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UM3DG Series

المواصفات

الدعم

Resource

UM3DG Series

75UM3DG-H

UM3DG Series

(2)
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

75 بوصة

الدقة

3,840x2,160 (UHD)

السطوع (النوع, شمعة/م²)

350

قابلية الاتصال

مدخل

مدخل HDMI (3)، DP، DVI-D، مدخل صوت, منفذ USB 2.0 (2)

مخرج

DP، مدخل صوت (إيقاف/ثابت/متغير)

تحكم خارجي

مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات البدنية

عرض الحافة:

14.9 ملم (مُسطّح)

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

1,682.4 × 960.3 × 57.9 ملم (بدون مقبض وشعار)

الوزن (الرأس)

41.5 كجم

أبعاد العبوة الكرتوني (عرض × طول × عمق)

1,816 × 1,123 × 228 ملم

الوزن بعد التعبئة

49 كجم

واجهة حامل ™VESA القياسية

600 × 400 ملم

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

الطاقة

إمداد الطاقة

100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز

نوع البطارية

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

النوع

160 وات

الحد الأقصى

185 وات

الاعتماد

الأمان

CB / NRTL

EMC

الفئة FCC "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

نعم (Energy Star 8.0)/ نعم (EU Only)

التوافق مع مشغل الوسائط

متوافقة مع نوع OPS

نعم

توافق البرامج

برمجيات إدارة المحتويات

SuperSign CMS

برمجيات التحكم والمراقبة

وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+

الملحق

أساسي

جهاز تحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB (1.8 متر)، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C

اختياري

مجموعة OPS (KT-OPSF)، كتيفة جدارية (LSW640A/B)

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