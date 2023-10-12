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لافتة رقمية قياس 65 انش webOS UHD
لافتات webOS UHD من إل جي
خمسة أشخاص يعقدون اجتماعًا في غرفة تتضمن لافتة UL3J مثبتة على الجدار. كما توجد مجموعة أخرى من لافتات UL3J مثبتة بغرفة الاجتماعات على الجدار بعد النافذة على اليسار.
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.
* مقارنة بسلسلة UL3G من إل جي
* يتطلب الأمر إعدادا أوليا للشاشة لتتوافق مع كونستروم كونكتيد®.
** التحكم المستند إلى الشبكة
مساعد إل جي المبسط للإعلان، Promota
بإمكان مالك المتجر ببساطة استخدام هاتفًا محمولًا لإنشاء محتويات القائمة على اللوحة.
* يمكن تنزيل تطبيق Promota من إل جي عبر متجر آب ستور وجوجل بلاي. (غير متوفر لمنطقة أوروبا/رابطة الدول المستقلة)
حل مشاركة الشاشة اللاسلكي من إل جي، LG One: مشاركة سريعة
يتكون ذلك من صور تعرض الإرشادات المكونة من 3 خطوات حول تثبيت حل وان من إل جي: دونجل USB للمشاركة السريعة ومشاركة الشاشة الشخصية. الصورة الأولى تجمع بين دونجل USB ولافتات إل جي. توضح الصورة الثانية شخصًا يحمل دونجل USB يحاول توصيله بجهاز الحاسوب. توضح الصورة الأخيرة أشخاص يعقدون اجتماعًا عن طريق توصيل جهاز دونجل USB بحاسوب محمول، ثم مشاركة الشاشة عبر لافتة UL3Jالمثبتة على الجدار.
* يحتاج المستخدمون إلى تمكين Soft AP بقائمة الشبكة الخاصة باللافتات.
** يمكن للمستخدمين تمكين وضع اجتماعات المكتب في قائمة إعداد EZ الخاصة باللافتات.
*** يجب شراء LG One: المشاركة السريعة بشكل منفصل.
* يتطلب الأمر إعدادا أوليا للشاشة لتتوافق مع كونستروم كونكتيد®.
** التحكم المستند إلى الشبكة
إعداد قائمة يتسم بالسهولة للاحتياجات القائمة
يتم_تصنيف_القوائم_الأكثر_استخدامًا_لكل_مجال_على_اليسار_سواءً_كانت_"شركة/جهة_حكومية/متجر تجزئة" وعلى اليمين على أنها "غرفة اجتماعات".
* دعم عمودي محدد مسبقًا: شركة/جهة حكومية/متجر تجزئة، غرفة اجتماعات
كل المواصفات
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
سماعة (مُدمجة)
-
نعم (10 واط × 2)
-
أساسية
-
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Phone to D-Sub9 Gender, Cable Holder
-
اختياري
-
لا
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
-
لون الحواف
-
Ashed Blue
-
عرض الحواف
-
Off : 6.8/6.8/6.8/18.4mm On : 12.8/12.8/12.8/19.9mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1600 x 970 x 172mm
-
مقبض
-
لا
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1454 x 838 x 57.7mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
غير متوفر
-
وزن العبوة
-
27.5Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
300 × 300 ملم
-
الوزن (الرأس)
-
21.5Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
غير متوفر
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
ErP / Energy Star
-
YES(NewErP) / YES
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
لا
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
444 BTU/Hr(Typ.), 638 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
-
0.5W
-
الحد الأقصى
-
187W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
-
91W
-
العادي
-
130W
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
السطوع
-
400nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
-
DCI 80%
-
نسبة التباين
-
1,200:1
-
نسبة التباين الديناميكي
-
1,000,000:1
-
العمر الافتراضي
-
30,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
دقة العرض الأصلية
-
3840 x 2160 (UHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
16/7
-
تقنية لوحة العرض
-
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
-
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
غير متوفر
-
معدل التحديث
-
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
-
8ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
65
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 1%
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
مدخل صوت
-
لا
-
مخرج الصوت
-
نعم
-
ميزة Daisy Chain
-
لا
-
مدخل جهاز العرض
-
لا
-
مخرج جهاز العرض
-
لا
-
مدخل DVI-D
-
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
-
لا
-
مدخل HDMI
-
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
2.2/1.4
-
مخرج HDMI
-
لا
-
IR
-
لا
-
مخرج IR
-
لا
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
-
لا
-
مدخل RS232C
-
نعم
-
مخرج RS232C
-
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
لا
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (2 لكل وحدة)
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
-
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
-
غير متوفر
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
غير متوفر
-
Connected Care
-
نعم
-
Mobile CMS
-
لا
-
SuperSign Cloud
-
لا
-
SuperSign CMS
-
نعم
-
SuperSign Control+
-
نعم
-
Supersign WB
-
نعم
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
نعم
-
مستشعر BLU
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
لا
-
مروحة (مُدمج)
-
لا
-
مستشعر الرطوبة
-
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
8 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
نعم
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مؤشر الطاقة
-
لا
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
-
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
-
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
لا
-
المنارة
-
نعم
-
صورة شعار التمهيد
-
نعم
-
تعويض السطوع
-
لا
-
شهادة Cisco
-
نعم
-
مدير التحكم
-
نعم
-
Crestron Connected
-
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
-
نعم
-
تجاوز الأعطال
-
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
نعم
-
مدير مجموعة
-
نعم
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
-
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
نعم
-
مجهز للشبكة
-
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
-
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
webOS 6.0
-
PBP
-
لا
-
PIP
-
لا
-
التشغيل عبر URL
-
نعم
-
وضع PM
-
نعم
-
Pro:Idiom
-
نعم
-
RS232C Sync
-
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
دوران الشاشة
-
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
نعم
-
تعيين خادم SI
-
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
-
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
-
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
-
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
نعم
-
علامة الفيديو
-
نعم (4 علامة فيديو)
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
نعم
-
webRTC
-
نعم
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
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