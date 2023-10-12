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شاشة العرض الفائقة الوضوح (UHD) مقاس 75 بوصة بسطوع 4000 نت التي توضع أمام النافذة
أبرز المحتوى الخاص بك من خلف النافذة عبر القدرة المذهلة على الرؤية
يتم توصيل شاشة العرض التي تعمل على الوجهين بالمتجر، ما يسمح للعملاء بالحصول على معلومات حول العرض الترويجي من الداخل والخارج.
*كل الصور الواردة في هذه الصفحة مُقدَّمة لأغراض التوضيح فقط.
وصِّل رسالتك بقدرة عالية على الرؤية حتى تحت أشعة الشمس القوية
على عكس المنتجات الأخرى، يمكن رؤية شاشة العرض 75XS4G بوضوح تحت أشعة الشمس أو في البيئة التي يتم فيها ارتداء النظارات الشمسية.
*يشير "جهاز إل جي التقليدي" إلى شاشة العرض 75XS2E من إل جي.
**مستوى سطوع شاشة العرض 75XS4G: الحد الأقصى 4000 نت، النموذجي 3200 نت
***لوحة ربع موجية
توفير كبير في استهلاك الطاقة
تتميز 75XS4G بقدرة كبيرة على توفير الطاقة، لذا فهي تقدم عرضًا فائق الجودة وتوفر التكلفة في الوقت نفسه.
*يبلغ الحد الأقصى لاستهلاك شاشة العرض 75XS4G للطاقة 790 واط في "وضع التشغيل". قد يختلف الرقم وفقًا للبيئة الفعلية.
تصميم رفيع يمتزج بالمكان
يتم تركيب 75XS4G بالقرب من النافذة وتتميز بمستوى عالٍ من القدرة على الانغماس في العرض بسبب حوافها الرفيعة وعرضها.
*يشير "جهاز إل جي التقليدي" إلى شاشة العرض 75XS2E من إل جي
إمكانية استخدام على الوجهين مع كتيفة مخصصة
باستخدام كتيفة مخصصة، يمكن تركيب شاشة العرض الفائقة الوضوح (UHD) من إل جي المتوافقة مع 75XS4G على الظهر.
*الكتيفة اختيارية.
**شاشات العرض القابلة للتوصيل: سلسلة UH7 مقاس 65/55/49 بوصة، وسلسلة UH5/UM3 مقاس 65/55/49 بوصة من إل جي
نطاق كبير لدرجة حرارة التشغيل
شاشة عرض تعمل جيدًا في بيئة تتراوح درجة حرارتها ما بين 0 و40 درجة مئوية.
الطلاء المطابق
يُستخدم في 75XS4G لوحة دائرة ولوحة طاقة مطليتان بطلاء مطابق للحماية من الأتربة ومسحوق الحديد والرطوبة وما إلى ذلك.
*الطلاء المطابق: طبقات حماية رقيقة/أغشية تنفيس تعمل على ترشيح بخار الماء والمخلفات الصلبة
أداء فائق مع webOS
يتم ترتيب عدد من المهام التي يمكن إجراؤها في الوقت نفسه بسهولة من خلال النظام الأساسي webOS.
*النظام على الشريحة
التحكم في شاشة العرض المتعددة باستخدام ريموت كنترول
فهو يُشغِّل شاشات عرض تعمل على الوجهين في وقت واحد باستخدام ريموت كنترول واحد.
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التوزيع السهل للمحتوى وتحديث البرنامج
يتلقى الزائر قسيمة ترويجية في الوقت الفعلي من خلال Wi-Fi وBluetooth وBeacon المضمنة في شاشة العرض.
مراقبة الويب (إدارة التحكم)
يستطيع المستخدم مراقبة شاشات العرض الخاصة به والتحكم فيها من خلال الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.
التركيب الدقيق باستخدام أداة ضبط الاستواء
شاشة عرض مُركَّبة من دون إمالة باستخدام أداة ضبط الاستواء.
التنبيه لتوفير الاتجاه الصحيح
من خلال المستشعر الأفقي المتوفر، يمكن إعادة تركيب شاشة العرض في الاتجاه الصحيح إذا تم تركيبها بشكل غير صحيح.
