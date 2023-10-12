سلسلة SH7DD

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كل المواصفات
-
حجم الشاشة
-
43 بوصة
-
الدقة
-
الأمان
-
السطوع (النوع, شمعة/م²)
-
700
-
مدخل
-
HDMI (2)، DVI، RGB، مدخل صوت, USB 2.0
-
مخرج
-
الصوت
-
تحكم خارجي
-
مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
-
عرض الحافة:
-
11.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 18 ملم (B)
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
-
969.6 × 563.9 × 54 ملم
-
الوزن (الرأس)
-
10.0 كجم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
-
200 × 200 ملم
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
-
10 إلى 80 %
-
إمداد الطاقة
-
100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
-
طاقة مدمجة
-
النوع
-
75 W
-
توفير الطاقة الذكي
-
55 W
-
الأمان
-
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
-
FCC الفئة "A" / CE / KCC
-
ErP / Energy Star
-
نعم (لا يوجد بالنسبة إلى EU ErP) / نعم (Energy Star 8.0)
-
متوافقة مع نوع OPS
-
لا
-
مشغل وسائط خارجي مرفق
-
نعم (MP500/MP700)
-
برمجيات إدارة المحتويات
-
SuperSign Premium
-
برمجيات التحكم والمراقبة
-
SuperSign C
-
أساسي
-
جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
-
اختياري
-
حامل (ST-432T)، مشغل وسائط, كتيفة تثبيت في الحائط (LSW230B)، مهايئ VESA (AM-B220S)، وصلة واي فاي دونجل (AN-WF500)، غطاء لمس (KT-T430)
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