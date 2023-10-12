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فئات UH5F

المواصفات

الدعم

Resource

فئات UH5F

65UH5F-B

فئات UH5F

(5)
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

65 بوصة

تكنولوجيا اللوحة

IPS

نسبة العرض

16:9

الدقة الأصلية

3,840x2,160 (UHD، RGB)

السطوع (النوع, شمعة/م²)

500

نسبة التباين

1,100:1

زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

178 × 178

التحكم في وقت الاستجابة

9 مللي ثانية (G to G)

معالجة سطحية (تشوش)

تشوش %3

العمر الافتراضي (النوع)

50,000 ساعة

ساعات التشغيل

24 ساعة

الاتجاه

أفقي أو عمودي

الاتصال

المدخل

HDMI (3)، DP، DVI-D، مدخل صوت, USB 2.0

تحكم خارجي

RS232C مدخل/مخرج, مدخل RJ45 (LAN)، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات الفنية

لون الحافة

أسود

عرض الحافة:

9.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 14.4 ملم (B)

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

1,453.3ملم × 844ملم × 39.9ملم

الوزن (الرأس)

28.2 كجم

أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)

1,600ملم × 1,095ملم × 175ملم

الوزن بعد التعبئة

35.0 كجم

المقبض

لا

واجهة حامل ™VESA القياسية

300 × 300

الميزات الخاصة

الميل (لأسفل)

بحد أقصى 30º * في نطاق درجة حرارة 30 درجة مئوية، ورطوبة 50 %

تقييم IP

IP5x

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

الطاقة

إمداد الطاقة

100-240فولت~, 50/60هرتز

نوع البطارية

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

النوع/الحد الأقصى

120 واط/165واط

توفير الطاقة الذكي

84 واط

شهادة

الأمان

CB / NRTL

EMC

FCC الفئة "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

نعم (Energy Star 8.0)/ نعم(EU Only)

التوافق مع مشغل الوسائط

متوافقة مع نوع OPS

نعم

توافق البرامج

برمجيات إدارة المحتويات

SuperSign CMS

برمجيات التحكم والمراقبة

وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+

Signage365Care

نعم

الملحقات

الأساسية

جهاز تحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، كابل HDMI، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C

اختياري

حامل (ST-653T)، مشغل وسائط، كتيفة جدار (LSW350B)، محول VESA (AM-B330S)، مجموعة OPS (KT-OPSF)

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