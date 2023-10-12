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سلسلة UM3DG

المواصفات

الدعم

Resource

سلسلة UM3DG

65UM3DG

سلسلة UM3DG

(3)
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

65 بوصة

تكنولوجيا اللوحة

IPS

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

الدقة الأصلية

3,840x2,160 (UHD، RGB)

السطوع (النوع, شمعة/م²)

350

نسبة التباين

1,100:1

زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

178 × 178

وقت الاستجابة

8 مللي ثانية (G to G)

معالجة سطحية (تشوش)

تشوش %3

وقت الحياة (Typ.)

50,000 ساعة

ساعات التشغيل

18 ساعة

الاتجاه

أفقي أو عمودي

قابلية الاتصال

مدخل

HDMI (3)، DP، DVI-D، مدخل صوت, USB 2.0

مخرج

DP، مدخل صوت (إيقاف/ثابت/متغير)

تحكم خارجي

RS232C مدخل/مخرج, مدخل RJ45 (LAN)، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات الفنية

لون الطوق

أسود

عرض الحافة:

9.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 14.4 ملم (B)

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

1,453.3ملم × 844ملم × 39.9ملم

الوزن (الرأس)

28.2 كجم

أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)

1,600ملم × 1,095ملم × 175ملم

الوزن بعد التعبئة

35.0 كجم

المقبض

لا

واجهة حامل ™VESA القياسية

300 × 300

الميزات الخاصة

الميل (لأسفل)

بحد أقصى 30° * في نطاق درجة حرارة 30 درجة مئوية، ورطوبة 50 %

تقييم IP

IP5x

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

الطاقة

إمداد الطاقة

100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز

نوع البطارية

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

النوع/الحد الأقصى

110 واط/160واط

توفير الطاقة الذكي

85 واط

الاعتماد

الأمان

CB / NRTL

EMC

الفئة FCC "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

نعم (Energy Star 8.0)/ نعم (EU Only)

التوافق مع مشغل الوسائط

متوافقة مع نوع OPS

نعم

توافق البرامج

برمجيات إدارة المحتويات

SuperSign CMS

برمجيات التحكم والمراقبة

وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+

Signage365Care

نعم

الملحق

أساسي

جهاز تحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG،كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C

اختياري

حامل (ST-653T)، مشغل وسائط، كتيفة جدار (LSW350B)، محول VESA (AM-B330S)، مجموعة OPS (KT-OPSF)

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