترويجي من الداخل والخارج.

*كل الصور الواردة في هذه الصفحة مُقدَّمة لأغراض التوضيح فقط.

وصِّل رسالتك بقدرة عالية على الرؤية حتى تحت أشعة الشمس القوية

بفضل السطوع الرائع الذي يبلغ 4000 نت** وجودة الصورة الفائقة الوضوح (UHD)، تقدم 75XS4G المحتويات بوضوح وتجذب انتباه الجمهور، وهي أفضل شاشة عرض من حيث توفير الرؤية في الأماكن المفتوحة. تتيح QWP*** رؤية واضحة حتى عند ارتداء المشاهد نظارة شمسية مستقطبة.

على عكس المنتجات الأخرى، يمكن رؤية شاشة العرض 75XS4G بوضوح تحت أشعة الشمس أو في البيئة التي يتم فيها ارتداء النظارات الشمسية.

*يشير "جهاز إل جي التقليدي" إلى شاشة العرض 75XS2E من إل جي.
**مستوى سطوع شاشة العرض 75XS4G: الحد الأقصى 4000 نت، النموذجي 3200 نت
***لوحة ربع موجية

توفير كبير في استهلاك الطاقة

تتميز 75XS4G بترشيد استهلاك الطاقة*، مما يسمح بإدارة فعّالة للتكلفة الإجمالية مع عرض المحتوى بدقة فائقة الوضوح (UHD) حتى مع مستوى السطوع العالي البالغ 4000 نت.

تتميز 75XS4G بقدرة كبيرة على توفير الطاقة، لذا فهي تقدم عرضًا فائق الجودة وتوفر التكلفة في الوقت نفسه.

*يبلغ الحد الأقصى لاستهلاك شاشة العرض 75XS4G للطاقة 790 واط في "وضع التشغيل". قد يختلف الرقم وفقًا للبيئة الفعلية.

تصميم رفيع يمتزج بالمكان

نظرًا لأنه عادة ما يتم تركيب شاشات العرض التي توضع أمام النافذة في الأماكن المغلقة بالقرب من النافذة، فإن التصميم الرفيع لشاشة العرض 75XS4G مفيد لأنه يمكن أن يمتزج بالتصميم الداخلي للمتجر بصورة طبيعية.

يتم تركيب 75XS4G بالقرب من النافذة وتتميز بمستوى عالٍ من القدرة على الانغماس في العرض بسبب حوافها الرفيعة وعرضها.

*يشير "جهاز إل جي التقليدي" إلى شاشة العرض 75XS2E من إل جي

إمكانية استخدام على الوجهين مع كتيفة مخصصة

نظرًا لتصميم الظهر المُسطَّح لشاشة العرض 75XS4G والكتيفة المخصصة*، يمكن لمالك المتجر توصيل شاشة العرض الفائقة الوضوح (UHD) من إل جي** بالظهر بغرض عرض مجموعة متنوعة من المحتوى للعملاء في الخارج والداخل على حد سواء.

باستخدام كتيفة مخصصة، يمكن تركيب شاشة العرض الفائقة الوضوح (UHD) من إل جي المتوافقة مع 75XS4G على الظهر.

*الكتيفة اختيارية.
**شاشات العرض القابلة للتوصيل: سلسلة UH7 مقاس 65/55/49 بوصة، وسلسلة UH5/UM3 مقاس 65/55/49 بوصة من إل جي

نطاق كبير لدرجة حرارة التشغيل

يمكن أن تعمل 75XS4G في درجات حرارة مختلفة تتراوح ما بين 0 و40 درجة مئوية.

شاشة عرض تعمل جيدًا في بيئة تتراوح درجة حرارتها ما بين 0 و40 درجة مئوية.

الطلاء المطابق

يُحسِّن الطلاء المطابق موثوقية لوحة الدائرة ولوحة الطاقة عن طريق حمايتها من الأتربة ومسحوق الحديد والرطوبة وما إلى ذلك.

يُستخدم في 75XS4G لوحة دائرة ولوحة طاقة مطليتان بطلاء مطابق للحماية من الأتربة ومسحوق الحديد والرطوبة وما إلى ذلك.

*الطلاء المطابق: طبقات حماية رقيقة/أغشية تنفيس تعمل على ترشيح بخار الماء والمخلفات الصلبة

أداء فائق مع webOS

يمكن أن يُنفِّذ معالج SoC الرباعي النواة* العديد من المهام في الوقت نفسه بدون مُشغِّل وسائط منفصل. بالإضافة إلى ذلك، يعزز النظام الأساسي webOS 4.1 راحة المستخدم من خلال واجهة المستخدم السهلة الاستخدام والأدوات البسيطة لتطوير التطبيقات.

يتم ترتيب عدد من المهام التي يمكن إجراؤها في الوقت نفسه بسهولة من خلال النظام الأساسي webOS.

