جهاز التحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، HDMI (3M)، كتيب اللوائح، وصلة الهاتف إلى RS232C، قلم اللمس (2 لكل وحدة، بما في ذلك البطارية 2 لكل وحدة)، طرف القلم (12 لكل وحدة)، طرف المزيل (2 لكل وحدة)، كابل USB من النوع ج، مرشح فيريت أساسي