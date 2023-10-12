لافتات webOS UHD

يعد حل المراقبة المستند إلى الويب حل يتميز بسهولة الاستخدام حيث يوفر الراحة للمستخدم. فهو يمنح المستخدم الوصول الكامل من أي مكان وفي أي وقت عبر الهاتف المحمول والحاسوب الشخصي في ظل بيئة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة مع إمكانية الوصول إلى كل من البيانات الحالية والسابقة. يسمح للمستخدم بمراقبة الوحدة وإجراء التعديلات والتحكم بها عن بُعد في الوقت الفعلي.

