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اللافتة الفائقة التمدد

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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اللافتة الفائقة التمدد

86BH5F-M

اللافتة الفائقة التمدد

86BH5F-M

اللافتة الفائقة التمدد، الشاشة العريضة الملائمة لمختلف المساحات 58:9

تعتبر 86BH5F الشاشة الأكثر ملاءمة لعرض أنواع جديدة من الإعلانات والمعلومات المتعددة البكسل بصيغة الشاشة العريضة 58:9. إذ بإمكانها إحياء المساحات غير المستغلة والمتروكة من خلال تركيبها من دون أي عائق.

اللافتة الفائقة التمدد، الشاشة العريضة الملائمة لمختلف المساحات 58:9

* كل الصور في هذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

الصيغة العريضة الممتدة 58:9

الصيغة العريضة الممتدة 58:9

إنها شاشة عريضة فريدة بشريط من النوع 58:9، والذي يوفر مرونة أعلى بكثير لتشغيل المحتوى* مقارنةً بشاشات العرض التقليدية بنسبة 16:9.
دقة Ultra HD ‏(3,840 x‏ 600)

دقة Ultra HD ‏(3,840 x‏ 600)

توفر الدقة Ultra HD تجربة عرض تغمر الحواس مع الألوان الزاهية والصور النقية.
وضع الشاشات المتعددة مع 4PBP

وضع الشاشات المتعددة مع 4PBP

تتيح لك ميزة صورة بجانب صورة (PBP) عرض محتوى متعدد على شاشة واحدة مقسمة حتى أربعة أجزاء. من المفيد والمريح جدًا تقديم إعلانات أو معلومات مختلفة في الوقت نفسه بدون إجراء أية معايرة.
مشهد مُقسَّم يوفر عرضًا يغمر الحواس

مشهد مُقسَّم يوفر عرضًا يغمر الحواس

بإمكان 86BH5F عرض مشهد مُقسَّم حتى 15 × 15. سيكون ذلك أفضل اختيار إذا كنت تريد استخدام شاشة كبيرة أو تقديم مؤثر مرئي قوي لعملائك بطريقة مختلفة.
تصميم حاصل على اعتماد IP5x

تصميم حاصل على اعتماد IP5x

يضمن اعتماد IP5x ضد الغبار الحماية الكاملة للمنتج من الغبار، ما يخلصك من احتمال انخفاض الأداء.
تجربة استخدام سهلة

تجربة استخدام سهلة

تتميز 86BH5F بتجربة استخدام سهلة تعمل على تبسيط تدفقات النهج، وهي تجمع الوظائف المتشابهة معًا، وتستخدم واجهة مستخدم رسومية (GUI) بسيطة لضمان سهولة الاستخدام. عند استخدام الشاشة في الوضع الطولي، يمكن أيضًا ضبط قائمة الخيارات (OSD)* وفقًا لذلك.
إدارة سلسلة التوصيل عبر LAN

إدارة سلسلة التوصيل عبر LAN

باستخدام ميزة شبكة التوصيل، يمكنك تنفيذ الأوامر مثل التحكم، والمراقبة، وتحديث البرنامج الثابت أيضًا.
المراقبة الفورية مع ConnectedCare

المراقبة الفورية مع ConnectedCare

تتوفر الصيانة بصورة أسهل وأسرع مع حل الخدمة السحابي الاختياري ConnectedCare*. إذ يُدير عن بُعد حالة الشاشات في أماكن عمل العملاء من أجل تشخيص الأعطال وتوفير خدمات التحكم عن بُعد، الأمر الذي يدعم التشغيل المستقر لأعمال العملاء.
سوبر ماركت

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LG Digital Connect

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كل المواصفات

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

T/R/L/B : 5.9/4.4/4.4/5.9mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

2290 x 599 x 228mm

مقبض

نعم

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

2158.3 x 348.5 x 81.7mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

38.2Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

600 ×‏ 200 ملم

الوزن (الرأس)

20.5Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

لا

الملحقات

أساسية

Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, DP cable, RS-232C Cable, IR/Light sensor receiver, Manual

اختياري

OPS Kit(KT-OPSF)

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

نعم (Piggyback)

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

YES(EU Only) / NO

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

751 BTU/Hr(Typ.), 819 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

240W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

التوفير الذكي للطاقة (%70)

100W

العادي

220W

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

58:9

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع

500nit (Typ.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,100:1

نسبة التباين الديناميكي

500,000:1

العمر الافتراضي

50,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

3840 x 600 (FHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

تقنية IPS

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

غير متوفر

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

8ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

86

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 3%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

نعم

مخرج الصوت

نعم

ميزة Daisy Chain

إدخال: ‏HDMI، ‏DP، ‏DVI-D / مخرج: مدخل DP

مدخل جهاز العرض

نعم (HDCP 2.2/1.3)

مخرج جهاز العرض

نعم

مدخل DVI-D

نعم (HDCP 1.4)

مخرج السماعة الخارجية

لا

مدخل HDMI

نعم (3 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2/1.4

مخرج HDMI

لا

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

نعم

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

نعم

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(2 لكل وحدة)

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

IP5X

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

نعم

Promota

لا

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

لا

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

نعم

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

لا

مستشعر السطوع التلقائي

نعم

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

نعم

مروحة (مُدمج)

لا

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

8 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

نعم

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

نعم

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

نعم

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

نعم

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

نعم

دوران المدخلات الخارجية

نعم

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

لا

مدير مجموعة

نعم

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

نعم

مجهز للشبكة

لا

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 4.0

PBP

نعم (4 صورة بجانب صورة)

PIP

لا

التشغيل عبر URL

لا

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

لا

RS232C Sync

نعم

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

لا

التوفير الذكي للطاقة

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

نعم

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

لا

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

لا

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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