*النظام على الشريحة

التحكم في شاشة العرض المتعددة باستخدام ريموت كنترول

تتوفر العديد من عناصر التحكم في الجهاز من خلال منفذي RJ45 وRS-232C، مما يعني أنه يمكن التحكم بسهولة كذلك في شاشات العرض على الوجهين في الوقت نفسه باستخدام ريموت كنترول.

فهو يُشغِّل شاشات عرض تعمل على الوجهين في وقت واحد باستخدام ريموت كنترول واحد.

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التوزيع السهل للمحتوى وتحديث البرنامج

تتميز 75XS4G بتضمنها Wi-Fi وBluetooth وBeacon مما يسهل توزيع المحتوى لاسلكيًا وتحديث البرنامج الثابت. على وجه الخصوص، وباستخدام Beacon وتقنية BLE ‏(Bluetooth المنخفضة الطاقة)، يمكن لمدير المتجر القيام بأنشطة ترويجية متنوعة، مثل تقديم القسائم الترويجية أو معلومات عن المنتج للزائر في الوقت الفعلي.

يتلقى الزائر قسيمة ترويجية في الوقت الفعلي من خلال Wi-Fi وBluetooth وBeacon المضمنة في شاشة العرض.

مراقبة الويب (إدارة التحكم)

يتميز حل المراقبة المستند إلى الويب هذا بسهولة الاستخدام ويوفر للمستخدم الراحة. وهو يتيح للمستخدم الوصول الكامل من أي مكان وفي أي وقت من هاتفه المحمول مع القدرة على الوصول إلى كلٍ من البيانات الحالية والسابقة. ويتيح للمستخدم مراقبة الوحدة وإجراء التعديلات والتحكم في الوحدة عن بُعد في الوقت الفعلي.

يستطيع المستخدم مراقبة شاشات العرض الخاصة به والتحكم فيها من خلال الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.

التركيب الدقيق باستخدام أداة ضبط الاستواء

تم تزويد 75XS4G بـ "أداة ضبط الاستواء" التي توضح للمستخدمين كيفية إمالة الجهاز، بحيث يمكن تركيب شاشة العرض بدقة.

شاشة عرض مُركَّبة من دون إمالة باستخدام أداة ضبط الاستواء.

التنبيه لتوفير الاتجاه الصحيح

تم تزويد 75XS4G بـ "مستشعر أفقي"، حتى يمكن تركيب شاشة العرض بدقة.

من خلال المستشعر الأفقي المتوفر، يمكن إعادة تركيب شاشة العرض في الاتجاه الصحيح إذا تم تركيبها بشكل غير صحيح.

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استكشاف المزيد من قاعات العرض على LG Digital Connect استكشاف
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كل المواصفات

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

لا

الملحقات

أساسية

Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable, Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/Ambient Light Sensor), RS-232C Gender, IR Sheet

اختياري

Double sided Bracket (Landscape&Portrait : WM-B640S)

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

Even bezel : 13.8mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

1816 x 1106 x 285mm

مقبض

نعم

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

1679.2 x 957.6 x 104mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

50Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

600 × 400 مم

الوزن (الرأس)

39.6Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

نعم / لا

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30 °C (Direct Sunlight)

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

2559 BTU/Hr(Typ.), 2696 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

790W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

العادي

750W (Full White) 405W (IEC 62087)

الميزات المخصَّصة - اللمس

الدقة (النوع)

غير متوفر

حجم الكائن المتاح للمس

غير متوفر

واجهة

غير متوفر

نقاط اللمس المتعددة

غير متوفر

دعم نظام التشغيل

غير متوفر

سُمك طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

غير متوفر

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع

4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 68%

نسبة التباين

1,200:1 (Typ.)

نسبة التباين الديناميكي

500,000:1

العمر الافتراضي

50,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

3840 x 2160 (UHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

+IPS / M

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

نعم

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

8ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

75

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 3%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

زجاج حماية

مضاد للانعكاس

غير متوفر

درجة الحماية

غير متوفر

الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)

غير متوفر

مقاومة للكسر

غير متوفر

مقوى / تعزيز كيميائي

غير متوفر

السمك

غير متوفر

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

لا

مخرج الصوت

لا

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

نعم (HDCP 2.2/1.3)

مخرج جهاز العرض

لا

مدخل DVI-D

لا

مخرج السماعة الخارجية

نعم

مدخل HDMI

نعم (2 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2/1.4

مخرج HDMI

نعم

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

نعم

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

لا

Promota

لا

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

لا

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

نعم

مستشعر السطوع التلقائي

نعم

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

نعم

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

16 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

نعم

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

نعم

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

نعم

مزامنة الإضاءة الخلفية

نعم

المنارة

نعم

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

لا

دوران المدخلات الخارجية

نعم

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

نعم

مدير مجموعة

نعم

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

نعم

مجهز للشبكة

نعم

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 4.1

PBP

نعم (2 صورة بجانب صورة)

PIP

نعم

التشغيل عبر URL

نعم

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

نعم

RS232C Sync

نعم

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

نعم

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

نعم (4 علامة فيديو)

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

نعم

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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