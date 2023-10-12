لوحة عرض High Haze UHD Standard الجديدة

من الصعب حماية شاشات السلسة UH5J-H من التعرّض للبيئات المحمّلة بالغبار والرطوبة وما إلى ذلك في الأماكن المختلفة، لذلك قد يتأثر أداؤها بمرور الوقت. تقلّل طبقة الحماية المطابقة المستخدمة على لوحة الطاقة من هذه المخاطر من خلال حماية شاشات السلسلة UH5J-H من الملح والغبار وبرادة الحديد والرطوبة وما إلى ذلك.