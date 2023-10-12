سلسلة شاشات SM5KE

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كل المواصفات
-
حجم الشاشة
-
"55
-
الدقة
-
1,920x1,080 (FHD)
-
السطوع (النوع, شمعة/م²)
-
450
-
مدخل
-
USB 3.0 ،مدخل صوت ,HDMI (3)، DP، DVI-D
-
مخرج
-
(إيقاف/ثابت/متنوع)الصوت، ،DP(SST)
-
تحكم خارجي
-
مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
-
عرض الحافة
-
11.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 18 ملم (B)
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
-
1,238 × 714.9 × 54 ملم
-
الوزن (الرأس)
-
كجم 17.5
-
الشاشة بأبعاد حامل اختيارية (عرض × طول × عمق)
-
1,238 × 773.4 × 219.6 ملم
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
كجم 20.8
-
أبعاد العبوة الكرتوني (عرض × طول × عمق)
-
1,330 × 807 × 170 ملم
-
الوزن بعد التعبئة
-
كجم 21.7
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
-
ملم 300 × 300
-
درجة حرارة التشغيل
-
إلى 40 درجة مئوية 0
-
رطوبة التشغيل
-
10% إلى %80
-
إمداد الطاقة
-
100-240فولت~, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
-
طاقة مدمجة
-
النوع/الحد الأقصى
-
واط (يحدد لاحقًا) / 115 واط 110
-
توفير الطاقة الذكي
-
(يحدد لاحقًا)واط 70
-
الأمان
-
IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1
-
EMC
-
الفئة FCC "A"/CE/KC
-
ErP / Energy Star
-
غير متوفر / نعم (إنرجي ستار 8.0)
-
متوافقة مع نوع OPS
-
نعم
-
مشغل وسائط خارجي مرفق
-
نعم
-
برمجيات إدارة المحتويات
-
SuperSign CMS
-
برمجيات التحكم والمراقبة
-
+SuperSign وحدة تحكم/وحدة تحكم
-
نظام التشغيل (Windows)
-
Windows 7 (64bit)، Windows 10 (64bit)
-
نظام التشغيل (macOS)
-
macOS 10.12 Sierra، MacOS 10.13 High Sierra
-
وحدة المعالجة المركزية (نظام تشغيل Windows)
-
أو أعلى 2.7GHz+ Dual Core Broadwell
-
وحدة المعالجة المركزية (نظام تشغيل macOS)
-
أي وحدة معالجة مركزية تدعم نظام Sierra أو High Sierra
-
الذاكرة
-
ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت
-
القرص الصلب
-
مساحة فارغة بمقدار 1 جيجابايت
-
أجهزة الرسوميات (نظام تشغيل Windows)
-
Nvidia، ATI ,فأعلى Intel Iris
-
أجهزة الرسوميات (نظام تشغيل macOS)
-
أي وحدة معالجة الرسوميات تدعم نظام Sierra أو High Sierra
-
أساسي
-
جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، كابل HDM، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، غطاء ذاكرة
-
اختياري
-
حامل (ST-492T)، مشغل وسائط، حامل جدار (LSW350B)، محول فيزا (AM-B330S)، مجموعةOPS (KT-OPSA)، HDBaseT (EB-B100)، غطاء لمس (KT-T49E)
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