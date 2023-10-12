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فئات TN3F
كل المواصفات
-
حجم الشاشة
-
85.6
-
تكنولوجيا اللوحة
-
IPS
-
النوع الذي يعمل بتقنية الإضاءة الخلفية
-
الحافة
-
نسبة العرض
-
16 : 9
-
الدقة الأصلية
-
3,840 × 2,160 (UHD)
-
السطوع (النوع، شمعة/م²، عرض/زجاج الحماية)
-
350
-
نسبة التباين
-
1,000:1
-
زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)
-
178 × 178
-
التحكم في وقت الاستجابة
-
8 مللي ثانية (G to G)
-
العمر الافتراضي (النوع)
-
50,000 ساعة (النوع)
-
ساعات التشغيل
-
16Hr
-
الاتجاه
-
الأفقي
-
صوت/صورة
-
HDMI (3), DP, DVI-D, USB
-
تحكم خارجي
-
مدخل/مخرج RS232C
-
USB
-
USB 2.0 (2)، USB النوع ج (USB2.0) ،مخرج اللمس (USB2.0، النوع ب)
-
لون الحافة
-
أسود
-
عرض الحافة:
-
المدى (علوي/أيسر/أيمن/سفلي): 28.8ملم
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
-
1952.6 × 1164.1 × 86.4ملم
-
الوزن (الرأس)
-
66.7 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)
-
2190 × 1470 × 371ملم
-
الوزن بعد التعبئة
-
96.4كجم
-
المقبض
-
نعم
-
واجهة تركيب قياسية VESA™
-
600 × 400
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
-
10 إلى 80 %
-
إمداد الطاقة
-
100-240فولت~, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
-
طاقة مدمجة
-
استهلاك الطاقة (النوع/الحد الأقصى)
-
360واط/420واط
-
مكبر الصوت
-
مدمج (10واط/قناة)
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
EMC
-
FCC الفئة "A" / CE / KC
-
متوافقة مع نوع OPS
-
نعم
-
اختياري
-
مجموعة OPS (KT-OPSF)
-
الأساسية
-
جهاز التحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، HDMI (3M)، كتيب اللوائح، وصلة الهاتف إلى RS232C، قلم اللمس (2 لكل وحدة، بما في ذلك البطارية 2 لكل وحدة)، طرف القلم (12 لكل وحدة)، طرف المزيل (2 لكل وحدة)، كابل USB من النوع ج، مرشح فيريت أساسي
-
تطبيق IDB
-
نعم
-
النوع الذي يعمل باللمس
-
الخلية الداخلية
-
حجم الجسم المتاح للمس
-
Ø5 ملم ↑
-
وقت الاستجابة (حاسوب مكتبي يعمل بنظام ويندوز 10)
-
70مللي ثانية)
-
الدقة
-
1.5 سم
-
الواجهة:
-
USB 2.0
-
سُمك زجاج الحماية
-
1.85T (مكافح للوهج)
-
نفاذية زجاج الحماية
-
88%
-
نظام تشغيل يدعم
-
ويندوز 7 بروفيشنال، ويندوز 8، ويندوز 10
-
نقاط اللمس المتعددة:
-
الإصبع: 20 نقطة بحد أقصى (ويندوز)، الإصبع: 10 نقاط بحدث أقصى (webOS)، القلم النشط: 2 نقطة بحد أقصى
-
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