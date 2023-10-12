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شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة
شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة
رجل يشاهد إعلانا على شاشة كبيرة بمتجر رياضي.
*جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.
تصميم رقيق
يبلغ حجم حافة شاشة UM5J 17 ملم. كما يبلغ عمق شاشة UM5J 98 بوصة 79.5 ملم، و110بوصة 99 ملم.
دقة عالية فائقة
تقارن هذه الصورة وتوضح الفرق بين دقة FHD ودقة UHD. توضح الصورة أن دقة شاشة UHD أعلى 4 مرات مقارنة بدقة FHD، وبالتالي يمكن مشاهدة محتويات ذات ألوان أكثر حيوية.
سماعة مدمجة
تتضمن إحدى اللافتات المثبتة على الجدار مكبر صوت مدمج يوفر صوتاً ثرياً.
*دعم مكبر الصوت الداخلي المدمج (أيسر / أيمن بحد أقصى 10 واط)
سطوع عالي
يبلغ سطوع شاشات UM5J 500 شمعة للمتر المربع، وهو ما يجعلها مرئية بكل وضوح، حتى في ظل البيئات التي تتميز بإضاءة قوية.
دعم أوامر HDMI CEC
تتميز شاشات UM5J بوظيفة HDMI-CEC، التي يمكن من خلالها تشغيل الأجهزة الأخرى المتصلة بالتلفزيون بكل سهولة باستخدام وحدة إل جي للتحكم عن بعد عند توصيل HDMI.
*قد يختلف شكل مشغل وسائط وجهاز التحكم عن بعد من إل جي عما هو موضح بالصور.
كل المواصفات
-
سماعة (مُدمجة)
-
نعم (10 واط × 2)
-
أساسية
-
LG Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Manual
-
اختياري
-
لا
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
-
لون الحواف
-
Black
-
عرض الحواف
-
T/B/L/R: 17mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
2680 x 1730 x 320mm
-
مقبض
-
لا
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
2474 x 1408 x 99mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
غير متوفر
-
وزن العبوة
-
110Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
1500 x 600 mm
-
الوزن (الرأس)
-
80Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
غير متوفر
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 40 °C
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
لا
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE Class "A"
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
ErP / Energy Star
-
YES(NewErP) / NO
-
الأمان
-
UL / CB
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
1774 BTU/Hr(Typ.), 2047 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
-
غير متوفر
-
الحد الأقصى
-
600W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
-
غير متوفر
-
العادي
-
520W
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
السطوع
-
500nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
-
DCI 85%
-
نسبة التباين
-
1,200:1
-
نسبة التباين الديناميكي
-
1,000,000:1
-
العمر الافتراضي
-
30,000 ساعة (العادي)
-
دقة العرض الأصلية
-
3840 x 2160 (UHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
16/7
-
تقنية لوحة العرض
-
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
-
لا/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
غير متوفر
-
معدل التحديث
-
120 هرتز
-
زمن الاستجابة
-
8ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
110
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 1%
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
-
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
-
غير متوفر
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
غير متوفر
-
مدخل صوت
-
لا
-
مخرج الصوت
-
نعم
-
ميزة Daisy Chain
-
لا
-
مدخل جهاز العرض
-
لا
-
مخرج جهاز العرض
-
لا
-
مدخل DVI-D
-
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
-
لا
-
مدخل HDMI
-
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
2.2/1.4
-
مخرج HDMI
-
لا
-
IR
-
لا
-
مخرج IR
-
لا
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
-
لا
-
مدخل RS232C
-
لا
-
مخرج RS232C
-
لا
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
لا
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (2 لكل وحدة)
-
Connected Care
-
نعم
-
Mobile CMS
-
لا
-
Promota
-
لا
-
SuperSign Cloud
-
لا
-
SuperSign CMS
-
لا
-
SuperSign Control+
-
لا
-
Supersign WB
-
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
لا
-
مستشعر BLU
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
لا
-
مروحة (مُدمج)
-
لا
-
مستشعر الرطوبة
-
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
16 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
نعم
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مؤشر الطاقة
-
نعم
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
-
لا
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
-
لا
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
لا
-
المنارة
-
لا
-
صورة شعار التمهيد
-
لا
-
تعويض السطوع
-
لا
-
شهادة Cisco
-
لا
-
مدير التحكم
-
لا
-
Crestron Connected
-
لا
-
دوران المدخلات الخارجية
-
لا
-
تجاوز الأعطال
-
لا
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
لا
-
مدير مجموعة
-
لا
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
طريقة ISM
-
لا
-
جدولة المحتويات المحلية
-
لا
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
لا
-
مجهز للشبكة
-
لا
-
صورة عدم وجود إشارة
-
لا
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
لا تعمل بنظام webOS
-
PBP
-
لا
-
PIP
-
لا
-
التشغيل عبر URL
-
لا
-
وضع PM
-
لا
-
Pro:Idiom
-
لا
-
RS232C Sync
-
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
دوران الشاشة
-
لا
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
لا
-
تعيين خادم SI
-
لا
-
التوفير الذكي للطاقة
-
لا
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
لا
-
إرسال الحالة بالبريد
-
لا
-
تعيين وضع اللوحات
-
لا
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
لا
-
علامة الفيديو
-
لا
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
لا
-
webRTC
-
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
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