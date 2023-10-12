سلسلة UM3DG

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كل المواصفات
-
حجم الشاشة
-
43 بوصة
-
تكنولوجيا اللوحة
-
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
الدقة الأصلية
-
3,840x2,160 (UHD، RGB)
-
السطوع (النوع, شمعة/م²)
-
350
-
نسبة التباين
-
1,100:1
-
زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)
-
178 × 178
-
وقت الاستجابة
-
8 مللي ثانية (G to G)
-
معالجة سطحية (تشوش)
-
تشوش %3
-
وقت الحياة (Typ.)
-
50,000 ساعة
-
ساعات التشغيل
-
18 ساعة
-
الاتجاه
-
أفقي أو عمودي
-
مدخل
-
HDMI (3)، DP، DVI-D، مدخل صوت, USB 2.0
-
مخرج
-
DP، مدخل صوت (إيقاف/ثابت/متغير)
-
تحكم خارجي
-
RS232C مدخل/مخرج, مدخل RJ45 (LAN)، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
-
لون الطوق
-
أسود
-
عرض الحافة:
-
8.4 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 14.4 ملم (B)
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
-
962.5ملم × 568ملم × 39.9ملم
-
الوزن (الرأس)
-
11.2 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)
-
1,060ملم × 660ملم × 152ملم
-
الوزن بعد التعبئة
-
13.7 كجم
-
المقبض
-
لا
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
-
200 × 200
-
الميل (لأسفل)
-
بحد أقصى 30° * في نطاق درجة حرارة 30 درجة مئوية، ورطوبة 50 %
-
تقييم IP
-
IP5x
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
-
10 إلى 80 %
-
إمداد الطاقة
-
100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
-
طاقة مدمجة
-
النوع/الحد الأقصى
-
70واط (يحدد لاحقا) / 105واط (يحدد لاحقا)
-
توفير الطاقة الذكي
-
50 واط (يحدد لاحقًا)
-
الأمان
-
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
-
EMC
-
الفئة FCC "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
-
نعم / نعم (Energy Star 7.0)
-
متوافقة مع نوع OPS
-
نعم
-
مشغل وسائط خارجي يمكن تركيبه
-
نعم
-
برمجيات إدارة المحتويات
-
SuperSign CMS
-
برمجيات التحكم والمراقبة
-
وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+
-
Signage365Care
-
نعم
-
أساسي
-
جهاز تحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، كابل HDMI، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C
-
اختياري
-
حامل (ST-653T)، مشغل وسائط، كتيفة جدار (LSW240B)، محول VESA (AM-B220S)، مجموعة OPS (KT-OPSH)
-
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