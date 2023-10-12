الشاشة الذكية الجديدة المتوافقة مع معيار النطاق الديناميكي العالي (UHD) ذات الضباب العالي

يكون من الصعب تجنّب تعرض الشاشة من السلسلة UH5J-H في أماكن عديدة للبيئات التي تحتوي على غبار أو رطوبة أو ما إلى ذلك، وهو ما قد يعيق الأداء بمرور الوقت. لكن طبقة الحماية الموجودة على لوحة الطاقة تقلل من هذه المخاطر عن طريق حماية شاشات السلسلة UH5J-H من الأملاح والغبار ومسحوق الحديد والرطوبة وما إلى ذلك.

