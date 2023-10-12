شاشة العرض الفائقة الوضوح (UHD) مقاس 75 بوصة بسطوع 4000 نت التي توضع أمام النافذة

يتميز حل المراقبة المستند إلى الويب هذا بسهولة الاستخدام ويوفر للمستخدم الراحة. وهو يتيح للمستخدم الوصول الكامل من أي مكان وفي أي وقت من هاتفه المحمول مع القدرة على الوصول إلى كلٍ من البيانات الحالية والسابقة. ويتيح للمستخدم مراقبة الوحدة وإجراء التعديلات والتحكم في الوحدة عن بُعد في الوقت الفعلي.