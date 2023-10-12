شاشة FHD خارجية مصنفة حسب IP بقدرة 1,500 nit

هذا حل للمراقبة عبر شبكة الإنترنت، والذي يوفر للمستخدم سهولة التحكم. يتيح للمستخدمين الوصول الكامل من أي مكان وفي أي وقت من هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر طالما أنهم متصلون بشبكة مع إمكانية الوصول إلى البيانات الحالية والسابقة. يسمح للمستخدمين بمراقبة الوحدة وإجراء أي تعديلات والتحكم فيها عن بُعد في الوقت الفعلي.

