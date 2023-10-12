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شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة

110UM5J-B

شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة

Front view with infill image

شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة

رجل يشاهد إعلانا على شاشة كبيرة بمتجر رياضي.

*جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.

تصميم رقيق

نظرًا لكون الشاشة بالغة الرقة، يُنصح بتركيبها في وضع ملامس للجدار. بالإضافة إلى ذلك، تزيد الشاشة من تجربة المشاهدة الغامرة وتوفر تصميمًا متطورًا يحسن ديكور مساحة التثبيت.

يبلغ حجم حافة شاشة UM5J 17 ملم. كما يبلغ عمق شاشة UM5J 98 بوصة 79.5 ملم، و110بوصة 99 ملم.

دقة عالية فائقة

توفر تجربة مشاهدة غامرة بجودة صورة أعلى 4 مرات مقارنة مع FHD.

تقارن هذه الصورة وتوضح الفرق بين دقة FHD ودقة UHD. توضح الصورة أن دقة شاشة UHD أعلى 4 مرات مقارنة بدقة FHD، وبالتالي يمكن مشاهدة محتويات ذات ألوان أكثر حيوية.

سماعة مدمجة

يتم إثراء المحتويات بالتأثيرات الصوتية من مكبرات الصوت المدمجة دون الحاجة إلى شراء أو تثبيت مكبرات صوت خارجية.

تتضمن إحدى اللافتات المثبتة على الجدار مكبر صوت مدمج يوفر صوتاً ثرياً.

*دعم مكبر الصوت الداخلي المدمج (أيسر / أيمن بحد أقصى 10 واط)

سطوع عالي

بفضل السطوع الرائع 500 شمعة/ م² تتسم شاشات سلسلة UM5J بوضوح محتويات يجذب انتباه الجمهور مما يجعلها لافتات رائعة لأسواق التجزئة والأسواق التعاونية.

يبلغ سطوع شاشات UM5J 500 شمعة للمتر المربع، وهو ما يجعلها مرئية بكل وضوح، حتى في ظل البيئات التي تتميز بإضاءة قوية.

دعم أوامر HDMI CEC

يتيح لك ذلك استخدام وحدة التحكم عن بُعد من إل جي للتحكم في الوظائف الأساسية لأجهزة HDMI المتصلة.

تتميز شاشات UM5J بوظيفة HDMI-CEC، التي يمكن من خلالها تشغيل الأجهزة الأخرى المتصلة بالتلفزيون بكل سهولة باستخدام وحدة إل جي للتحكم عن بعد عند توصيل HDMI.

*قد يختلف شكل مشغل وسائط وجهاز التحكم عن بعد من إل جي عما هو موضح بالصور.

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كل المواصفات

الصوت

سماعة (مُدمجة)

نعم (10 واط × 2)

الملحقات

أساسية

LG Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Manual

اختياري

لا

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

T/B/L/R: 17mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

2680 x 1730 x 320mm

مقبض

لا

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

2474 x 1408 x 99mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

110Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

1500 x 600 mm

الوزن (الرأس)

80Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE Class "A"

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

YES(NewErP) / NO

الأمان

UL / CB

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

1774 BTU/Hr(Typ.), 2047 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

غير متوفر

الحد الأقصى

600W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

التوفير الذكي للطاقة (%70)

غير متوفر

العادي

520W

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع

500nit (Typ.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

DCI 85%

نسبة التباين

1,200:1

نسبة التباين الديناميكي

1,000,000:1

العمر الافتراضي

30,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

3840 x 2160 (UHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

16/7

تقنية لوحة العرض

تقنية IPS

رأسي/أفقي

لا/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

غير متوفر

معدل التحديث

120 هرتز

زمن الاستجابة

8ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

110

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 1%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

غير متوفر

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

لا

مخرج الصوت

نعم

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

لا

مخرج جهاز العرض

لا

مدخل DVI-D

لا

مخرج السماعة الخارجية

لا

مدخل HDMI

نعم (3 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2/1.4

مخرج HDMI

لا

IR

لا

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

لا

مخرج RS232C

لا

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(2 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

لا

Promota

لا

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

لا

SuperSign Control+

لا

Supersign WB

لا

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

لا

مستشعر السطوع التلقائي

لا

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

لا

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

16 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

نعم

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

نعم

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

لا

Wi-Fi/BT (مُدمج)

نعم

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

لا

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

لا

صورة شعار التمهيد

لا

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

لا

Crestron Connected

لا

دوران المدخلات الخارجية

لا

تجاوز الأعطال

لا

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

لا

مدير مجموعة

لا

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

لا

جدولة المحتويات المحلية

لا

مزامنة الشبكة المحلية

لا

مجهز للشبكة

لا

صورة عدم وجود إشارة

لا

إصدار نظام التشغيل (webOS)

لا تعمل بنظام webOS

PBP

لا

PIP

لا

التشغيل عبر URL

لا

وضع PM

لا

Pro:Idiom

لا

RS232C Sync

لا

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

لا

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

لا

تعيين خادم SI

لا

التوفير الذكي للطاقة

لا

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

لا

إرسال الحالة بالبريد

لا

تعيين وضع اللوحات

لا

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

لا

علامة الفيديو

لا

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

لا

webRTC

لا

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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