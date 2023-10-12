UM3DG Series

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كل المواصفات
-
حجم الشاشة
-
86 بوصة
-
الدقة
-
3,840x2,160 (UHD)
-
السطوع (النوع, شمعة/م²)
-
350
-
مدخل
-
مدخل HDMI (3)، DP، DVI-D، مدخل صوت, منفذ USB 2.0 (2)
-
مخرج
-
DP، مدخل صوت (إيقاف/ثابت/متغير)
-
تحكم خارجي
-
مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
-
عرض الحافة:
-
14.3 ملم (مُسطّح)
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
-
1,926.2 × 1097.2 × 60.6 ملم (بدون مقبض وشعار)
-
الوزن (الرأس)
-
49 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتوني (عرض × طول × عمق)
-
2,073 × 1,260 × 292 ملم
-
الوزن بعد التعبئة
-
61.1 كجم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
-
600 × 400 ملم
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
-
10 إلى 80 %
-
إمداد الطاقة
-
100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
-
طاقة مدمجة
-
النوع
-
250 W
-
الحد الأقصى
-
345 وات
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
EMC
-
الفئة FCC "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
-
لا / (EU Only)نعم
-
متوافقة مع نوع OPS
-
نعم
-
برمجيات إدارة المحتويات
-
SuperSign CMS
-
برمجيات التحكم والمراقبة
-
وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+
-
أساسي
-
جهاز تحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB (1.8 متر)، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C
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اختياري
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مشغل وسائط, مجموعة OPS (KT-OPSF)، كتيفة جدارية (LSW640A/B)
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