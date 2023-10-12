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شاشة FHD خارجية مصنفة حسب IP بقدرة 1,500 nit

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة FHD خارجية مصنفة حسب IP بقدرة 1,500 nit

22XE1J-B

شاشة FHD خارجية مصنفة حسب IP بقدرة 1,500 nit

22XE1J-B

شاشة خارجية متعددة الاستخدامات تناسب أعمالك

إعلانات إطارات تظهر على 22XE1J مثبتة على الجزء العلوي من زيت تشحيم الغاز. سيدة تدخل مقهى تنظر إلى الإعلان الموجود على 22XE1J المثبت على جدار المبنى.

*جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

تتميز 22XE1J بطلاء تشكيلي يجعلها مقاومة للأتربة والملوحة في الرطوبة.

الطلاء التشكيلي

يعمل الطلاء التشكيلي* على تحسين كفاءة لوحة الدوائر ولوحة الطاقة عن طريق حمايتها من الغبار وبرادة الحديد والرطوبة وما إلى ذلك.
يمكن لشاشة 22XE1J ضبط سطوعها تلقائيًا وفقًا للإضاءة المحيطة.

التحكم الذكي في السطوع

يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا حسب الإضاءة المحيطة. يزيد السطوع في الضوء لتحسين الرؤية، بينما يقل في الظلام لإدارة الطاقة بكفاءة.

أداء عالٍ مع webOS

يمكن لـ Quad Core SoC* تنفيذ عدة مهام في الوقت نفسه دون مشغل وسائط منفصل. بالإضافة إلى ذلك، تعزز منصة webOS 4.1 راحة المستخدم من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وأدوات بسيطة لتطوير التطبيقات.

يتم ترتيب عدد من المهام التي يمكن إجراؤها في وقت واحد بسهولة من خلال منصة web OS.

*نظام على رقاقة.

سهولة توزيع المحتوى
وتحديث البرمجيات

تتميز 22XE1J بشبكة واي فاي مدمجة، وبلوتوث، وBeacon، ما يسهل توزيع المحتوى لاسلكيًا وتحديث البرامج الثابتة. باستخدام Beacon وBLE ‏(‏البلوتوث منخفض الطاقة) تحديدًا، يمكن لمدير المتجر القيام بأنشطة ترويجية متنوعة، مثل تقديم كوبونات ترويجية أو معلومات عن المنتج للزائر في الوقت الفعلي.

يمكن لمالك المتجر بسهولة توزيع المحتوى وتحديث البرامج الثابتة باستخدام اتصال لاسلكي مثل واي فاي أو البلوتوث.

*قد يختلف أداء جهاز الواي فاي حسب جهاز التوجيه والظروف.

مراقبة الويب
(مدير التحكم)

هذا حل للمراقبة عبر شبكة الإنترنت، والذي يوفر للمستخدم سهولة التحكم. يتيح للمستخدمين الوصول الكامل من أي مكان وفي أي وقت من هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر طالما أنهم متصلون بشبكة مع إمكانية الوصول إلى البيانات الحالية والسابقة. يسمح للمستخدمين بمراقبة الوحدة وإجراء أي تعديلات والتحكم فيها عن بُعد في الوقت الفعلي.

يمكن للمستخدم مراقبة شاشاته والتحكم فيها من خلال الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.

خدمة ConnectedCare من LG في الوقت الفعلي

أصبحت الصيانة سهلة وسريعة مع خدمة LG ConnectedCare الاختيارية*، وهي حل خدمة سحابية توفره LG. حيث تدير عن بُعد حالة الشاشات في أماكن عمل العملاء من أجل تشخيص الأعطال وتوفير خدمات التحكم عن بُعد، الأمر الذي يدعم التشغيل المستقر لأعمال العملاء.

يراقب موظف LG عن بُعد سلسلة 22XE1J المثبتة في مكان مختلف باستخدام حل مراقبة LG القائم على السحابة.

*يختلف مدى توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة ، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا يرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

 

طباعة

كل المواصفات

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

38.3mm(R/L), 24.0mm(T/B)

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

632 x 394 x 187mm

مقبض

لا

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

557.3 x 319.8 x 65mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

10Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

100 × 100 ملم

الوزن (الرأس)

8.3Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

لا

الملحقات

أساسية

Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, Manual (EIG, IG), RS-232C Gender

اختياري

لا

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

5 % to 100 %

درجة حرارة التشغيل

-30 °C to 50 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

نعم / لا

الأمان

CB / NRTL

الميزات المخصَّصة - اللمس

الدقة (النوع)

غير متوفر

حجم الكائن المتاح للمس

غير متوفر

واجهة

غير متوفر

نقاط اللمس المتعددة

غير متوفر

دعم نظام التشغيل

غير متوفر

سُمك طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

غير متوفر

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

290 BTU/Hr(Typ.), 392 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

115W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

العادي

85W (Full White) 36W (IEC 62087)

زجاج حماية

مضاد للانعكاس

نعم

درجة الحماية

غير متوفر

الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)

نعم

مقاومة للكسر

نعم

مقوى / تعزيز كيميائي

تقوية بالتعديل الحراري

السمك

2mm

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

السطوع

1,500nit (Typ., with Glass)

عمق الألوان (عدد الألوان)

16.7 مليون لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,000:1 (Typ.)

نسبة التباين الديناميكي

800,000:1

العمر الافتراضي

70,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

1920 x 1080 (FHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

IPS (AHVA)

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

نعم

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

25ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

21.5

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 25%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

نعم

تصنيف الحماية IP

IP56

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

Max. 15 degree

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

لا

مخرج الصوت

لا

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

لا

مخرج جهاز العرض

لا

مدخل DVI-D

لا

مخرج السماعة الخارجية

نعم

مدخل HDMI

نعم (2 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2/1.4

مخرج HDMI

لا

IR

لا

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

لا

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

لا

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

لا

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

نعم

مستشعر السطوع التلقائي

نعم

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

نعم

مستشعر الرطوبة

نعم

الذاكرة الداخلية (eMMC)

16 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

لا

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

نعم

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

نعم

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

لا

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

لا

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

لا

دوران المدخلات الخارجية

نعم

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

نعم

مدير مجموعة

نعم

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

نعم

مجهز للشبكة

نعم

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 4.1

PBP

لا

PIP

لا

التشغيل عبر URL

نعم

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

نعم

RS232C Sync

لا

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

لا

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

نعم (4 علامة فيديو)

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

نعم

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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