كل المواصفات
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
سماعة (مُدمجة)
-
لا
-
أساسية
-
Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable, Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/Ambient Light Sensor), RS-232C Gender, IR Sheet
-
اختياري
-
Double sided Bracket (Landscape&Portrait : WM-B640S)
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
-
لون الحواف
-
Black
-
عرض الحواف
-
Even bezel : 13.8mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1816 x 1106 x 285mm
-
مقبض
-
نعم
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1679.2 x 957.6 x 104mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
غير متوفر
-
وزن العبوة
-
50Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
600 × 400 مم
-
الوزن (الرأس)
-
39.6Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
غير متوفر
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
ErP / Energy Star
-
نعم / لا
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 40 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30 °C (Direct Sunlight)
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
لا
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
2559 BTU/Hr(Typ.), 2696 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
-
0.5W
-
الحد الأقصى
-
790W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
العادي
-
750W (Full White) 405W (IEC 62087)
-
الدقة (النوع)
-
غير متوفر
-
حجم الكائن المتاح للمس
-
غير متوفر
-
واجهة
-
غير متوفر
-
نقاط اللمس المتعددة
-
غير متوفر
-
دعم نظام التشغيل
-
غير متوفر
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
-
غير متوفر
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
-
غير متوفر
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
-
غير متوفر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
السطوع
-
4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
-
NTSC 68%
-
نسبة التباين
-
1,200:1 (Typ.)
-
نسبة التباين الديناميكي
-
500,000:1
-
العمر الافتراضي
-
50,000 ساعة (العادي)
-
دقة العرض الأصلية
-
3840 x 2160 (UHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
24/7
-
تقنية لوحة العرض
-
+IPS / M
-
رأسي/أفقي
-
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
نعم
-
معدل التحديث
-
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
-
8ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
75
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 3%
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
مضاد للانعكاس
-
غير متوفر
-
درجة الحماية
-
غير متوفر
-
الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)
-
غير متوفر
-
مقاومة للكسر
-
غير متوفر
-
مقوى / تعزيز كيميائي
-
غير متوفر
-
السمك
-
غير متوفر
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
-
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
-
غير متوفر
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
غير متوفر
-
مدخل صوت
-
لا
-
مخرج الصوت
-
لا
-
ميزة Daisy Chain
-
لا
-
مدخل جهاز العرض
-
نعم (HDCP 2.2/1.3)
-
مخرج جهاز العرض
-
لا
-
مدخل DVI-D
-
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
-
نعم
-
مدخل HDMI
-
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
2.2/1.4
-
مخرج HDMI
-
نعم
-
IR
-
نعم
-
مخرج IR
-
لا
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
-
لا
-
مدخل RS232C
-
نعم
-
مخرج RS232C
-
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
لا
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
-
Connected Care
-
نعم
-
Mobile CMS
-
لا
-
Promota
-
لا
-
SuperSign Cloud
-
لا
-
SuperSign CMS
-
نعم
-
SuperSign Control+
-
نعم
-
Supersign WB
-
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
نعم
-
مستشعر BLU
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
لا
-
مروحة (مُدمج)
-
نعم
-
مستشعر الرطوبة
-
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
16 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
نعم
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مؤشر الطاقة
-
لا
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
-
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
-
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
نعم
-
المنارة
-
نعم
-
صورة شعار التمهيد
-
نعم
-
تعويض السطوع
-
لا
-
شهادة Cisco
-
لا
-
مدير التحكم
-
نعم
-
Crestron Connected
-
لا
-
دوران المدخلات الخارجية
-
نعم
-
تجاوز الأعطال
-
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
نعم
-
مدير مجموعة
-
نعم
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
-
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
نعم
-
مجهز للشبكة
-
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
-
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
webOS 4.1
-
PBP
-
نعم (2 صورة بجانب صورة)
-
PIP
-
نعم
-
التشغيل عبر URL
-
نعم
-
وضع PM
-
نعم
-
Pro:Idiom
-
نعم
-
RS232C Sync
-
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
دوران الشاشة
-
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
نعم
-
تعيين خادم SI
-
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
-
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
-
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
نعم
-
علامة الفيديو
-
نعم (4 علامة فيديو)
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
نعم
-
webRTC
-
نعم
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
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