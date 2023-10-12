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لافتة قياسية 22 بوصة

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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لافتة قياسية 22 بوصة

22SM3G-B

لافتة قياسية 22 بوصة

(1)
لافتات ٢٢ بوصة مع مساحات للاستخدام التجاري

لافتات ٢٢ بوصة مع مساحات للاستخدام التجاري

توفر 22SM3G المعلومات وتنفذ دليلًا بطرق أكثر فعالية في مختلف المساحات التجارية، والتي توفر حلًا أكثر ملاءمة بفضل نظامها الأساسي webOS المحدث.
منصة اللافتات الذكية
منصة اللافتات الذكية

الأداء العالي لـ SoC مع webOS

بإمكان النظام المحمل على رقاقة (SoC) المدمج رباعي النواة تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. علاوة على ذلك، تعزز منصة لافتات webOS الذكية من إل جي راحة المستخدم عبر واجهة المستخدم الرسومية البديهية والأدوات البسيط لتطوير التطبيق.
منصة اللافتات الذكية
منصة اللافتات الذكية

مجموعة واسعة من الواجهات

من خلال واجهاتها المتنوعة، يمكن للمستخدمين توصيل الشاشة بمصادر مختلفة للاستخدام الأمثل. أيضًا، تدعم وظيفة حالات التعطل المستخدمين الذين يقومون بإعداد مصادر النسخ الاحتياطي في حالة حدوث خطأ غير متوقع.
منصة اللافتات الذكية
منصة اللافتات الذكية

توصيل وتشغيل USB

يدعم 22SM3G ميزة توصيل وتشغيل USB، بحيث يمكن للمستخدمين ضبط تشغيل المحتوى بسهولة باستخدام USB.

منصة اللافتات الذكية

مشاركة المحتويات

يُعد انعكاس المحتوى بين الأجهزة أكثر راحة عبر شبكة Wi-Fi.

الترويج في الوقت الحقيقي

باستخدام Beacon وBLE (طاقة Bluetooth منخفضة)، يمكن لمديري المحلات تقديم كوبونات ومعلومات في الوقت الفعلي.

حل لاسلكي

تعمل 22SM3G كجهاز توجيه افتراضي إذ
يمكن استخدامها كنقطة اتصال لاسلكية لأجهزة الهاتف

الكفاءة التشغيلية
الكفاءة التشغيلية

خدمة فورية بعد البيع مع لافتات LG Signage365Care

تصبح الصيانة أسهل وأسرع مع العناية بـلافتات Signage365Care*، وهو حل الخدمة السحابية الذي توفره خدمة LG. فهي تدير حالة الشاشات في أماكن العميل عن بعد لتشخيص الأعطال وخدمات التحكم عن بعد، مما يضمن التشغيل المستقر لأعمال العميل.

* قد يختلف توافر خدمة "رعاية اللافتات 365 يوم" حسب المنطقة، لذا يرجى الاتصال بممثل مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

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كل المواصفات

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

نعم (1 واط ‎x ‏2)

الملحقات

أساسية

Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender, External IR, IR Sheet

اختياري

لا

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

Even bezel : 16.3mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

565.0 x 357.0 x 103.0mm

مقبض

لا

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

510.3 x 302.1 x 53.8mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

4.74Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

100 × 100 ملم

الوزن (الرأس)

3.34Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

لا / لا

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

103 BTU/Hr(Typ.), 113 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W(WOL Off), 3.2W(WOL On)

الحد الأقصى

33W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

التوفير الذكي للطاقة (%70)

15W±5%

العادي

30W

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

السطوع

250nit (Typ.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

16.7 مليون لون

التدرج اللوني

BT709 95%

نسبة التباين

1,000:1

نسبة التباين الديناميكي

400,000:1

العمر الافتراضي

30,000 ساعة (الحد الأدنى)

دقة العرض الأصلية

1920 x 1080 (FHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

16/7

تقنية لوحة العرض

تقنية IPS

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

غير متوفر

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

14ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

21.5

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 25%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

نعم

مخرج الصوت

لا

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

لا

مخرج جهاز العرض

لا

مدخل DVI-D

لا

مخرج السماعة الخارجية

لا

مدخل HDMI

نعم (2 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2

مخرج HDMI

لا

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

لا

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

غير متوفر

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

لا

Promota

لا

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

نعم

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

لا

مستشعر السطوع التلقائي

لا

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

لا

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

8 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

نعم

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

نعم

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

لا

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

نعم

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

نعم

دوران المدخلات الخارجية

نعم

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

نعم

مدير مجموعة

نعم

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

لا

مجهز للشبكة

نعم

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 4.1

PBP

نعم (2 صورة بجانب صورة)

PIP

نعم

التشغيل عبر URL

نعم

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

نعم

RS232C Sync

لا

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

نعم

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

التوفير الذكي للطاقة

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

لا

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

نعم (2 علامة فيديو)

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

نعم

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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