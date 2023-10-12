لافتة قياسية 22 بوصة

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منصة اللافتات الذكية
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الترويج في الوقت الحقيقي
حل لاسلكي
تعمل 22SM3G كجهاز توجيه افتراضي إذ
يمكن استخدامها كنقطة اتصال لاسلكية لأجهزة الهاتف
* قد يختلف توافر خدمة "رعاية اللافتات 365 يوم" حسب المنطقة، لذا يرجى الاتصال بممثل مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
كل المواصفات
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
سماعة (مُدمجة)
-
نعم (1 واط x 2)
-
أساسية
-
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender, External IR, IR Sheet
-
اختياري
-
لا
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
-
لون الحواف
-
Black
-
عرض الحواف
-
Even bezel : 16.3mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
565.0 x 357.0 x 103.0mm
-
مقبض
-
لا
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
510.3 x 302.1 x 53.8mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
غير متوفر
-
وزن العبوة
-
4.74Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
100 × 100 ملم
-
الوزن (الرأس)
-
3.34Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
غير متوفر
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
ErP / Energy Star
-
لا / لا
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 40 °C
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
لا
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
103 BTU/Hr(Typ.), 113 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
-
0.5W(WOL Off), 3.2W(WOL On)
-
الحد الأقصى
-
33W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
-
15W±5%
-
العادي
-
30W
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
السطوع
-
250nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
16.7 مليون لون
-
التدرج اللوني
-
BT709 95%
-
نسبة التباين
-
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
-
400,000:1
-
العمر الافتراضي
-
30,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
دقة العرض الأصلية
-
1920 x 1080 (FHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
16/7
-
تقنية لوحة العرض
-
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
-
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
غير متوفر
-
معدل التحديث
-
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
-
14ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
21.5
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 25%
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
مدخل صوت
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
لا
-
ميزة Daisy Chain
-
لا
-
مدخل جهاز العرض
-
لا
-
مخرج جهاز العرض
-
لا
-
مدخل DVI-D
-
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
-
لا
-
مدخل HDMI
-
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
2.2
-
مخرج HDMI
-
لا
-
IR
-
نعم
-
مخرج IR
-
لا
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
-
لا
-
مدخل RS232C
-
نعم
-
مخرج RS232C
-
لا
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
لا
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
-
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
-
غير متوفر
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
غير متوفر
-
Connected Care
-
نعم
-
Mobile CMS
-
لا
-
Promota
-
لا
-
SuperSign Cloud
-
لا
-
SuperSign CMS
-
نعم
-
SuperSign Control+
-
نعم
-
Supersign WB
-
نعم
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
لا
-
مستشعر BLU
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
لا
-
مروحة (مُدمج)
-
لا
-
مستشعر الرطوبة
-
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
8 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
نعم
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مؤشر الطاقة
-
لا
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
-
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
-
لا
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
لا
-
المنارة
-
نعم
-
صورة شعار التمهيد
-
نعم
-
تعويض السطوع
-
لا
-
شهادة Cisco
-
لا
-
مدير التحكم
-
نعم
-
Crestron Connected
-
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
-
نعم
-
تجاوز الأعطال
-
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
نعم
-
مدير مجموعة
-
نعم
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
-
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
لا
-
مجهز للشبكة
-
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
-
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
webOS 4.1
-
PBP
-
نعم (2 صورة بجانب صورة)
-
PIP
-
نعم
-
التشغيل عبر URL
-
نعم
-
وضع PM
-
نعم
-
Pro:Idiom
-
نعم
-
RS232C Sync
-
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
دوران الشاشة
-
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
نعم
-
تعيين خادم SI
-
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
-
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
-
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
-
لا
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
نعم
-
علامة الفيديو
-
نعم (2 علامة فيديو)
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
نعم
-
webRTC
-
نعم
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
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