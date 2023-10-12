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سلسلة SH7DD

المواصفات

الدعم

Resource

سلسلة SH7DD

43SH7DD-B

سلسلة SH7DD

(2)
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

43 بوصة

الدقة

الأمان

السطوع (النوع, شمعة/م²)

700

قابلية الاتصال

مدخل

HDMI (2)، DVI، RGB، مدخل صوت, USB 2.0

مخرج

الصوت

تحكم خارجي

مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات البدنية

عرض الحافة:

11.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 18 ملم (B)

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

969.6 × 563.9 × 54 ملم

الوزن (الرأس)

10.0 كجم

واجهة حامل ™VESA القياسية

200 × 200 ملم

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

الطاقة

إمداد الطاقة

100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز

نوع البطارية

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

النوع

75 W

توفير الطاقة الذكي

55 W

قياسي(شهادة)

الأمان

UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC

FCC الفئة "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star

نعم (لا يوجد بالنسبة إلى EU ErP) / نعم (Energy Star 8.0)

التوافق مع مشغل الوسائط

متوافقة مع نوع OPS

لا

مشغل وسائط خارجي مرفق

نعم (MP500/MP700)

توافق البرامج

برمجيات إدارة المحتويات

SuperSign Premium

برمجيات التحكم والمراقبة

SuperSign C

الملحق

أساسي

جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

اختياري

حامل (ST-432T)، مشغل وسائط, كتيفة تثبيت في الحائط (LSW230B)، مهايئ VESA (AM-B220S)، وصلة واي فاي دونجل (AN-WF500)، غطاء لمس (KT-T430)

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