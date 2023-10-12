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سلسلة شاشات SE3KE

المواصفات

الدعم

Resource

سلسلة شاشات SE3KE

49SE3KE-B

سلسلة شاشات SE3KE

(1)
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

"49

الدقة الأصلية

1,920 × 1,080 (FHD)

السطوع (النوع, شمعة/م2)

350

قابلية الاتصال

مدخل

كابل HDMI (2)، DVI-D، RGB، مدخل صوت, USB

مخرج

الصوت (إيقاف/ثابت/متغير)

تحكم خارجي

مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات الفنية

عرض الحافة:

11.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 18 ملم (B)

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

1,102.2 × 638.5 × 54 ملم

الوزن (الرأس)

14.3 كجم

الشاشة بأبعاد حامل اختيارية (عرض × طول × عمق)

1,102.2 × 696.8 × 219.6 ملم

الوزن (الرأس + الحامل)

17.6 كجم

أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)

1,197 × 760 × 166 ملم

الوزن بعد التعبئة

17.4 كجم

واجهة حامل ™VESA القياسية

300 × 300 ملم

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

الطاقة

إمداد الطاقة

100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز

نوع البطارية

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

النوع/الحد الأقصى

60 واط / 95 واط

توفير الطاقة الذكي

42 واط

الصوت

السماعة

20 واط (10 واط × 2)

قياسي(شهادة)

الأمان

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

EMC

الفئة FCC "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

نعم (لا يوجد بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي) / نعم (Energy Star 8.0)

التوافق مع مشغل الوسائط

متوافقة مع نوع OPS

نعم

مشغل وسائط خارجي مرفق

نعم (MP500/MP700)

توافق البرامج

برمجيات إدارة المحتويات

SuperSign CMS

برمجيات التحكم والمراقبة

وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+

الملحق

أساسي

جهاز تحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

اختياري

حامل (ST-492T)، مشغل وسائط, كتيفة تثبيت في الحائط (LSW350B)، مهايئ VESA (AM-B330S)، وصلة واي فاي دونجل (AN-WF500)، غطاء لمس (KT-T49E)

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