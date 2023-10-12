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اللافتة الفائقة التمدد
اللافتة الفائقة التمدد، الشاشة العريضة الملائمة لمختلف المساحات 58:9
اللافتة الفائقة التمدد، الشاشة العريضة الملائمة لمختلف المساحات 58:9
* كل الصور في هذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.
كل المواصفات
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
-
لون الحواف
-
Black
-
عرض الحواف
-
T/R/L/B : 5.9/4.4/4.4/5.9mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
2290 x 599 x 228mm
-
مقبض
-
نعم
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
2158.3 x 348.5 x 81.7mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
غير متوفر
-
وزن العبوة
-
38.2Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
600 × 200 ملم
-
الوزن (الرأس)
-
20.5Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
غير متوفر
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
سماعة (مُدمجة)
-
لا
-
أساسية
-
Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, DP cable, RS-232C Cable, IR/Light sensor receiver, Manual
-
اختياري
-
OPS Kit(KT-OPSF)
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
نعم (Piggyback)
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
ErP / Energy Star
-
YES(EU Only) / NO
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 40 °C
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
751 BTU/Hr(Typ.), 819 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
-
0.5W
-
الحد الأقصى
-
240W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
-
100W
-
العادي
-
220W
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
58:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
السطوع
-
500nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
-
NTSC 72%
-
نسبة التباين
-
1,100:1
-
نسبة التباين الديناميكي
-
500,000:1
-
العمر الافتراضي
-
50,000 ساعة (العادي)
-
دقة العرض الأصلية
-
3840 x 600 (FHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
24/7
-
تقنية لوحة العرض
-
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
-
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
غير متوفر
-
معدل التحديث
-
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
-
8ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
86
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 3%
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
مدخل صوت
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
نعم
-
ميزة Daisy Chain
-
إدخال: HDMI، DP، DVI-D / مخرج: مدخل DP
-
مدخل جهاز العرض
-
نعم (HDCP 2.2/1.3)
-
مخرج جهاز العرض
-
نعم
-
مدخل DVI-D
-
نعم (HDCP 1.4)
-
مخرج السماعة الخارجية
-
لا
-
مدخل HDMI
-
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
2.2/1.4
-
مخرج HDMI
-
لا
-
IR
-
نعم
-
مخرج IR
-
لا
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
-
نعم
-
مدخل RS232C
-
نعم
-
مخرج RS232C
-
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
لا
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (2 لكل وحدة)
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
-
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
-
IP5X
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
غير متوفر
-
Connected Care
-
نعم
-
Mobile CMS
-
نعم
-
Promota
-
لا
-
SuperSign Cloud
-
لا
-
SuperSign CMS
-
لا
-
SuperSign Control+
-
نعم
-
Supersign WB
-
نعم
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
نعم
-
مستشعر BLU
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
نعم
-
مروحة (مُدمج)
-
لا
-
مستشعر الرطوبة
-
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
8 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
نعم
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مؤشر الطاقة
-
لا
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
-
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
-
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
لا
-
المنارة
-
نعم
-
صورة شعار التمهيد
-
نعم
-
تعويض السطوع
-
لا
-
شهادة Cisco
-
لا
-
مدير التحكم
-
نعم
-
Crestron Connected
-
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
-
نعم
-
تجاوز الأعطال
-
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
لا
-
مدير مجموعة
-
نعم
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
-
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
نعم
-
مجهز للشبكة
-
لا
-
صورة عدم وجود إشارة
-
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
webOS 4.0
-
PBP
-
نعم (4 صورة بجانب صورة)
-
PIP
-
لا
-
التشغيل عبر URL
-
لا
-
وضع PM
-
نعم
-
Pro:Idiom
-
لا
-
RS232C Sync
-
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
دوران الشاشة
-
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
نعم
-
تعيين خادم SI
-
لا
-
التوفير الذكي للطاقة
-
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
-
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
-
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
نعم
-
علامة الفيديو
-
لا
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
نعم
-
webRTC
-
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
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