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فئات TN3F

المواصفات

الدعم

Resource

فئات TN3F

86TN3F-B

فئات TN3F

طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

85.6

تكنولوجيا اللوحة

IPS

النوع الذي يعمل بتقنية الإضاءة الخلفية

الحافة

نسبة العرض

16 : 9

الدقة الأصلية

3,840 × 2,160 (UHD)

السطوع (النوع، شمعة/م²، عرض/زجاج الحماية)

350

نسبة التباين

1,000:1

زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

178 × 178

التحكم في وقت الاستجابة

8 مللي ثانية (G to G)

العمر الافتراضي (النوع)

50,000 ساعة (النوع)

ساعات التشغيل

16Hr

الاتجاه

الأفقي

الاتصال

صوت/صورة

HDMI (3), DP, DVI-D, USB

تحكم خارجي

مدخل/مخرج RS232C

USB

USB 2.0 (2)، USB النوع ج (USB2.0) ،مخرج اللمس (USB2.0، النوع ب)

المواصفات الفنية

لون الحافة

أسود

عرض الحافة:

المدى (علوي/أيسر/أيمن/سفلي): 28.8ملم

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

1952.6 × 1164.1 × 86.4ملم

الوزن (الرأس)

66.7 كجم

أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)

2190 × 1470 × 371ملم

الوزن بعد التعبئة

96.4كجم

المقبض

نعم

واجهة تركيب قياسية VESA™

600 × 400

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

الطاقة

إمداد الطاقة

100-240فولت~, 50/60هرتز

نوع البطارية

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة (النوع/الحد الأقصى)

360واط/420واط

الصوت

مكبر الصوت

مدمج (10واط/قناة)

قياسي(شهادة)

الأمان

CB / NRTL

EMC

FCC الفئة "A" / CE / KC

التوافق مع مشغل الوسائط

متوافقة مع نوع OPS

نعم

اختياري

مجموعة OPS (KT-OPSF)

الملحقات

الأساسية

جهاز التحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، HDMI (3M)، كتيب اللوائح، وصلة الهاتف إلى RS232C، قلم اللمس (2 لكل وحدة، بما في ذلك البطارية 2 لكل وحدة)، طرف القلم (12 لكل وحدة)، طرف المزيل (2 لكل وحدة)، كابل USB من النوع ج، مرشح فيريت أساسي

الميزات الخاصة

تطبيق IDB

نعم

مواصفات اللمس

النوع الذي يعمل باللمس

الخلية الداخلية

حجم الجسم المتاح للمس

Ø5 ملم ↑

وقت الاستجابة (حاسوب مكتبي يعمل بنظام ويندوز 10)

70مللي ثانية)

الدقة

1.5 سم

الواجهة:

USB 2.0

سُمك زجاج الحماية

1.85T (مكافح للوهج)

نفاذية زجاج الحماية

88%

نظام تشغيل يدعم

ويندوز 7 بروفيشنال، ويندوز 8، ويندوز 10

نقاط اللمس المتعددة:

الإصبع: 20 نقطة بحد أقصى (ويندوز)، الإصبع: 10 نقاط بحدث أقصى (webOS)، القلم النشط: 2 نقطة بحد أقصى

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