لافتة قياسية 22 بوصة

بإمكان النظام المحمل على رقاقة (SoC) المدمج رباعي النواة تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. علاوة على ذلك، تعزز منصة لافتات webOS الذكية من إل جي راحة المستخدم عبر واجهة المستخدم الرسومية البديهية والأدوات البسيط لتطوير التطبيق.